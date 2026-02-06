Akumuliatorinė žoliapjovė LTR 18-30 Battery Set
Universalaus akumuliatorinio trimerio LTR 18-30 Battery rinkinys – nepriekaištingai nupjauna vejos kraštus, yra ergonomiškas ir lengvai pasiekia kampus. Pridedamas akumuliatorius ir greito krovimo įkroviklis.
Akumuliatorinis trimeris LTR 18-30 Battery yra tikrai universalus. Suktas įrenginio pjovimo valas užtikrina tikslų nupjovimą ir padeda lengvai pasiekti visus sodo kampelius bei sunkiai prieinamas vietas. Dėl valo automatinio susireguliavimo funkcijos, jis visada yra reikiamo ilgio. Be to, trimerio kraštų pjovimo funkcija užtikrina lygius, nepriekaištingai nupjautus kraštus palei takelius ir terasas. Pakrypimo kampą taip pat lengva reguliuoti ir nupjauti žolę po žemai kabančiais objektais. Naudojant atlenkiamą augalų apsaugą išvengiama atsitiktinio šalia augančių gėlių ir medžių apgadinimo. Teleskopinis kotas ir reguliuojamo aukščio, dviem rankomis suimama rankena palengvina stovimoje padėtyje atliekamą darbą. Įrenginys komplektuojamas kartu su akumuliatoriumi ir greito krovimo įkrovikliu.
Savybės ir privalumai
Efektyvi pjovimo sistemaPalengvinapjovimo darbus kampuose ir siaurose sodo vietose. Suktas pjovimo valas užtikrina tikslų pjovimą ir tylų darbą.
Kraštų pjovimasBesisukanti galvutė švariems, tiksliai nupjautiems vejos kraštams palei terasas ir takus.
Reguliuojama galvutėErgonomiškas pjovimo sprendimas net ir po žemais paviršiais, pavyzdžiui sodo suolais.
Atlenkiama augalų apsauga
- Apsaugo augalus ir medžius nuo pažeidimų.
Teleskopinė rankena
- Pritaikoma prie kiekvieno vartotojo ūgio. Vertikali darbinė padėtis apsaugo nugarą nuo sužeidimų.
Ergonomiškas rankenos dizainas
- Gumuota rankena užtikrina saugų sukibimą ir papildomą komfortą.
- Reguliuojamo aukščio dviguba rankena. Ergonomiškam darbui.
Automatinis valo reguliavimas
- Automatinis valo prisitaikymas garantuoja, kad jis nuolat bus reikiamo ilgio.
Patogus apsauginis gaubtas
- Apsauginis dangtelis apsaugo naudotoją nuo nuopjovų byrėjimo į šalis.
- Papildomos atramos leidžia patogiai padėti įrenginį pertraukėlių metu.
Priklauso 18 V Kärcher Battery Power platformai.
- Realaus laiko technologija su LCD ekranu: nurodo likusį veikimo laiką, likusį įkrovimo laiką ir akumuliatoriaus talpą.
- Ilgaamžis ir galingas dėka ličio jonų akumuliatoriaus.
- Keičiamą akumuliatorių galima naudoti visuose kituose 18 V Kärcher Battery Power platformos įrenginiuose.
Optimalus ašmenų naudojimas
- Puikiai tinka daug jėgų reikalaujantiems pjovimo darbams.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Akumuliatorinis įrenginys
|Akumuliatorių platforma
|18 V akumuliatorių platforma
|Pjovimo skersmuo (cm)
|30
|Krūmapjovė
|Valo galvutė
|Sriegio pratęsimas
|automatinis
|Valo geometrija
|suktas
|Valo skersmuo (mm)
|1,6
|Greičio reguliavimas
|ne
|Apsukų greitis (rpm)
|7800
|Akumuliatoriaus tipas
|Li-Ion keičiamas akumuliatorius
|Įtampa (V)
|18
|Talpa (Ah)
|2,5
|Našumas vienam akumuliatoriaus įkrovimui* (m)
|max. 350 (2,5 Ah)
|Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (min)
|max. 30 (2,5 Ah)
|Baterijos įkrovimo laikas su greitu įkrovikliu 80% / 100% (min)
|44 / 83
|Įkrovimo srovė (A)
|2,5
|Maitinimo šaltinis akumuliatoriaus įkrovikliui (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|2,5
|Svoris (su pakuote) (kg)
|4,4
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1325 x 312 x 315
* Vejos kraštai
Komplektacija
- Versija: Komplekte yra akumuliatorius ir įkroviklis
- Akumuliatorius: 18 V / 2.5 Ah Battery Power akumuliatorius (1 vnt.)
- Akumuliatoriaus įkroviklis: 18 V Battery Power greitasis įkroviklis (1 vnt.)
Įranga
- Ritė
- Augalų apsauga
- Pakreipimo reguliavimas
- Papildoma rankena
- Pasukamas pjovimo mazgas
Videos
Pritaikymo sritys
- Veja
- Vejos pakraščiai, pavyzdžiui, palei gėlynus ar takus
Priedai
LTR 18-30 Battery Set atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.