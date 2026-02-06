Akumuliatorinė žoliapjovė LTR Battery 18-25 Set
Akumuliatorinio trimerio LTR 18-25 Battery rinkinys, į kurį įeina akumuliatorius ir įkroviklis. Ypač lengvas, ergonomiškas ir lengvai valdomas.
Akumuliatorinio trimerio LTR 18-25 Battery suktas pjovimo valas užtikrina didžiausią tikslumą pjaunant žolę. Patikimas ir tylus įrenginys lengvai pasiekia kiekvieną sodo kampelį ir plyšį, o jo kraštų pjovimo funkcija leidžia palei takelius ir terasas palikti lygius, nepriekaištingai atrodančius kraštus. Kita jo funkcija, t. y. valo automatinis susireguliavimas, užtikrina, kad jis visada būtų reikiamo ilgio. Dėl lengvos konstrukcijos ir abiem rankomis suimamos rankenos jis itin ergonomiškai valdomas. Įrenginys komplektuojamas su vienu akumuliatoriumi ir greito krovimo įkrovikliu.
Savybės ir privalumai
Efektyvi pjovimo sistemaPalengvinapjovimo darbus kampuose ir siaurose sodo vietose. Suktas pjovimo valas užtikrina tikslų pjovimą ir tylų darbą.
Kraštų pjovimasBesisukanti galvutė švariems, tiksliai nupjautiems vejos kraštams palei terasas ir takus.
LengvasNedidelis įrenginio svoris palengvina darbą.
Automatinis valo reguliavimas
- Automatinis valo prisitaikymas garantuoja, kad jis nuolat bus reikiamo ilgio.
Ergonomiškas rankenos dizainas
- Patogi darbo padėtis ir dviejų rankenų dizainas palengvina nugaros raumenų darbą.
Patogus apsauginis gaubtas
- Apsauginis dangtelis apsaugo naudotoją nuo nuopjovų byrėjimo į šalis.
- Papildomos atramos leidžia patogiai padėti įrenginį pertraukėlių metu.
Priklauso 18 V Kärcher Battery Power platformai.
- Realaus laiko technologija su LCD ekranu: nurodo likusį veikimo laiką, likusį įkrovimo laiką ir akumuliatoriaus talpą.
- Ilgaamžis ir galingas dėka ličio jonų akumuliatoriaus.
- Keičiamą akumuliatorių galima naudoti visuose kituose 18 V Kärcher Battery Power platformos įrenginiuose.
Optimalus ašmenų naudojimas
- Puikiai tinka daug jėgų reikalaujantiems pjovimo darbams.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Akumuliatorinis įrenginys
|Akumuliatorių platforma
|18 V akumuliatorių platforma
|Pjovimo skersmuo (cm)
|25
|Krūmapjovė
|Valo galvutė
|Sriegio pratęsimas
|automatinis
|Valo geometrija
|suktas
|Valo skersmuo (mm)
|1,6
|Greičio reguliavimas
|ne
|Apsukų greitis (rpm)
|9500
|Akumuliatoriaus tipas
|Li-Ion keičiamas akumuliatorius
|Įtampa (V)
|18
|Talpa (Ah)
|2,5
|Našumas vienam akumuliatoriaus įkrovimui* (m)
|max. 300 (2,5 Ah)
|Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (min)
|max. 30 (2,5 Ah)
|Įkrovimo laikas su standartiniu įkrovikliu (min)
|300
|Įkrovimo srovė (A)
|0,5
|Maitinimo šaltinis akumuliatoriaus įkrovikliui (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|1,6
|Svoris (su pakuote) (kg)
|3,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1184 x 296 x 386
* Vejos kraštai
Komplektacija
- Versija: Komplekte yra akumuliatorius ir įkroviklis
- Akumuliatorius: 18 V / 2.5 Ah Battery Power akumuliatorius (1 vnt.)
- Akumuliatoriaus įkroviklis: 18 V Battery Power standartinis kroviklis (1 vnt.)
Įranga
- Ritė
- Papildoma rankena
- Pasukamas pjovimo mazgas
Pritaikymo sritys
- Veja
- Vejos pakraščiai, pavyzdžiui, palei gėlynus ar takus
