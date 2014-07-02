Felnimosó kefe

Felnimosó kefe hatékony 360°-os tisztítás a nehezen elérhető helyeken is. Egyenletes vízeloszlás 360° -ban a tökéletes végeredményért.

A felnimosó kefe speciális formájának és a körkörös kefének köszönhetően különösen hatékony 360°-os tisztítást tesz lehetővé. Még a nehezen elérhető helyeken, a kisebb réseknél az abroncsokon és a küllőknél a kefe alapos tisztítást tesz lehetővé. Egyenletes vízeloszlás 360° -ban a szennyeződést egységesen feloldja és leöblíti. A minőségi sörték kíméletes és hatékony tisztítást végeznek. Végeredményként mindenütt egyenletes tisztaság marad. A csomagban szállított hollandianya garantálja a magasnyomású pisztolyban a biztos tartást. Az ergonómikus markolat biztosítja a könnyű és kényelmes kezelést. Röviden: Ideális megoldás a ragyogóan tiszta abroncsokért és küllőkért. Az abroncsmosó kefe minden K2 - K7 osztályú Kärcher magasnyomású mosóhoz alkalmas.

Jellemzők és előnyök
Egyenletes vízeloszlás 360° fölött
Kíváló minőségű sörték
Tisztítószer használat
Forgó kefék
Specifikációk

Műszaki adatok

Szín fekete
Súly (kg) 0,3
Csomagolási súly (kg) 0,4
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 422 x 80 x 101

Alkalmazási területek
  • Felnik
