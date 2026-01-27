Siurblys BP 2.000-18 Barrel
Akumuliatorinis siurblys BP 2.000-18 Barrel leidžia panaudoti lietaus vandenį pumpuojant iš talpų soduose ar kitose vietose nepriklausomai nuo maitinimo šaltinio. Taip taupomas ne tik geriamasis vanduo, bet ir pinigai.
Tvarus ir nebrangus: siurblys BP 2.000-18 Barrel yra puikus laistymo sprendimas sodams ar kitoms vietoms kuriuose nėra maitinimo šaltinio. Šio įrenginio dėka laistymui panaudojamas maistinėmis medžiagomis turtingas lietaus vanduo, ir tuo pat metu taupomas geriamasis. Įrenginio tvirtinimo spaustukas užtikrina ne tik patogų tvirtinimą prie talpų, bet ir patogų valdymą dėl įjungimo/išjungimo jungiklio, o taip pat įrenginio tvirtinimo galimybes. Dėl permatomo akumuliatoriaus dangtelio vartotojas puikiai mato realaus laiko akumuliatoriaus ekraną. Siekiant užtikrinti, kad laistymas būtų sklandus, o žarna nesusilenktų,komplekte yra žarnos kreiptuvas, užtikrinantis nuolatinį vandens srautą. Priklausomai nuo poreikių ir naudojimo srities, šis žarnos kreiptuvas gali būti išdėstytas 3 padėtimis: užfiksuotas kairėje arba dešinėje akumuliatoriaus korpuso tvirtinimo pusėje, arba laisvame vietoje talpos pakraštyje. Dėl kompaktiško dydžio siurblys tilps į siauras statinių angas, pavyzdžiui, IBC konteinerius. Integruotas pirminis filtras apsaugo siurblį nuo kamščių rizikos.
Savybės ir privalumai
Galimos trys žarnos pakreipimo pozicijosPuikus pritaikymas kiekvienai užduočiai
Priklauso 18 V Kärcher Battery Power platformai.Realaus laiko technologija su LCD ekranu: nurodo likusį veikimo laiką, likusį įkrovimo laiką ir akumuliatoriaus talpą. Ilgalaikis ir galingas, dėka ličio jonų elementų. Keičiamas akumuliatorius gali būti naudojamas su kitais 18 V Kärcher „Battery Power“ platformos įrenginiais.
Lankstus fiksavimo įtaisasPuikia pasikabina ant statinės, dėka aukštai įmontuoto laikiklio
Lengvas
- Siurblys telpa į siauras angas (pvz., IBC konteinerį).
Reguliuojamas žarnos ilgis
- Puikiai prisitaiko prie skirtingų gylių.
Tvirtinimo elementas
- Stabilus tvirtinimas
Integruotas įjungimo/išjungimo mygtukas prie tvirtinimo elemento
- Darbas nesukeliant nugaros skaausmo
Žarnos pakreipėjas
- Apsauga nuo žarnos užlenkimo dėl to nuolatinio vandens srauto.
Integruotas vandens filtras
- Apsaugo siurblį nuo užsiteršimo ir taip išlaiko ilgą tarnavimo laiką bei funkcinį patikimumą.
Permatomas dangtelis
- Idealus realaus laiko technologijos LCD ekrano vaizdas.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Akumuliatorių platforma
|18 V akumuliatorių platforma
|Vardinė imamoji galia (W)
|80
|Maks. vandens srautas (l/h)
|< 2000
|Kėlimo aukštis (m)
|max. 20
|Vandens slėgis (bar)
|max. 2
|Panardinimo gylis (m)
|max. 1,8
|Tiekimo temperatūra (°C)
|max. 35
|Įtampa (V)
|18
|Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (min)
|max. 25 (2,5 Ah) / max. 50 (5,0 Ah)
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|1,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|1,6
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|173 x 135 x 316
Komplektacija
- Tvirtinimo elementas
- Žarna, reguliuojamas ilgis
- Žarnos pakreipėjas
Įranga
- Tvirtinimo galimybė
- Komplektuojamas su pirminiu filtru
- Integruotas įjungimo / išjungimo mygtukas
- Apsauga nuo perkrovos
Pritaikymo sritys
- Sodo laistymui iš lietaus vandens talpų
Priedai
BP 2.000-18 Barrel atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.