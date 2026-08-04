Sarja sisältää joustavan 1 1/4" litteän letkun ja ruostumattomasta teräksestä valmistetun letkunkiristimen (30–40 mm) siipiruuvilla työkaluvapaata liittämistä varten. Kärcherin kangasletkusarjaa suositellaan käytettäväksi upotettavan puhtaan veden ja likaisen veden kanssa. vesipumput Se on ihanteellinen ratkaisu suurien vesimäärien poistamiseen esimerkiksi tulvien sattuessa. 10 metrin pituinen letku voidaan rullata tasaiseksi.