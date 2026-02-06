Akumuliatorinė vejapjovė LMO 2-18
Manevringa akumuliatorinė vejapjovė LMO 2-18 su bešepetėliniu varikliu ir 32 cm pjovimo pločiu idealiai tinka mažesnėms iki 250 m² vejoms.
Lengva ir manevringa akumuliatorinė vejapjovė LMO 2-18, kurios pjovimo plotis 32 cm, puikiai tinka mažesnėms, iki 250 m² vejoms. Pjovimo aukštį galima reguliuoti pasirenkant vieną iš penkių lygių - nuo 25 iki 60 mm. Dėl galingo bešepetėlinio variklio žolė visada bus tobulai nupjauta. Pjaunant palei kraštus ar pakraščius, vejapjovės šukos ištiesina žolės stiebus ir užtikrina, kad nė vienas stiebas neliks nenupjautas. Nupjauta žolė surenkama į 30 litrų talpos žolės surinkimo talpą. Reguliuojamo aukščio stūmimo rankena užtikrina patogią padėtį pjaunant, o sulankstoma konstrukcija leidžia taupyti vietą sandėliuojant. Transportavimo rankeną taip pat galima naudoti norint pernešti lengvą akumuliatorinę vejapjovę ten, kur reikia, pavyzdžiui, laiptais aukštyn ir žemyn. Akumuliatorinė vejapjovė LMO 2-18 yra suderinama su visais keičiamais 18 V Kärcher Battery Power platformos akumuliatoriais.
Savybės ir privalumai
Galingas bešepetėlinis variklisDidelis našumas ir ilgesnis įrenginio tarnavimo laikas
Efektyvus žolės surinkimo konteinerio užpildymasDėl optimizuoto oro srauto žolės surinkimo konteineris prisipildo iki 95%. Todėl reikia mažiau pertraukų naudojimo metu.
Užpildymo lygio indikatoriusŽolės surinkimo konteinerio sklendė užsidaro, kai jis visiškai prisipildo ir jį reikia ištuštinti.
Paprastas pjovimo aukščio nustatymas
- Vos vienu judesiu galima reguliuoti reikiamą pjovimo aukštį, pasirenkant vieną iš penkių lygių - nuo 25 iki 60 mm.
Pjauna iki pat pakraščių
- Vejos šukos automatiškai sugriebia net ir prie pat krašto augančią žolę.
Vietą taupantis dizainas
- Tekstilinė surinkimo talpa gali būti sulankstoma ir taip neužims sandėliavimo vietos.
- Sulenkiama rankena leidžia įrenginį sandėliuoti taupant vietą.
Integruota sulankstoma rankena
- Integruota rankena patogiam transportavimui.
Ergonomiškas naudojimas
- Stūmimo rankena gali būi pritaikyta kiekvienam naudotojui – kad visada išlikti vertikalioje padėtyje.
- Saugus ir komfortiškas naudojimas dėl minkštos rankenos.
- Ant stūmimo rankenos esanti valdymo juosta palengvina vejapjovės valdymą.
Saugumo užraktas
- Apsauga nuo vaikų: papildomos priemonės nuo netikėto įrenginio įsijungimo.
Priklauso 18 V Kärcher Battery Power platformai.
- Realaus laiko technologija su LCD akumuliatoriaus ekranu: rodo likusį veikimo laiką, likusį įkrovimo laiką ir akumuliatoriaus talpą.
- Ilgaamžis ir galingas dėl Li-Ion akumuliatoriaus.
- Keičiamą bateriją galima naudoti 18 V Battery Power platformos įrenginiuose.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Akumuliatorinis įrenginys
|Akumuliatorių platforma
|18 V akumuliatorių platforma
|Pjovimo plotis (cm)
|32
|Pjovimo aukštis (mm)
|25 - 60
|Pjovimo aukščio reguliavimas
|5x
|Nupjautos žolės talpos dydis (l)
|30
|Pavara
|Bešepetėlinis variklis
|Apsukų greitis (rpm)
|3500
|Akumuliatoriaus tipas
|Li-Ion keičiamas akumuliatorius
|Įtampa (V)
|18
|Našumas vienam akumuliatoriaus įkrovimui* (m²)
|max. 125 (2,5 Ah) / max. 250 (5,0 Ah)
|Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (min)
|max. 14 (2,5 Ah) / max. 28 (5,0 Ah)
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|10,4
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1186 x 354 x 1026
Komplektacija
- Versija: Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į komplektaciją
- Nupjautos žolės talpa
Įranga
- Ašmenys
- Stūmimo rankena, reguliuojamas aukštis
- Integruota sulankstoma rankena
- Užpildymo lygio indikatorius
Pritaikymo sritys
- Veja
Priedai
LMO 2-18 atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.