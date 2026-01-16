Akumuliatorinė vejapjovė LMO 18-33 Battery (be akumuliatoriaus ir kroviklio)
LMO 18-33 Battery akumuliatorinė vejapjovė yra lengva ir neįtikėtinai manevringa, todėl ją paprasta valdyti. Patogus būdas pjauti žolę sode.
Ypatingai lengva, manevringa ir patogi: LMO 18-33 Battery akumuliatorinė vejapjovė pjauna veją lengviau nei bet kada anksčiau – netgi sudėtingose vietose. Pjovimo sistema „du viename“ leidžia pasirinkti: surinkti nupjautą veją į surinkimo konteinerį ar paskleisti ją ant vejos kaip natūralią trąšą, naudojant mulčiavimo kaištį. Aštrūs, plieniniai akumuliatorinės vejapjovės ašmenys tolygiai pjauna veją, nepaliekant nelygių kraštų. Dėl patogios, minkštos rankenos ir jungiklių iš abiejų pusių, vejapjovę yra lengva ir smagu naudoti. Esant pilnam žolės surinkimo konteineriui, specialus lygio indikatorius rodo, kad jį reikia ištuštinti. Papildomi privalumai: apsaugos užraktas veikiantis kaip apsauga nuo vaikų tam, kad įrenginys atsitiktinai neįsijungtų, patogi reguliuojama rankena, įrenginio sulankstymo funkcija, leidžianti ekonomiškai išnaudoti vietą laikymui ir specialūs šereliai, kurie prilaiko žolę ir leidžia ją nupjauti itin kruopščiai.
Savybės ir privalumai
Lengva ir manevringaItin lengva, todėl galima be vargo valdyti ir ant nelygių paviršių. Manevringumas: nepaprastai lengva manevruoti net aplink kliūtis sode.
Pjauna iki pat pakraščiųSpecialūs šereliai automatiškai pagauna žolę, augančią pakraščiuose.
2-in-1 pjovimo sistemaPjaunama žolė efektyviai surenkama į žolės surinkimo talpą pjovimo metu. Mulčiavimo funkcija: naudojant mulčiavimo kaištį nupjauta žolė yra paskleidžiama ant vejos kaip natūrali trąša. Aštrūs, plieniniai ašmenys tolygiai pjauna veją, nepaliekant nelygių kraštų.
Vietą taupantis dizainas
- Sulenkiama rankena leidžia įrenginį sandėliuoti taupant vietą.
- Tekstilinė surinkimo talpa gali būti sulankstoma ir taip neužims sandėliavimo vietos.
Paprastas pjovimo aukščio nustatymas
- Pjovimo aukštis gali būti reguliuojamas iki keturių pozicijų.
Užpildymo lygio indikatorius
- Pripildymo lygio indikatorius nurodo, kada reikia ištuštinti žolių surinkimo talpyklą.
Integruota sulankstoma rankena
- Integruota rankena patogiam transportavimui.
Ergonomiškas naudojimas
- Stūmimo rankena gali būi pritaikyta kiekvienam naudotojui – kad visada išlikti vertikalioje padėtyje.
- Saugus ir komfortiškas naudojimas dėl minkštos rankenos.
- Abiejose pusėse esantys mygtukai palengvina naudojimą.
Saugumo užraktas
- Apsauga nuo vaikų: papildomos priemonės nuo netikėto įrenginio įsijungimo.
Priklauso 18 V Kärcher Battery Power platformai.
- Realaus laiko technologija su LCD ekranu: nurodo likusį veikimo laiką, likusį įkrovimo laiką ir akumuliatoriaus talpą.
- Ilgaamžis ir galingas dėka ličio jonų akumuliatoriaus.
- Keičiamą akumuliatorių galima naudoti visuose kituose 18 V Kärcher Battery Power platformos įrenginiuose.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Akumuliatorinis įrenginys
|Akumuliatorių platforma
|18 V akumuliatorių platforma
|Pjovimo plotis (cm)
|33
|Pjovimo aukštis (mm)
|35 - 65
|Pjovimo aukščio reguliavimas
|4x
|Nupjautos žolės talpos dydis (l)
|35
|Apsukų greitis (rpm)
|4000
|Akumuliatoriaus tipas
|Li-Ion keičiamas akumuliatorius
|Įtampa (V)
|18
|Našumas vienam akumuliatoriaus įkrovimui* (m²)
|max. 125 (2,5 Ah) / max. 250 (5,0 Ah)
|Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (min)
|max. 12 (2,5 Ah) / max. 24 (5,0 Ah)
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|11,6
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1251 x 371 x 992
* Pjovimo aukštis: 4 lygiai
Komplektacija
- Versija: Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į komplektaciją
- Mulčiavimo rinkinys
- Nupjautos žolės talpa
Įranga
- Ašmenys
- Integruota sulankstoma rankena
- Užpildymo lygio indikatorius
Videos
Pritaikymo sritys
- Veja
Priedai
LMO 18-33 Battery (be akumuliatoriaus ir kroviklio) atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.