Akumuliatorinė vejapjovė LMO 3-18 Battery Set
Galinga ir manevringa - LMO 3-18 Battery Set 18 V akumuliatorinė vejapjovė su bešepetėliniu varikliu ir 34 cm pjovimo pločiu. Į komplektą įeina akumuliatorius ir greitasis įkroviklis.
18 V akumuliatorinė vejapjovė yra lengva, manevringa ir turi galingą bešepetėlinį variklį. Iki 350 m² ploto veja nupjaunama greitai ir kruopščiai. Darbinis plotis - 34 cm, o pjovimo aukštį galima reguliuoti pasirinkant vieną iš penkių lygių - nuo 25 iki 60 mm. Išmanioji iPower valdymo sistema automatiškai pritaiko variklio apsukų greitį prie žolės pjovimo sąlygų. Įrenginio vejos šukos ištiesina prie kraštų ar pakraščių augančios žolės stiebus ir užtikrina, kad nė vienas iš jų nebūtų praleistas pjovimo metu. Dėl pjovimo sistemos 2-in-1 nupjauta žolė tolygiai paskleidžiama po veją kaip natūrali trąša mulčiuojant arba surenkama į 35 litrų žolės surinkimo talpą, kad būtų galima pjauti ilgiau be pertraukų. Reguliuojamo aukščio valdymo rankena užtikrina patogią ir ergonomišką darbo padėtį. Sulankstomas rėmas taupo vietą sandėliuojant. Integruotų transportavimo rankenų dėka, vejapjovę galima lengvai pernešti ar lipant laiptais. Į komplektą įeina 18 V akumuliatorius ir greitasis įkroviklis.
Savybės ir privalumai
Galingas bešepetėlinis variklisDidelis našumas ir ilgesnis įrenginio tarnavimo laikas
iPowerPapildomas našumas ir optimizuotas akumuliatoriaus veikimo laikas. Dėl išmaniojo valdymo funkcijos, variklio apsukų greitis pjovimo metu automatiškai prisitaiko prie žolės būklės.
2-in-1 pjovimo sistemaPjaunama žolė efektyviai surenkama į žolės surinkimo talpą pjovimo metu. Mulčiavimo funkcija: naudojant mulčiavimo kaištį, nupjauta žolė paskleidžiama kaip natūrali trąša. Aštrūs, plieniniai ašmenys tolygiai pjauna veją, nepaliekant nelygių kraštų.
Efektyvus žolės surinkimo konteinerio užpildymas
- Dėl optimizuoto oro srauto žolės surinkimo konteineris prisipildo iki 95%. Todėl reikia mažiau pertraukų naudojimo metu.
Užpildymo lygio indikatorius
- Žolės surinkimo konteinerio sklendė užsidaro, kai jis visiškai prisipildo ir jį reikia ištuštinti.
Paprastas pjovimo aukščio nustatymas
- Vos vienu judesiu galima reguliuoti reikiamą pjovimo aukštį, pasirenkant vieną iš penkių lygių - nuo 25 iki 60 mm.
Pjauna iki pat pakraščių
- Specialūs šereliai automatiškai pagauna žolę, augančią pakraščiuose.
Vietą taupantis dizainas
- Tekstilinė surinkimo talpa gali būti sulankstoma ir taip neužims sandėliavimo vietos.
- Sulenkiama rankena leidžia įrenginį sandėliuoti taupant vietą.
Integruota sulankstoma rankena
- Integruota rankena patogiam transportavimui.
Ergonomiškas naudojimas
- Stūmimo rankena gali būi pritaikyta kiekvienam naudotojui – kad visada išlikti vertikalioje padėtyje.
- Saugus ir komfortiškas naudojimas dėl minkštos rankenos.
- Ant stūmimo rankenos esanti valdymo juosta palengvina vejapjovės valdymą.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Akumuliatorinis įrenginys
|Akumuliatorių platforma
|18 V akumuliatorių platforma
|Pjovimo plotis (cm)
|34
|Pjovimo aukštis (mm)
|25 - 60
|Pjovimo aukščio reguliavimas
|5x
|Nupjautos žolės talpos dydis (l)
|35
|Pavara
|Bešepetėlinis variklis
|Apsukų greitis (rpm)
|3500
|Akumuliatoriaus tipas
|Li-Ion keičiamas akumuliatorius
|Įtampa (V)
|18
|Talpa (Ah)
|5
|Našumas vienam akumuliatoriaus įkrovimui* (m²)
|max. 350 (5,0 Ah)
|Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (min)
|max. 28 (5,0 Ah)
|Baterijos įkrovimo laikas su greitu įkrovikliu 80% / 100% (min)
|94 / 143
|Įkrovimo srovė (A)
|2,5
|Maitinimo šaltinis akumuliatoriaus įkrovikliui (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|12,5
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1186 x 355 x 1026
Komplektacija
- Versija: Komplekte yra akumuliatorius ir įkroviklis
- Akumuliatorius: 18 V / 5.0 Ah Battery Power akumuliatorius (1 vnt.)
- Akumuliatoriaus įkroviklis: 18 V Battery Power greitasis įkroviklis (1 vnt.)
- Mulčiavimo rinkinys
- Nupjautos žolės talpa
Įranga
- Ašmenys
- Stūmimo rankena, reguliuojamas aukštis
- Integruota sulankstoma rankena
- Užpildymo lygio indikatorius
Pritaikymo sritys
- Veja
Priedai
LMO 3-18 Battery Set atsarginės dalys
