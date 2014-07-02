MP 145 Multi Power Jet
Multi-Power-Jet 5 sugárfajtával: tisztítószersugár, magasnyomású lapossugár, rotorfúvóka, pontsugár és széles, nyomáscsökkentett lapossugár. A megfelelő sugár kényelmes elforgatással kiválasztható.
A Multi-Power-Jet 5 sugárfajtát kínál egyetlen szórószárban: tisztítószersugár, magasnyomású lapossugár, rotorfúvóka, pontsugár és széles nyomáscsökkentett lapossugár. A megfelelő sugár kiválasztása egészen egyszerűen kényelmes elforgatással kiválasztható. Így nem szükséges a szórószár körülményes cseréje. A Multi-Power-Jet alkalmas K3-K5 kategóriájú Kärcher háztartási magasnyomású mosókhoz. Ez a sokoldalú készülék a ház, a kert és az autó tisztítására használható.
Jellemzők és előnyök
5 sugártípus
Kényelmesen hordozható
Folyamatos átállítás
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,5
|Csomagolási súly (kg)
|0,6
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|447 x 57 x 57
Alkalmazási területek
- Járművek
- Motorkerékpárok és robogók
- A ház és a kert körüli területek
- Kert és kőfalak
- Kerti/terasz/erkély bútorok
- Kerítések
