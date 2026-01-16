Akumuliatorinė žoliapjovė LTR Battery 18-30 (be akumuliatoriaus ir kroviklio)
Universalus akumuliatorinis trimeris LTR 18-30 Battery yra ergonomiško dizaino, patogus, lengvai pasiekiantis kiekvieną kampelį ir nepriekaištingai bei lygiai nupjaunantis vejos kraštus.
Akumuliatorinis trimeris LTR 18-30 Battery su suktu pjovimo valu tiksliai nupjauna žolę, pasiekia kiekvieną sodo kampelį ir plyšį, o dėl jo kraštų pjovimo funkcijos palei takelius ir terasas, kraštai lieka lygūs bei nepriekaištingai atrodantys. Dar vienas jos privalumas, tai automatinis valo susireguliavimas, užtikrinantis, kad jis visada būtų reikiamo ilgio. Pakrypimo kampą taip pat lengva reguliuoti ir nupjauti žolę po žemai kabančiais objektais. Atlenkiama augalų apsauga padeda išvengti atsitiktinio šalia augančių gėlių ir medžių apgadinimo, o dėl ergonomiško dizaino teleskopinio koto ir reguliuojamo aukščio dviem rankomis suimamos rankenos šis stovimas darbas reikalauja kur kas mažiau pastangų ir jėgų.
Savybės ir privalumai
Efektyvi pjovimo sistemaPalengvinapjovimo darbus kampuose ir siaurose sodo vietose. Suktas pjovimo valas užtikrina tikslų pjovimą ir tylų darbą.
Kraštų pjovimasBesisukanti galvutė švariems, tiksliai nupjautiems vejos kraštams palei terasas ir takus.
Reguliuojama galvutėErgonomiškas pjovimo sprendimas net ir po žemais paviršiais, pavyzdžiui sodo suolais.
Atlenkiama augalų apsauga
- Apsaugo augalus ir medžius nuo pažeidimų.
Teleskopinė rankena
- Pritaikoma prie kiekvieno vartotojo ūgio. Vertikali darbinė padėtis apsaugo nugarą nuo sužeidimų.
Ergonomiškas rankenos dizainas
- Gumuota rankena užtikrina saugų sukibimą ir papildomą komfortą.
- Reguliuojamo aukščio dviguba rankena. Ergonomiškam darbui.
Automatinis valo reguliavimas
- Automatinis valo prisitaikymas garantuoja, kad jis nuolat bus reikiamo ilgio.
Patogus apsauginis gaubtas
- Apsauginis dangtelis apsaugo naudotoją nuo nuopjovų byrėjimo į šalis.
- Papildomos atramos leidžia patogiai padėti įrenginį pertraukėlių metu.
Priklauso 18 V Kärcher Battery Power platformai.
- Realaus laiko technologija su LCD ekranu: nurodo likusį veikimo laiką, likusį įkrovimo laiką ir akumuliatoriaus talpą.
- Ilgaamžis ir galingas dėka ličio jonų akumuliatoriaus.
- Keičiamą akumuliatorių galima naudoti visuose kituose 18 V Kärcher Battery Power platformos įrenginiuose.
Optimalus ašmenų naudojimas
- Puikiai tinka daug jėgų reikalaujantiems pjovimo darbams.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Akumuliatorinis įrenginys
|Akumuliatorių platforma
|18 V akumuliatorių platforma
|Pjovimo skersmuo (cm)
|30
|Krūmapjovė
|Valo galvutė
|Sriegio pratęsimas
|automatinis
|Valo geometrija
|suktas
|Valo skersmuo (mm)
|1,6
|Greičio reguliavimas
|ne
|Apsukų greitis (rpm)
|7800
|Akumuliatoriaus tipas
|Li-Ion keičiamas akumuliatorius
|Įtampa (V)
|18
|Našumas vienam akumuliatoriaus įkrovimui* (m)
|max. 350 (2,5 Ah) / max. 700 (5,0 Ah)
|Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (min)
|max. 30 (2,5 Ah) / max. 60 (5,0 Ah)
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|2,5
|Svoris (su pakuote) (kg)
|3,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1325 x 312 x 315
* Vejos kraštai
Komplektacija
- Versija: Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į komplektaciją
Įranga
- Ritė
- Augalų apsauga
- Pakreipimo reguliavimas
- Papildoma rankena
- Pasukamas pjovimo mazgas
Pritaikymo sritys
- Veja
- Vejos pakraščiai, pavyzdžiui, palei gėlynus ar takus
