VP 145 Vario Power -suihkuputki K 4 - K 5
Vario Power -suihkuputki Kärcher K4 - K5 -sarjojen painepesureihin. Nopeasti säädettävissä matalapaineisesta pesuainesuihkusta korkeapainesuihkuun vain kääntämällä suihkuputkesta. Sopii mainiosti erilaisiin pesutehtäviin pihalla ja puutarhassa.
Ominaisuudet ja edut
Portaaton säätö
- Paine voidaan säätää kohteen mukaan.
Matalapaine pesuainesuihku
- Portaaton paineensäätö
Säästää aikaa
- Ei suihkuputken vaihtotarvetta.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Väri
|musta
|Paino (kg)
|0,2
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,3
|Mitat (p x l x k) (mm)
|448 x 46 x 46
Vaatii adapteri M:n (2.643-950.0), että saa sopimaan vuoden 2010 ja sitä vanhempiin koneisiin.
Käyttökohteet
- Ajoneuvot
- Moottoripyörien, mopojen ja skoottereiden pesuun
- Julkisivu
- Puutarha-aidat ja kiviseinät
- Kulkuväylät
- Aidat
- Alueet kodissa ja pihapiirissä
Varaosat
Etsi täältä varaosat Kärcher laitteeseesi. Osat saat myös alueellisen valtuutetun huoltoliikkeen kautta.