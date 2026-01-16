Akumuliatorinės gyvatvorių žirklės HGE 18-45 Battery (be akumuliatoriaus ir kroviklio)

Lengvas įrenginys, darbui be rūpesčių: akumuliatorinės gyvatvorių žirklės HGE 18-45 Battery su deimantu išgaląstais ašmenimis užtikrina puikius pjovimo rezultatus.

Dirbant su nedidelio svorio akumuliatorinėmis gyvatvorių žirklėmis HGE 18-45 Battery mažiau pavargsta pečiai ir rankos bei sutaupoma daugiau energijos. Deimantu išgaląsti ašmenys užtikrina puikius pjovimo rezultatus. Dėl ergonomiško rankenos dizaino įrenginį patogu ir saugu valdyti. Dviejų rankų saugos grandinė taip pat apsaugo nuo nenumatyto gyvatvorių žirklių įsijungimo.

Savybės ir privalumai
Akumuliatorinės gyvatvorių žirklės HGE 18-45 Battery (be akumuliatoriaus ir kroviklio): Lengvas
Lengvas
Pečiai ir rankos nepavargsta net ir ilgai dirbant.
Akumuliatorinės gyvatvorių žirklės HGE 18-45 Battery (be akumuliatoriaus ir kroviklio): Deimantu galąsti ašmenys
Deimantu galąsti ašmenys
Ašmenys užtikrina tikslų pjovimo rezultatą.
Akumuliatorinės gyvatvorių žirklės HGE 18-45 Battery (be akumuliatoriaus ir kroviklio): Ergonomiškas rankenos dizainas
Ergonomiškas rankenos dizainas
Malonus ir saugus laikymas dirbant ilgais periodais.
Dviejų rankų saugos grandinė
  • Nuo netyčinio įrenginio įsijungimo.
Priklauso 18 V Kärcher Battery Power platformai.
  • Realaus laiko technologija su LCD ekranu: nurodo likusį veikimo laiką, likusį įkrovimo laiką ir akumuliatoriaus talpą.
  • Ilgaamžis ir galingas dėka ličio jonų akumuliatoriaus.
  • Keičiamą akumuliatorių galima naudoti visuose kituose 18 V Kärcher Battery Power platformos įrenginiuose.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Akumuliatorinis įrenginys
Akumuliatorių platforma 18 V akumuliatorių platforma
Pjovimo ilgis (cm) 45
Atstumas tarp pjovimo ašmenų (mm) 18
Greičio reguliavimas ne
Ašmenų greitis (cuts/min) 2700
Ašmenų tipas Šlifuotas deimantu
Akumuliatoriaus tipas Li-Ion keičiamas akumuliatorius
Įtampa (V) 18
Našumas vienam akumuliatoriaus įkrovimui* (m) max. 250 (2,5 Ah) / max. 500 (5,0 Ah)
Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (min) max. 35 (2,5 Ah) / max. 70 (5,0 Ah)
Spalva Geltona
Svoris (be priedų) (kg) 2,7
Svoris (su pakuote) (kg) 3,9
Matmenys (I x P x A) (mm) 895 x 243 x 171

*Gyvatvorės aukštis: 1 m, pjovimas iš vienos pusės

Komplektacija

  • Versija: Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į komplektaciją
  • Ašmenų apsauga
Akumuliatorinės gyvatvorių žirklės HGE 18-45 Battery (be akumuliatoriaus ir kroviklio)
Akumuliatorinės gyvatvorių žirklės HGE 18-45 Battery (be akumuliatoriaus ir kroviklio)
Videos
Pritaikymo sritys
  • Gyvatvorės, krūmai
  • Krūmai
Priedai
HGE 18-45 Battery (be akumuliatoriaus ir kroviklio) atsarginės dalys

Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.