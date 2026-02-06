Akumuliatorinė vejapjovė LMO 4-18 Dual Battery Set
Du 18 V akumuliatoriai, galingas 36 V variklis ir 37 cm pjovimo plotis - idealiai tinka iki 450 m² vejoms. Komplekte yra akumuliatoriai ir greitasis įkroviklis.
Galinga ir manevringa: su dviem 18 V akumuliatoriais ir bešepetėliniu 36 V varikliu LMO 4-18 Dual Battery Set yra idealus sprendimas iki 450 m² ploto vejoms. Dėl nedidelio svorio vejapjovė ypač manevringa ir mobili. Ja galima be vargo manevruoti net nelygiu paviršiumi ir apvažiuoti kliūtis. Darbinis plotis - 37 cm, o pjovimo aukštį galima reguliuoti pasirenkant vieną iš 5 lygių, nuo 25 iki 65 mm. Dėl išmaniosios valdymo funkcijos iPower variklio apsukų greitis pjovimo metu automatiškai prisitaiko prie žolės būklės. Vejos šukos automatiškai sugriebia žolę net tada, kai ji auga arti vejos kraštų. Naudojant pjovimo sistemą 2-in-1 nupjauta žolė tolygiai paskleidžiama po veją mulčiuojant, kad veiktų kaip trąša, arba surenkama į didelį 40 litrų talpos žolės surinkimo konteinerį – ilgesniam darbui be pertraukų. Kad būtų patogu dirbti, galima reguliuoti stūmimo rankenos aukštį. Sulankstomas rėmas užima mažiau vietos sandėliuojant. Didelė ir tvirta rankena skirta pernešti įrenginį ar lipant laiptais. Komplekte yra du 18 V akumuliatoriai ir greitasis įkroviklis.
Savybės ir privalumai
18 V + 18 V = 36 V galiaGalingas 36 V variklis, varomas dviem 18 V Li-Ion akumuliatoriais.
Galingas bešepetėlinis variklisDidelis našumas ir ilgesnis įrenginio tarnavimo laikas
iPowerPapildomas našumas ir optimizuotas akumuliatoriaus veikimo laikas. Dėl išmaniojo valdymo funkcijos, variklio apsukų greitis pjovimo metu automatiškai prisitaiko prie žolės būklės.
2-in-1 pjovimo sistema
- Pjaunama žolė efektyviai surenkama į žolės surinkimo talpą pjovimo metu.
- Mulčiavimo funkcija: naudojant mulčiavimo kaištį nupjauta žolė yra paskleidžiama ant vejos kaip natūrali trąša.
- Aštrūs, plieniniai ašmenys tolygiai pjauna veją, nepaliekant nelygių kraštų.
Efektyvus žolės surinkimo konteinerio užpildymas
- Dėl optimizuoto oro srauto žolės surinkimo konteineris prisipildo iki 95%. Todėl reikia mažiau pertraukų naudojimo metu.
- Žolės surinkimo konteinerio sklendė užsidaro, kai jis visiškai prisipildo ir jį reikia ištuštinti.
Paprastas pjovimo aukščio nustatymas
- Vos vienu judesiu pjovimo aukštį galima lengvai nustatyti į vieną iš penkių lygių - nuo 25 mm iki 65 mm.
Pjauna iki pat pakraščių
- Specialūs šereliai automatiškai pagauna žolę, augančią pakraščiuose.
Vietą taupantis dizainas
- Tekstilinė surinkimo talpa gali būti sulankstoma ir taip neužims sandėliavimo vietos.
- Sulenkiama rankena leidžia įrenginį sandėliuoti taupant vietą.
Integruota sulankstoma rankena
- Integruota rankena patogiam transportavimui.
Ergonomiškas naudojimas
- Stūmimo rankena gali būi pritaikyta kiekvienam naudotojui – kad visada išlikti vertikalioje padėtyje.
- Saugus ir komfortiškas naudojimas dėl minkštos rankenos.
- Ant stūmimo rankenos esanti valdymo juosta palengvina vejapjovės valdymą.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Variklio įtampa (V)
|36
|Akumuliatorinis įrenginys
|Akumuliatorių platforma
|18 V akumuliatorių platforma
|Pjovimo plotis (cm)
|37
|Pjovimo aukštis (mm)
|25 - 65
|Pjovimo aukščio reguliavimas
|5x
|Nupjautos žolės talpos dydis (l)
|40
|Pavara
|Bešepetėlinis variklis
|Apsukų greitis (rpm)
|3500
|Akumuliatoriaus tipas
|Li-Ion keičiamas akumuliatorius
|Įtampa (V)
|18
|Talpa (Ah)
|5
|Reikalingų akumuliatorių skaičius (Piece(s))
|2
|Našumas vienam akumuliatoriaus įkrovimui* (m²)
|max. 450 (5,0 Ah)
|Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (min)
|max. 40 (5,0 Ah)
|Baterijos įkrovimo laikas su greitu įkrovikliu 80% / 100% (min)
|94 / 143
|Įkrovimo srovė (A)
|2,5
|Maitinimo šaltinis akumuliatoriaus įkrovikliui (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|14,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1222 x 437 x 1002
Komplektacija
- Versija: Komplekte yra akumuliatoriai ir įkroviklis
- Akumuliatorius: 18 V / 5.0 Ah Battery Power akumuliatorius (2 vnt.)
- Akumuliatoriaus įkroviklis: 18 V Battery Power greitasis įkroviklis (2 vnt.)
- Mulčiavimo rinkinys
- Nupjautos žolės talpa
Įranga
- Ašmenys
- Stūmimo rankena, reguliuojamas aukštis
- Integruota sulankstoma rankena
- Užpildymo lygio indikatorius
Videos
Pritaikymo sritys
- Veja
Priedai
LMO 4-18 Dual Battery Set atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.