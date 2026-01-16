Akumuliatorinė žoliapjovė LTR 18-25 Battery (be akumuliatoriaus ir kroviklio)

Ergonomiškas laikyti, itin lengvas ir paprastai valdomas akumuliatorinis trimeris LTR 18-25 Battery.

Akumuliatorinis trimeris LTR 18-25 Battery yra mažai triukšmo skleidžiantis, patikimas įrenginys. Jos suktas pjovimo valas labai pasitarnauja – jis ne tik užtikrina tikslų pjovimą, bet ir lengvai pasiekia kiekvieną sodo kampelį ir plyšį. Valas automatiškai susireguliuoja, todėl visada yra idealaus ilgio. Be to, kraštų pjovimo funkcija palengvina lygių, nepriekaištingai atrodančių kraštų formavimą palei takelius ir terasas. Akumuliatorinis trimeris yra itin lengvas, o dėl abiem rankomis suimamos rankenos jį labai patogu laikyti ir naudoti.

Savybės ir privalumai
Akumuliatorinė žoliapjovė LTR 18-25 Battery (be akumuliatoriaus ir kroviklio): Efektyvi pjovimo sistema
Efektyvi pjovimo sistema
Palengvinapjovimo darbus kampuose ir siaurose sodo vietose. Suktas pjovimo valas užtikrina tikslų pjovimą ir tylų darbą.
Akumuliatorinė žoliapjovė LTR 18-25 Battery (be akumuliatoriaus ir kroviklio): Kraštų pjovimas
Kraštų pjovimas
Besisukanti galvutė švariems, tiksliai nupjautiems vejos kraštams palei terasas ir takus.
Akumuliatorinė žoliapjovė LTR 18-25 Battery (be akumuliatoriaus ir kroviklio): Lengvas
Lengvas
Nedidelis įrenginio svoris palengvina darbą.
Automatinis valo reguliavimas
  • Automatinis valo prisitaikymas garantuoja, kad jis nuolat bus reikiamo ilgio.
Ergonomiškas rankenos dizainas
  • Patogi darbo padėtis ir dviejų rankenų dizainas palengvina nugaros raumenų darbą.
Patogus apsauginis gaubtas
  • Apsauginis dangtelis apsaugo naudotoją nuo nuopjovų byrėjimo į šalis.
  • Papildomos atramos leidžia patogiai padėti įrenginį pertraukėlių metu.
Priklauso 18 V Kärcher Battery Power platformai.
  • Realaus laiko technologija su LCD ekranu: nurodo likusį veikimo laiką, likusį įkrovimo laiką ir akumuliatoriaus talpą.
  • Ilgaamžis ir galingas dėka ličio jonų akumuliatoriaus.
  • Keičiamą akumuliatorių galima naudoti visuose kituose 18 V Kärcher Battery Power platformos įrenginiuose.
Optimalus ašmenų naudojimas
  • Puikiai tinka daug jėgų reikalaujantiems pjovimo darbams.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Akumuliatorinis įrenginys
Akumuliatorių platforma 18 V akumuliatorių platforma
Pjovimo skersmuo (cm) 25
Krūmapjovė Valo galvutė
Sriegio pratęsimas automatinis
Valo geometrija suktas
Valo skersmuo (mm) 1,6
Greičio reguliavimas ne
Apsukų greitis (rpm) 9500
Akumuliatoriaus tipas Li-Ion keičiamas akumuliatorius
Įtampa (V) 18
Našumas vienam akumuliatoriaus įkrovimui* (m) max. 300 (2,5 Ah) / max. 600 (5,0 Ah)
Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (min) max. 30 (2,5 Ah) / max. 60 (5,0 Ah)
Spalva Geltona
Svoris (be priedų) (kg) 1,6
Svoris (su pakuote) (kg) 2,4
Matmenys (I x P x A) (mm) 1184 x 296 x 386

* Vejos kraštai

Komplektacija

  • Versija: Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į komplektaciją

Įranga

  • Ritė
  • Papildoma rankena
  • Pasukamas pjovimo mazgas
Videos
Pritaikymo sritys
  • Veja
  • Vejos pakraščiai, pavyzdžiui, palei gėlynus ar takus
Priedai
LTR 18-25 Battery (be akumuliatoriaus ir kroviklio) atsarginės dalys

Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.