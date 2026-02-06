Akumuliatorinė žoliapjovė LTR 18-30 Battery Limited Edition

Akumuliatorinis trimeris LTR 18-30 Battery Limited Edition, su lyno rite ir 2 žolės pjovimos peiliais, lengvai patenka į kampus ir sunkiai pasiekiamas vietas ir užtikrina tvarkingus vejos kraštus.

Akumuliatorinis trimeris LTR 18-30 Battery Limited Edition suteikia jums pasirinkimą: Valo ritė skirta tiksliam pjovimui, kuris lengvai pasiekia kampus ir nepatogias pjauti sodo vietas. Arba žoliapjovės peiliukai, skirti sudėtingam nekontroliuojamo augimo, samanų ir piktžolių pjovimui. Greitai ir paprastai pakeisite skirtingas dvi pjovimo sistemas, be įrankių. Pjovimo aukštį galima patogiai reguliuoti esant žemoms kliūtims. Išlankstoma augalų apsauga apsaugo nuo atsitiktinio šalia esančių gėlių ir medžių pažeidimo. Ergonomiškas teleskopinės rankenos dizainas ir reguliuojamo aukščio dviem rankoms skirta rankena užtikrina darbą be pastangų ir įtampos.

Savybės ir privalumai
Veiksminga pjovimo sistema 2-in-1
Pjovimo linija su automatiniu nustatymu leidžia lengvai nupjauti kampus ir ankštas vietas. Žoliapjovės peiliukai su dvigubais ašmenimis sudėtingoms užduotims įvykdyti Valo ritės ir žoliapjovės peilio keitimas be įrankių.
Kraštų pjovimas
Besisukanti galvutė švariems, tiksliai nupjautiems vejos kraštams palei terasas ir takus.
Reguliuojama galvutė
Ergonomiškas pjovimo sprendimas net ir po žemais paviršiais, pavyzdžiui sodo suolais.
Atlenkiama augalų apsauga
  • Apsaugo augalus ir medžius nuo pažeidimų.
Teleskopinė rankena
  • Pritaikoma prie kiekvieno vartotojo ūgio. Vertikali darbinė padėtis apsaugo nugarą nuo sužeidimų.
Ergonomiškas rankenos dizainas
  • Gumuota rankena užtikrina saugų sukibimą ir papildomą komfortą.
  • Reguliuojamo aukščio dviguba rankena. Ergonomiškam darbui.
Patogus apsauginis gaubtas
  • Automatinis valo prisitaikymas garantuoja, kad jis nuolat bus reikiamo ilgio.
Priklauso 18 V Kärcher Battery Power platformai.
  • Realaus laiko technologija su LCD ekranu: nurodo likusį veikimo laiką, likusį įkrovimo laiką ir akumuliatoriaus talpą.
  • Ilgaamžis ir galingas dėl Li-Ion akumuliatoriaus.
  • Keičiamą akumuliatorių galima naudoti visuose kituose 18 V Kärcher Battery Power platformos įrenginiuose.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Akumuliatorinis įrenginys
Akumuliatorių platforma 18 V akumuliatorių platforma
Pjovimo skersmuo (cm) 30
Krūmapjovė Linijos galvutė ir ašmenys
Sriegio pratęsimas automatinis
Valo geometrija suktas
Valo skersmuo (mm) 1,6
Ašmenų skaičius 2
Greičio reguliavimas ne
Apsukų greitis (rpm) 7800
Akumuliatoriaus tipas Li-Ion keičiamas akumuliatorius
Įtampa (V) 18
Našumas vienam akumuliatoriaus įkrovimui* (m) max. 350 (2,5 Ah) / max. 700 (5,0 Ah)
Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (min) max. 30 (2,5 Ah) / max. 60 (5,0 Ah)
Spalva Geltona
Svoris (be priedų) (kg) 2,5
Svoris (su pakuote) (kg) 3,6
Matmenys (I x P x A) (mm) 1325 x 312 x 315

* Vejos kraštai

Komplektacija

  • Versija: Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į komplektaciją

Įranga

  • Ritė
  • Augalų apsauga
  • Pakreipimo reguliavimas
  • Papildoma rankena
  • Pasukamas pjovimo mazgas
Pritaikymo sritys
  • Veja
  • Vejos pakraščiai, pavyzdžiui, palei gėlynus ar takus
Priedai
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.