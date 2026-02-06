Akumuliatorinė vejapjovė LMO 2-18 Battery Set
Manevringa „LMO 2-18 Battery Set“ akumuliatorinė vejapjovė su bešepetėliniu varikliu ir 32 cm pjovimo pločio ašmenimis idealiai tinka mažiems plotams. Komplekte yra akumuliatorius ir greitojo įkrovimo kroviklis, todėl vejapjovė yra paruošta naudoti nedelsiant.
Lengva ir manevringa – 32 cm pjovimo pločio „LMO 2-18 Battery Set“ akumuliatorinė vejapjovė idealiai tinka mažesnėms, iki 250 m² vejoms. Pjovimo aukštį galima reguliuoti, pasirenkant vieną iš penkių lygių – nuo 25 iki 60 mm. Galingas bešepetėlinis variklis užtikrina, kad žolė visada bus pjaunama ypač kruopščiai. Pjaunant žolę palei kraštus ar šalia bordiūrų, vejapjovės šukos ištiesina žolės stiebelius, todėl nepraleisite nė vieno. Nupjauta žolė surenkama į 30 l talpos žolės surinktuvo konteinerį. Dėl reguliuojamo aukščio valdymo rankenos naudotojas gali pjauti žolę patogiai išsitiesęs, o jos sulankstoma konstrukcija leidžia sutaupyti vietos padėjus vejapjovę saugoti. Lengvą akumuliatorinę vejapjovę nesunku patogiai pernešti ten, kur reikia (pavyzdžiui, laiptais aukštyn ir žemyn) laikant už transportavimo rankenos. Akumuliatorius ir greitojo įkrovimo kroviklis yra tiekiami įrenginio komplekte.
Savybės ir privalumai
Galingas bešepetėlinis variklisDidelis našumas ir ilgesnis įrenginio tarnavimo laikas
Efektyvus žolės surinkimo konteinerio užpildymasDėl optimizuoto oro srauto žolės surinkimo konteineris prisipildo iki 95%. Todėl reikia mažiau pertraukų naudojimo metu.
Užpildymo lygio indikatoriusŽolės surinkimo konteinerio sklendė užsidaro, kai jis visiškai prisipildo ir jį reikia ištuštinti.
Paprastas pjovimo aukščio nustatymas
- Vos vienu judesiu galima reguliuoti reikiamą pjovimo aukštį, pasirenkant vieną iš penkių lygių - nuo 25 iki 60 mm.
Pjauna iki pat pakraščių
- Specialūs šereliai automatiškai pagauna žolę, augančią pakraščiuose.
Vietą taupantis dizainas
- Tekstilinė surinkimo talpa gali būti sulankstoma ir taip neužims sandėliavimo vietos.
- Sulenkiama rankena leidžia įrenginį sandėliuoti taupant vietą.
Integruota sulankstoma rankena
- Integruota rankena patogiam transportavimui.
Ergonomiškas naudojimas
- Stūmimo rankena gali būi pritaikyta kiekvienam naudotojui – kad visada išlikti vertikalioje padėtyje.
- Saugus ir komfortiškas naudojimas dėl minkštos rankenos.
- Ant stūmimo rankenos esanti valdymo juosta palengvina vejapjovės valdymą.
Saugumo užraktas
- Apsauga nuo vaikų: papildomos priemonės nuo netikėto įrenginio įsijungimo.
Priklauso 18 V Kärcher Battery Power platformai.
- Realaus laiko technologija su LCD akumuliatoriaus ekranu: rodo likusį veikimo laiką, likusį įkrovimo laiką ir akumuliatoriaus talpą.
- Ilgaamžis ir galingas dėka ličio jonų akumuliatoriaus.
- Keičiamą akumuliatorių galima naudoti visuose kituose 18 V Kärcher Battery Power platformos įrenginiuose.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Akumuliatorinis įrenginys
|Akumuliatorių platforma
|18 V akumuliatorių platforma
|Pjovimo plotis (cm)
|32
|Pjovimo aukštis (mm)
|25 - 60
|Nupjautos žolės talpos dydis (l)
|30
|Pavara
|Bešepetėlinis variklis
|Apsukų greitis (rpm)
|3500
|Akumuliatoriaus tipas
|Li-Ion keičiamas akumuliatorius
|Įtampa (V)
|18
|Talpa (Ah)
|5
|Našumas vienam akumuliatoriaus įkrovimui* (m²)
|max. 250 (5,0 Ah)
|Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (min)
|max. 28
|Baterijos įkrovimo laikas su greitu įkrovikliu 80% / 100% (min)
|94 / 143
|Įkrovimo srovė (A)
|2,5
|Maitinimo šaltinis akumuliatoriaus įkrovikliui (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|10,4
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1186 x 354 x 1026
Komplektacija
- Versija: Komplekte yra akumuliatorius ir įkroviklis
- Akumuliatorius: 18 V / 5.0 Ah Battery Power akumuliatorius (1 vnt.)
- Akumuliatoriaus įkroviklis: 18 V Battery Power greitasis įkroviklis (1 vnt.)
- Nupjautos žolės talpa
Įranga
- Ašmenys
- Stūmimo rankena, reguliuojamas aukštis
- Integruota sulankstoma rankena
- Užpildymo lygio indikatorius
Pritaikymo sritys
- Veja
Priedai
LMO 2-18 Battery Set atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.