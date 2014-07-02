WB 150 power kefe
WB 150 Power-kefe kényes felületek fröccsenésmentes tisztításához. A magasnyomás és a kézi kefenyomás hatékony kombinációjával energiát, vizet és akár 30 % időt takarít meg.
A WB 150 Power-kefe ideális KÉNYES felületek, mint pl. jármű, motorkerékpár lakk, fényezett üveg, télikertek, garázsajtók, redőnyök, zsalugáterek, kerti bútorok, kerékpárok stb. tisztításához. Az innovatív mosókefe 2 forgó lapos sugarú fúvókával az erőt a kíméletes tisztítással köti össze. Az új felülettisztító a lágy mosókefével a hatékony magasnyomású sugárral és a kézi kefenyomással tökéletes tisztaságot garantál. A Power kefével jelentős mértékű energiát, vizet és akár 30% időt takarít meg. A magasnyomással végzett gyors, hatékony és fáradságmentes tisztítással még nagyobb tisztaságról gondoskodik a kertben és a ház körül. Minden K2 - K7 kategóriájú Kärcher magasnyomású mosóhoz alkalmas.
Jellemzők és előnyök
Magasnyomású sugár- és kézi kefenyomás kombinációja
- 30% idő-, energia-, és víz megtakarítás
Kompakt formatervezés
- Ideális kisebb felületek vagy nehezen elérhető helyek tisztításához.
Forgó lapos sugarú fúvóka
- Megnövelt tisztítási teljesítmény.
VÍZFELSZÍVÁS- A VÍZFELSZÍVÁS LEHETŐVÉ TESZI ALTERNATÍV FORRÁSOK HASZNÁLATÁT, ÚGY MINT A CSAPVÍZ ÉS A VÖDÖR.
- Fröccsenésmentes tisztítás.
PUHA KEFEFEJ
- Kíméletesen tisztítja a kényes felületeket
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,7
|Csomagolási súly (kg)
|1
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|392 x 222 x 211
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
- Járművek
- Kerti/terasz/erkély bútorok
- Motorkerékpárok és robogók
- Garázsajtók
- Télikertek
- Ablakok és üvegfelületek
- Redőnyök
- Lakóautók
- Kerti játékok
