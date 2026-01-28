eco!Booster 130
Ideális kényes felületekhez – az eco!Booster 50%-kal magasabb tisztítási teljesítményt nyújt, mint a Kärcher szabványos lapos fúvókája, így vizet, energiát és időt takarít meg.
Az érzékeny felületek hatékony és alapos tisztítása még soha nem volt ilyen egyszerű, gyors vagy gazdaságos. 50 százalékkal nagyobb tisztítási teljesítményével és azonos erőforrás-fogyasztásával az eco!Booster 50 százalékkal nagyobb víz- és energiahatékonyságot kínál, mint a Kärcher szabványos lapos fúvókája. Add hozzá: „Ezt egy független vizsgálóintézet megerősítette”. Ez nagyon alapossá és gyorssá teszi a tisztítást, időt, vizet és energiát takarít meg. A nagyon egyenletes eltávolításnak köszönhetően a szennyeződések valóban hatékonyan felszedhetők, és még az olyan kényes anyagok is gond nélkül megtisztíthatók, mint a festett felületek vagy a fa. Ugyanakkor az eco!Booster lenyűgöző kezelhetőséget kínál: annak ellenére, hogy magasabb tisztítási teljesítményt nyújt, a használat során észlelt zajszint 25 %-kal alacsonyabb, mint a Kärcher szabványos lapos fúvókája. Ha a tartozékot eltávolítja a szórószárról, a makacs szennyeződések is leküzdhetők. Az eco!Booster 180 minden Kärcher K 4 osztályú magasnyomású mosóhoz alkalmas.
Jellemzők és előnyök
50%-kal nagyobb tisztítási teljesítmény a Kärcher szabványos lapos fúvókához képest.
- Alapos, gyors és fenntarthatóbb tisztítás.
50%-kal magasabb vízhatékonyság*
- Vizet takarít meg.
50%-kal magasabb energiahatékonyság*
- Energiát takarít meg.
Érzékelt hangerőcsökkenés akár 25%-kal**
- Használat közben csendesebb.
Levehető tartozék
- Könnyen használható és tárolható.
A tartozék egykezes eltávolítása a kioldógombok segítségével
- Könnyű és kényelmes szétszerelés.
Rendkívül sokoldalúan alkalmazható
- Különösen alkalmas az olyan érzékeny felületekhez, mint a festett- vagy a fával borított felület..
Kompatibilis az összes Kärcher K 4 osztályú magasnyomású mosóval
- Tökéletes egy későbbi upgradehez.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,4
|Csomagolási súly (kg)
|0,5
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|615 x 108 x 51
Régi pisztolyokhoz 2010 gyártási évig (M pisztoly, 96, 97): M adapter (2.643-950.0) szükséges. /
* Azon a képességen alapul, hogy 50 százalékkal nagyobb területet takarít meg, mint a Kärcher szabványos lapos fúvókája azonos mennyiségű energiával és vízzel. /
** A Kärcher szabványos lapos fúvóka használatakor észlelt zajszinthez képest. A pontos érték a használt eszköztől függően változhat.
Videók
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
- Járművek
- Motorkerékpárok és robogók
- Kis házak homlokzatai
- Kerítések
- A ház és a kert körüli területek
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.