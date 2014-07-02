Kerti tömlő adapter
Adapter kertitömlő-csatlakozóhoz, minden Kärcher kefe és tisztítószivacs kerti tömlőkhöz való közvetlen csatlakoztatására alkalmas gyorscsatlakozó rendszerrel.
A kertitömlő-adapter minden Kärcher kefe és tisztítószivacs kerti tömlőkhöz való közvetlen csatlakoztatására alkalmas gyorscsatlakozó rendszerrel. A vízszabályozás és vízfolyás leállítás közvetlenül az adapteren történik.
Jellemzők és előnyök
Gyorscsatlakozó rendszer
- Minden Kärcher-kefe gyorsabb csatlakoztatása a kerti tömlőhöz
Szabályozza és leállítja a vízfolyást egy adapteren keresztül.
- A készülék kényelmes használata
Kertitömlő-adapter
- Könnyű kezelés
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,1
|Csomagolási súly (kg)
|0,1
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|112 x 39 x 39
Kompatibilis készülékek
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control Home
- K 3 Full Control Car&Home T2
- K 3 Full Control Home T5
- K 3 Full Controll
- K 3 Full Controll Car
- K 4 Compact
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Home
- K 4 Full Control Home & Pipe
- K 4 Full Control Stairs
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 5 Compact
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Full Control Premium
- K 5 Full Control Premium Home
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 UM Car*RU
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Home