MP 145 Multi Power Jet

Multi-Power-Jet 5 sugárfajtával: tisztítószersugár, magasnyomású lapossugár, rotorfúvóka, pontsugár és széles, nyomáscsökkentett lapossugár. A megfelelő sugár kényelmes elforgatással kiválasztható.

A Multi-Power-Jet 5 sugárfajtát kínál egyetlen szórószárban: tisztítószersugár, magasnyomású lapossugár, rotorfúvóka, pontsugár és széles nyomáscsökkentett lapossugár. A megfelelő sugár kiválasztása egészen egyszerűen kényelmes elforgatással kiválasztható. Így nem szükséges a szórószár körülményes cseréje. A Multi-Power-Jet alkalmas K3-K5 kategóriájú Kärcher háztartási magasnyomású mosókhoz. Ez a sokoldalú készülék a ház, a kert és az autó tisztítására használható.

Jellemzők és előnyök
5 sugártípus
Kényelmesen hordozható
Folyamatos átállítás
Specifikációk

Műszaki adatok

Szín fekete
Súly (kg) 0,5
Csomagolási súly (kg) 0,6
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 447 x 57 x 57

Alkalmazási területek
  • Járművek
  • Motorkerékpárok és robogók
  • A ház és a kert körüli területek
  • Kert és kőfalak
  • Kerti/terasz/erkély bútorok
  • Kerítések
