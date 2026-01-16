Akumuliatorinė vejapjovė LMO 18-33 Battery (be akumuliatoriaus ir kroviklio)

LMO 18-33 Battery akumuliatorinė vejapjovė yra lengva ir neįtikėtinai manevringa, todėl ją paprasta valdyti. Patogus būdas pjauti žolę sode.

Ypatingai lengva, manevringa ir patogi: LMO 18-33 Battery akumuliatorinė vejapjovė pjauna veją lengviau nei bet kada anksčiau – netgi sudėtingose vietose. Pjovimo sistema „du viename“ leidžia pasirinkti: surinkti nupjautą veją į surinkimo konteinerį ar paskleisti ją ant vejos kaip natūralią trąšą, naudojant mulčiavimo kaištį. Aštrūs, plieniniai akumuliatorinės vejapjovės ašmenys tolygiai pjauna veją, nepaliekant nelygių kraštų. Dėl patogios, minkštos rankenos ir jungiklių iš abiejų pusių, vejapjovę yra lengva ir smagu naudoti. Esant pilnam žolės surinkimo konteineriui, specialus lygio indikatorius rodo, kad jį reikia ištuštinti. Papildomi privalumai: apsaugos užraktas veikiantis kaip apsauga nuo vaikų tam, kad įrenginys atsitiktinai neįsijungtų, patogi reguliuojama rankena, įrenginio sulankstymo funkcija, leidžianti ekonomiškai išnaudoti vietą laikymui ir specialūs šereliai, kurie prilaiko žolę ir leidžia ją nupjauti itin kruopščiai.

Akumuliatorinė vejapjovė LMO 18-33 Battery (be akumuliatoriaus ir kroviklio): Lengva ir manevringa
Itin lengva, todėl galima be vargo valdyti ir ant nelygių paviršių. Manevringumas: nepaprastai lengva manevruoti net aplink kliūtis sode.
Akumuliatorinė vejapjovė LMO 18-33 Battery (be akumuliatoriaus ir kroviklio): Pjauna iki pat pakraščių
Specialūs šereliai automatiškai pagauna žolę, augančią pakraščiuose.
Akumuliatorinė vejapjovė LMO 18-33 Battery (be akumuliatoriaus ir kroviklio): 2-in-1 pjovimo sistema
Pjaunama žolė efektyviai surenkama į žolės surinkimo talpą pjovimo metu. Mulčiavimo funkcija: naudojant mulčiavimo kaištį nupjauta žolė yra paskleidžiama ant vejos kaip natūrali trąša. Aštrūs, plieniniai ašmenys tolygiai pjauna veją, nepaliekant nelygių kraštų.
Vietą taupantis dizainas
  • Sulenkiama rankena leidžia įrenginį sandėliuoti taupant vietą.
  • Tekstilinė surinkimo talpa gali būti sulankstoma ir taip neužims sandėliavimo vietos.
Paprastas pjovimo aukščio nustatymas
  • Pjovimo aukštis gali būti reguliuojamas iki keturių pozicijų.
Užpildymo lygio indikatorius
  • Pripildymo lygio indikatorius nurodo, kada reikia ištuštinti žolių surinkimo talpyklą.
Integruota sulankstoma rankena
  • Integruota rankena patogiam transportavimui.
Ergonomiškas naudojimas
  • Stūmimo rankena gali būi pritaikyta kiekvienam naudotojui – kad visada išlikti vertikalioje padėtyje.
  • Saugus ir komfortiškas naudojimas dėl minkštos rankenos.
  • Abiejose pusėse esantys mygtukai palengvina naudojimą.
Saugumo užraktas
  • Apsauga nuo vaikų: papildomos priemonės nuo netikėto įrenginio įsijungimo.
Priklauso 18 V Kärcher Battery Power platformai.
  • Realaus laiko technologija su LCD ekranu: nurodo likusį veikimo laiką, likusį įkrovimo laiką ir akumuliatoriaus talpą.
  • Ilgaamžis ir galingas dėka ličio jonų akumuliatoriaus.
  • Keičiamą akumuliatorių galima naudoti visuose kituose 18 V Kärcher Battery Power platformos įrenginiuose.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Akumuliatorinis įrenginys
Akumuliatorių platforma 18 V akumuliatorių platforma
Pjovimo plotis (cm) 33
Pjovimo aukštis (mm) 35 - 65
Pjovimo aukščio reguliavimas 4x
Nupjautos žolės talpos dydis (l) 35
Apsukų greitis (rpm) 4000
Akumuliatoriaus tipas Li-Ion keičiamas akumuliatorius
Įtampa (V) 18
Našumas vienam akumuliatoriaus įkrovimui* (m²) max. 125 (2,5 Ah) / max. 250 (5,0 Ah)
Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (min) max. 12 (2,5 Ah) / max. 24 (5,0 Ah)
Spalva Geltona
Svoris (be priedų) (kg) 11,6
Matmenys (I x P x A) (mm) 1251 x 371 x 992

* Pjovimo aukštis: 4 lygiai

Komplektacija

  • Versija: Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į komplektaciją
  • Mulčiavimo rinkinys
  • Nupjautos žolės talpa

Įranga

  • Ašmenys
  • Integruota sulankstoma rankena
  • Užpildymo lygio indikatorius
Pritaikymo sritys
  • Veja
