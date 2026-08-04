Kangasletkusetti
Tilaa säästävä letkusarja joustavalla kangasletkulla, mukaan lukien ruostumattomasta teräksestä valmistettu letkunkiristin uppopumppuihin liittämistä varten. Ihanteellinen syöttöletkuna vedenpoistoon tulvan sattuessa.
Sarja sisältää joustavan 1 1/4" litteän letkun ja ruostumattomasta teräksestä valmistetun letkunkiristimen (30–40 mm) siipiruuvilla työkaluvapaata liittämistä varten. Kärcherin kangasletkusarjaa suositellaan käytettäväksi upotettavan puhtaan veden ja likaisen veden kanssa. vesipumput Se on ihanteellinen ratkaisu suurien vesimäärien poistamiseen esimerkiksi tulvien sattuessa. 10 metrin pituinen letku voidaan rullata tasaiseksi.
Ominaisuudet ja edut
Joustava litteä letkuKompakti, tilaa säästävä säilytys.
1 1/4" tyhjennysletkuSuurempi halkaisija lisää virtausta.
Sisältää ruostumattomasta teräksestä valmistetun letkunkiristimen siipiruuvillaLiitäntä ilman työkaluja.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Halkaisija
|1 1/4″
|Letkun pituus (m)
|10
|Harjapaine (bar)
|max. 5
|Väri
|Antrasiitti
|Paino (kg)
|1,2
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|1,3
|Mitat (p x l x k) (mm)
|260 x 260 x 55
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Käyttökohteet
- Veden pumppaamiseen puutarhalammesta
- Tulvaveden pumppaamiseen
- Maks. 100 m³ alueiden tyhjennyspumppaukseen
- Vesivahinkojen pumppaamiseen kodista ja kellarista
- Veden pumppaamiseen lammesta
- Käyttöön salaojissa