A felnimosó kefe speciális formájának és a körkörös kefének köszönhetően különösen hatékony 360°-os tisztítást tesz lehetővé. Még a nehezen elérhető helyeken, a kisebb réseknél az abroncsokon és a küllőknél a kefe alapos tisztítást tesz lehetővé. Egyenletes vízeloszlás 360° -ban a szennyeződést egységesen feloldja és leöblíti. A minőségi sörték kíméletes és hatékony tisztítást végeznek. Végeredményként mindenütt egyenletes tisztaság marad. A csomagban szállított hollandianya garantálja a magasnyomású pisztolyban a biztos tartást. Az ergonómikus markolat biztosítja a könnyű és kényelmes kezelést. Röviden: Ideális megoldás a ragyogóan tiszta abroncsokért és küllőkért. Az abroncsmosó kefe minden K2 - K7 osztályú Kärcher magasnyomású mosóhoz alkalmas.