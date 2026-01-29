VP 145 Vario Power -suihkuputki K 4 - K 5

Vario Power -suihkuputki Kärcher K4 - K5 -sarjojen painepesureihin. Nopeasti säädettävissä matalapaineisesta pesuainesuihkusta korkeapainesuihkuun vain kääntämällä suihkuputkesta. Sopii mainiosti erilaisiin pesutehtäviin pihalla ja puutarhassa.

Ominaisuudet ja edut
Portaaton säätö
  • Paine voidaan säätää kohteen mukaan.
Matalapaine pesuainesuihku
  • Portaaton paineensäätö
Säästää aikaa
  • Ei suihkuputken vaihtotarvetta.
Tiedot

Tekniset tiedot

Väri musta
Paino (kg) 0,2
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,3
Mitat (p x l x k) (mm) 448 x 46 x 46

Vaatii adapteri M:n (2.643-950.0), että saa sopimaan vuoden 2010 ja sitä vanhempiin koneisiin.

Yhteensopivat laitteet
Poistuneet tuotteet
Käyttökohteet
  • Ajoneuvot
  • Moottoripyörien, mopojen ja skoottereiden pesuun
  • Julkisivu
  • Puutarha-aidat ja kiviseinät
  • Kulkuväylät
  • Aidat
  • Alueet kodissa ja pihapiirissä
Varaosat
Etsi täältä varaosat Kärcher laitteeseesi. Osat saat myös alueellisen valtuutetun huoltoliikkeen kautta.