A WB 150 Power-kefe ideális KÉNYES felületek, mint pl. jármű, motorkerékpár lakk, fényezett üveg, télikertek, garázsajtók, redőnyök, zsalugáterek, kerti bútorok, kerékpárok stb. tisztításához. Az innovatív mosókefe 2 forgó lapos sugarú fúvókával az erőt a kíméletes tisztítással köti össze. Az új felülettisztító a lágy mosókefével a hatékony magasnyomású sugárral és a kézi kefenyomással tökéletes tisztaságot garantál. A Power kefével jelentős mértékű energiát, vizet és akár 30% időt takarít meg. A magasnyomással végzett gyors, hatékony és fáradságmentes tisztítással még nagyobb tisztaságról gondoskodik a kertben és a ház körül. Minden K2 - K7 kategóriájú Kärcher magasnyomású mosóhoz alkalmas.