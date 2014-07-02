A Multi-Power-Jet 5 sugárfajtát kínál egyetlen szórószárban: tisztítószersugár, magasnyomású lapossugár, rotorfúvóka, pontsugár és széles nyomáscsökkentett lapossugár. A megfelelő sugár kiválasztása egészen egyszerűen kényelmes elforgatással kiválasztható. Így nem szükséges a szórószár körülményes cseréje. A Multi-Power-Jet alkalmas K3-K5 kategóriájú Kärcher háztartási magasnyomású mosókhoz. Ez a sokoldalú készülék a ház, a kert és az autó tisztítására használható.