Daugiafunkcis laistymo pistoletas Plus
Keturi vandens purškimo režimai, besisukanti patogi rankena ir membranos technologija, apsauganti nuo lašėjimo: tai daugiafunkcis laistymo pistoletas Plus, puikiai tinkantis jūsų laistymo užduotims.
Augalų su skirtingais laistymo poreikiais priežiūra gali būti lengvai valdoma su daugiafunkciu laistymo pistoletu Plus. Kärcher sukurta membraninė technologija apsaugo nuo lašėjimo netgi perjungiant vandens purškimo režimą. Jei reikia, membraną galima nuimti ir išvalyti, kad visuomet džiugintų optimalūs purškimo rezultatai. Šis modelis palaiko 4 vandens purškimo režimus: dušinis, taškinis, plokščios srovės ir smulkūs lašeliai. Smulkūs lašeliai puikiai tinka jautrių augalų laistymui, o dušinis režimas - vazoninėms gėlėms. Mažesniems valymo darbams galima naudoti taškinį purškimą. Rankenėle galima reguliuoti vandens srautą ir valdyti viena ranka. Beje, Kärcher laistymo antgaliai tinka derinti su visomis esamomis sistemomis ir gali būti prijungti su sodo žarna be jokių problemų.
Savybės ir privalumai
Speciali membraninė technologija
- Keičiant laistymo režimą ar nutraukus laistymą užtikrinama, kad nevarvės
Pasukama rankena
- Paleidimo rankenos individualus nustatymas, nukreiptas į priekį arba atgal.
Ergonomiškas valdymas
- Purškimo reguliavimas viena ranka.
Lengvas rankenos blokavimas
- Patogiam ir ilgam laistymui.
Keturi pasirenkami laistymo režimai su užrakinimo funkcija: dušas, plokščia srovė, taškinė, dulksna.
- Teisingas purškimo režimas kiekvienai naudojimo vietai
Švelnaus plastiko elementai
- Neslysta, patogu bei apsaugota nuo pažeidimo.
Savaime išsivalantis
- Optimali apsauga nuo šalčio poveikio.
Nuimamas dušo dangtelis
- Membranos ar užsikimšusių purkštukų valymui.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (kg)
|0,2
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|240 x 70 x 127
Įranga
- Purškimo režimų skaičius: 4
- Pasukama rankena
- Užrakinimas ant rankenos
- Vandens kiekio reguliavimas
- Savaiminio išbėgimo funkcija
- Švelnaus plastiko elementai
- Purškimo būdas: purškiamas rūkas
- Purškimo modelis: horizontali plokščia srovė
- Purškimo modelis: taškinė srovė
- Purškimo būdas: purkštuvas
