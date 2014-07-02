Kerti tömlő adapter

A kertitömlő-adapter minden Kärcher kefe és tisztítószivacs kerti tömlőkhöz való közvetlen csatlakoztatására alkalmas gyorscsatlakozó rendszerrel. A vízszabályozás és vízfolyás leállítás közvetlenül az adapteren történik.

Jellemzők és előnyök
Gyorscsatlakozó rendszer
  • Minden Kärcher-kefe gyorsabb csatlakoztatása a kerti tömlőhöz
Szabályozza és leállítja a vízfolyást egy adapteren keresztül.
  • A készülék kényelmes használata
Kertitömlő-adapter
  • Könnyű kezelés
Specifikációk

Műszaki adatok

Szín fekete
Súly (kg) 0,1
Csomagolási súly (kg) 0,1
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 112 x 39 x 39