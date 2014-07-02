A 248 mm munkaszélességű, puha felületű kefe különösen alkalmas nagyobb felületek tisztítására - a télikertektől, autóktól, csónakoktól, napelemektől és lakókocsiktól a redőnyökig. A kiváló tisztítóerő ellenére a puha sörték kímélik a felületet. A körkörös védőgyűrű pedig megvédi a tisztítandó tárgyat a csúnya karcolásoktól. A kötőanya biztos tartást garantál a nagynyomású pisztolyban, a gumipárna eltávolítja a különösen makacs szennyeződéseket, például a legyeket, az ergonomikus fogantyú pedig könnyű és kényelmes kezelhetőséget biztosít. Egyszóval ideális megoldás a ház és a kert körüli nagyszabású tisztítási feladatokhoz. A puha felületű kefe minden Kärcher K 2 - K 7 osztályú magasnyomású mosóhoz alkalmas.