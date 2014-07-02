Mosókefe

Puha sörtéjű mosókefe nehezen hozzáférhető és kényes területek tisztítására kültérben. A Kärcher K2 - K7 közötti készülékkategóriák minden modelljéhez használható.

A praktikus mosókefe puha sörtékkel rendelkezik és ideális nehezen elérhető és kényes helyek tisztítására kültérben. Legyen szó autóról, kerti bútorról vagy radiátor rácsról, a mosókefe gondoskodik a kíméletes tisztaságról és a K2-K7 kategória minden készülékéhez alkalmas.

Jellemzők és előnyök
Extra puha sörték
  • Lehetővé teszi érzékeny helyek tisztítását
Specifikációk

Műszaki adatok

Szín fekete
Súly (kg) 0,2
Csomagolási súly (kg) 0,2
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 333 x 82 x 164
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Járművek
  • Kerti/terasz/erkély bútorok
Tartozékok