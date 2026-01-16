Akumuliatorinė žoliapjovė LTR 18-25 Battery (be akumuliatoriaus ir kroviklio)
Ergonomiškas laikyti, itin lengvas ir paprastai valdomas akumuliatorinis trimeris LTR 18-25 Battery.
Akumuliatorinis trimeris LTR 18-25 Battery yra mažai triukšmo skleidžiantis, patikimas įrenginys. Jos suktas pjovimo valas labai pasitarnauja – jis ne tik užtikrina tikslų pjovimą, bet ir lengvai pasiekia kiekvieną sodo kampelį ir plyšį. Valas automatiškai susireguliuoja, todėl visada yra idealaus ilgio. Be to, kraštų pjovimo funkcija palengvina lygių, nepriekaištingai atrodančių kraštų formavimą palei takelius ir terasas. Akumuliatorinis trimeris yra itin lengvas, o dėl abiem rankomis suimamos rankenos jį labai patogu laikyti ir naudoti.
Savybės ir privalumai
Efektyvi pjovimo sistemaPalengvinapjovimo darbus kampuose ir siaurose sodo vietose. Suktas pjovimo valas užtikrina tikslų pjovimą ir tylų darbą.
Kraštų pjovimasBesisukanti galvutė švariems, tiksliai nupjautiems vejos kraštams palei terasas ir takus.
LengvasNedidelis įrenginio svoris palengvina darbą.
Automatinis valo reguliavimas
- Automatinis valo prisitaikymas garantuoja, kad jis nuolat bus reikiamo ilgio.
Ergonomiškas rankenos dizainas
- Patogi darbo padėtis ir dviejų rankenų dizainas palengvina nugaros raumenų darbą.
Patogus apsauginis gaubtas
- Apsauginis dangtelis apsaugo naudotoją nuo nuopjovų byrėjimo į šalis.
- Papildomos atramos leidžia patogiai padėti įrenginį pertraukėlių metu.
Priklauso 18 V Kärcher Battery Power platformai.
- Realaus laiko technologija su LCD ekranu: nurodo likusį veikimo laiką, likusį įkrovimo laiką ir akumuliatoriaus talpą.
- Ilgaamžis ir galingas dėka ličio jonų akumuliatoriaus.
- Keičiamą akumuliatorių galima naudoti visuose kituose 18 V Kärcher Battery Power platformos įrenginiuose.
Optimalus ašmenų naudojimas
- Puikiai tinka daug jėgų reikalaujantiems pjovimo darbams.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Akumuliatorinis įrenginys
|Akumuliatorių platforma
|18 V akumuliatorių platforma
|Pjovimo skersmuo (cm)
|25
|Krūmapjovė
|Valo galvutė
|Sriegio pratęsimas
|automatinis
|Valo geometrija
|suktas
|Valo skersmuo (mm)
|1,6
|Greičio reguliavimas
|ne
|Apsukų greitis (rpm)
|9500
|Akumuliatoriaus tipas
|Li-Ion keičiamas akumuliatorius
|Įtampa (V)
|18
|Našumas vienam akumuliatoriaus įkrovimui* (m)
|max. 300 (2,5 Ah) / max. 600 (5,0 Ah)
|Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (min)
|max. 30 (2,5 Ah) / max. 60 (5,0 Ah)
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|1,6
|Svoris (su pakuote) (kg)
|2,4
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1184 x 296 x 386
* Vejos kraštai
Komplektacija
- Versija: Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į komplektaciją
Įranga
- Ritė
- Papildoma rankena
- Pasukamas pjovimo mazgas
Pritaikymo sritys
- Veja
- Vejos pakraščiai, pavyzdžiui, palei gėlynus ar takus
