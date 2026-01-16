Akumuliatorinės gyvatvorių žirklės HGE 18-45 Battery (be akumuliatoriaus ir kroviklio)
Lengvas įrenginys, darbui be rūpesčių: akumuliatorinės gyvatvorių žirklės HGE 18-45 Battery su deimantu išgaląstais ašmenimis užtikrina puikius pjovimo rezultatus.
Dirbant su nedidelio svorio akumuliatorinėmis gyvatvorių žirklėmis HGE 18-45 Battery mažiau pavargsta pečiai ir rankos bei sutaupoma daugiau energijos. Deimantu išgaląsti ašmenys užtikrina puikius pjovimo rezultatus. Dėl ergonomiško rankenos dizaino įrenginį patogu ir saugu valdyti. Dviejų rankų saugos grandinė taip pat apsaugo nuo nenumatyto gyvatvorių žirklių įsijungimo.
Savybės ir privalumai
LengvasPečiai ir rankos nepavargsta net ir ilgai dirbant.
Deimantu galąsti ašmenysAšmenys užtikrina tikslų pjovimo rezultatą.
Ergonomiškas rankenos dizainasMalonus ir saugus laikymas dirbant ilgais periodais.
Dviejų rankų saugos grandinė
- Nuo netyčinio įrenginio įsijungimo.
Priklauso 18 V Kärcher Battery Power platformai.
- Realaus laiko technologija su LCD ekranu: nurodo likusį veikimo laiką, likusį įkrovimo laiką ir akumuliatoriaus talpą.
- Ilgaamžis ir galingas dėka ličio jonų akumuliatoriaus.
- Keičiamą akumuliatorių galima naudoti visuose kituose 18 V Kärcher Battery Power platformos įrenginiuose.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Akumuliatorinis įrenginys
|Akumuliatorių platforma
|18 V akumuliatorių platforma
|Pjovimo ilgis (cm)
|45
|Atstumas tarp pjovimo ašmenų (mm)
|18
|Greičio reguliavimas
|ne
|Ašmenų greitis (cuts/min)
|2700
|Ašmenų tipas
|Šlifuotas deimantu
|Akumuliatoriaus tipas
|Li-Ion keičiamas akumuliatorius
|Įtampa (V)
|18
|Našumas vienam akumuliatoriaus įkrovimui* (m)
|max. 250 (2,5 Ah) / max. 500 (5,0 Ah)
|Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (min)
|max. 35 (2,5 Ah) / max. 70 (5,0 Ah)
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|2,7
|Svoris (su pakuote) (kg)
|3,9
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|895 x 243 x 171
*Gyvatvorės aukštis: 1 m, pjovimas iš vienos pusės
Komplektacija
- Versija: Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į komplektaciją
- Ašmenų apsauga
Videos
Pritaikymo sritys
- Gyvatvorės, krūmai
- Krūmai
Priedai
HGE 18-45 Battery (be akumuliatoriaus ir kroviklio) atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.