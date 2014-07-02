WB 150 power kefe

WB 150 Power-kefe kényes felületek fröccsenésmentes tisztításához. A magasnyomás és a kézi kefenyomás hatékony kombinációjával energiát, vizet és akár 30 % időt takarít meg.

A WB 150 Power-kefe ideális KÉNYES felületek, mint pl. jármű, motorkerékpár lakk, fényezett üveg, télikertek, garázsajtók, redőnyök, zsalugáterek, kerti bútorok, kerékpárok stb. tisztításához. Az innovatív mosókefe 2 forgó lapos sugarú fúvókával az erőt a kíméletes tisztítással köti össze. Az új felülettisztító a lágy mosókefével a hatékony magasnyomású sugárral és a kézi kefenyomással tökéletes tisztaságot garantál. A Power kefével jelentős mértékű energiát, vizet és akár 30% időt takarít meg. A magasnyomással végzett gyors, hatékony és fáradságmentes tisztítással még nagyobb tisztaságról gondoskodik a kertben és a ház körül. Minden K2 - K7 kategóriájú Kärcher magasnyomású mosóhoz alkalmas.

Jellemzők és előnyök
Magasnyomású sugár- és kézi kefenyomás kombinációja
  • 30% idő-, energia-, és víz megtakarítás
Kompakt formatervezés
  • Ideális kisebb felületek vagy nehezen elérhető helyek tisztításához.
Forgó lapos sugarú fúvóka
  • Megnövelt tisztítási teljesítmény.
VÍZFELSZÍVÁS- A VÍZFELSZÍVÁS LEHETŐVÉ TESZI ALTERNATÍV FORRÁSOK HASZNÁLATÁT, ÚGY MINT A CSAPVÍZ ÉS A VÖDÖR.
  • Fröccsenésmentes tisztítás.
PUHA KEFEFEJ
  • Kíméletesen tisztítja a kényes felületeket
Specifikációk

Műszaki adatok

Szín fekete
Súly (kg) 0,7
Csomagolási súly (kg) 1
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 392 x 222 x 211

Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Járművek
  • Kerti/terasz/erkély bútorok
  • Motorkerékpárok és robogók
  • Garázsajtók
  • Télikertek
  • Ablakok és üvegfelületek
  • Redőnyök
  • Lakóautók
  • Kerti játékok
