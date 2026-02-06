Akumuliatorinės gyvatvorių žirklės HGE 18-45 Battery Set
Komplekte kartu su akumuliatoriumi ir akumuliatoriaus įkrovikliu: akumuliatorinės gyvatvorių žirklės HGE 18-45 Battery set. Įrenginio mažas svors padeda taupyti energiją, o deimantaine technologija galąsti ašmenys užtikrina tikslų pjovimą.
Akumuliatorinės gyvatvorių žirklės HGE 18-45 Battery set yra labai lengvos, todėl darbas su jomis yra nesudėtingas, nereikalauja daug pastangų, nevarginamos rankos ir pečiai. Dėl ergonomiškos rankenos įrenginį patogu ir saugu valdyti. Deimantaine technologija išgaląsti ašmenys užtikrina puikius pjovimo rezultatus. Be to, nuo nenumatyto įsijungimo, belaides gyvatvorių žirkles saugo dviejų rankų saugos grandinė. Komplekte vienas akumuliatorius ir akumuliatoriaus įkroviklis.
Savybės ir privalumai
LengvasPečiai ir rankos nepavargsta net ir ilgai dirbant.
Deimantu galąsti ašmenysAšmenys užtikrina tikslų pjovimo rezultatą.
Ergonomiškas rankenos dizainasMalonus ir saugus laikymas dirbant ilgais periodais.
Dviejų rankų saugos grandinė
- Nuo netyčinio įrenginio įsijungimo.
Priklauso 18 V Kärcher Battery Power platformai.
- Realaus laiko technologija su LCD ekranu: nurodo likusį veikimo laiką, likusį įkrovimo laiką ir akumuliatoriaus talpą.
- Ilgaamžis ir galingas dėka ličio jonų akumuliatoriaus.
- Keičiamą akumuliatorių galima naudoti visuose kituose 18 V Kärcher Battery Power platformos įrenginiuose.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Akumuliatorinis įrenginys
|Akumuliatorių platforma
|18 V akumuliatorių platforma
|Pjovimo ilgis (cm)
|45
|Atstumas tarp pjovimo ašmenų (mm)
|18
|Greičio reguliavimas
|ne
|Ašmenų greitis (cuts/min)
|2700
|Ašmenų tipas
|Šlifuotas deimantu
|Akumuliatoriaus tipas
|Li-Ion keičiamas akumuliatorius
|Įtampa (V)
|18
|Talpa (Ah)
|2,5
|Našumas vienam akumuliatoriaus įkrovimui* (m)
|max. 250 (2,5 Ah)
|Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (min)
|max. 35 (2,5 Ah)
|Įkrovimo laikas su standartiniu įkrovikliu (min)
|300
|Įkrovimo srovė (A)
|0,5
|Maitinimo šaltinis akumuliatoriaus įkrovikliui (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|2,7
|Svoris (su pakuote) (kg)
|4,7
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|895 x 243 x 171
*Gyvatvorės aukštis: 1 m, pjovimas iš vienos pusės
Komplektacija
- Versija: Komplekte yra akumuliatorius ir įkroviklis
- Akumuliatorius: 18 V / 2.5 Ah Battery Power akumuliatorius (1 vnt.)
- Akumuliatoriaus įkroviklis: 18 V Battery Power standartinis kroviklis (1 vnt.)
- Ašmenų apsauga
Videos
Pritaikymo sritys
- Gyvatvorės, krūmai
- Krūmai
Priedai
HGE 18-45 Battery Set atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.