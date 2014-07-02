WB 60 puha mosókefe

Puha felületű kefe autók, lakókocsik, csónakok, fotovoltaikus rendszerek, télikertek és redőnyök tisztítására. Kiváló területteljesítmény a 248 mm-es munkaszélességnek köszönhetően.

A 248 mm munkaszélességű, puha felületű kefe különösen alkalmas nagyobb felületek tisztítására - a télikertektől, autóktól, csónakoktól, napelemektől és lakókocsiktól a redőnyökig. A kiváló tisztítóerő ellenére a puha sörték kímélik a felületet. A körkörös védőgyűrű pedig megvédi a tisztítandó tárgyat a csúnya karcolásoktól. A kötőanya biztos tartást garantál a nagynyomású pisztolyban, a gumipárna eltávolítja a különösen makacs szennyeződéseket, például a legyeket, az ergonomikus fogantyú pedig könnyű és kényelmes kezelhetőséget biztosít. Egyszóval ideális megoldás a ház és a kert körüli nagyszabású tisztítási feladatokhoz. A puha felületű kefe minden Kärcher K 2 - K 7 osztályú magasnyomású mosóhoz alkalmas.

Jellemzők és előnyök
248 mm munkaszélesség
Gumi ped
Tisztítószer használat
Puha kefék a kényes felületekhez
Forgó védőgyűrű
Specifikációk

Műszaki adatok

Szín fekete
Súly (kg) 0,3
Csomagolási súly (kg) 0,5
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 270 x 261 x 177

Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Járművek
  • Motorkerékpárok és robogók
  • Lakóautók
  • Télikertek
  • Napenergia rendszerek
  • Redőnyök
  • Kerti/terasz/erkély bútorok
  • Kerti játékok
