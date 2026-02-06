Akumuliatorinės gyvatvorių žirklės HGE 18-45 Battery Set

Komplekte kartu su akumuliatoriumi ir akumuliatoriaus įkrovikliu: akumuliatorinės gyvatvorių žirklės HGE 18-45 Battery set. Įrenginio mažas svors padeda taupyti energiją, o deimantaine technologija galąsti ašmenys užtikrina tikslų pjovimą.

Akumuliatorinės gyvatvorių žirklės HGE 18-45 Battery set yra labai lengvos, todėl darbas su jomis yra nesudėtingas, nereikalauja daug pastangų, nevarginamos rankos ir pečiai. Dėl ergonomiškos rankenos įrenginį patogu ir saugu valdyti. Deimantaine technologija išgaląsti ašmenys užtikrina puikius pjovimo rezultatus. Be to, nuo nenumatyto įsijungimo, belaides gyvatvorių žirkles saugo dviejų rankų saugos grandinė. Komplekte vienas akumuliatorius ir akumuliatoriaus įkroviklis.

Savybės ir privalumai
Pečiai ir rankos nepavargsta net ir ilgai dirbant.
Ašmenys užtikrina tikslų pjovimo rezultatą.
Malonus ir saugus laikymas dirbant ilgais periodais.
Dviejų rankų saugos grandinė
  • Nuo netyčinio įrenginio įsijungimo.
Priklauso 18 V Kärcher Battery Power platformai.
  • Realaus laiko technologija su LCD ekranu: nurodo likusį veikimo laiką, likusį įkrovimo laiką ir akumuliatoriaus talpą.
  • Ilgaamžis ir galingas dėka ličio jonų akumuliatoriaus.
  • Keičiamą akumuliatorių galima naudoti visuose kituose 18 V Kärcher Battery Power platformos įrenginiuose.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Akumuliatorinis įrenginys
Akumuliatorių platforma 18 V akumuliatorių platforma
Pjovimo ilgis (cm) 45
Atstumas tarp pjovimo ašmenų (mm) 18
Greičio reguliavimas ne
Ašmenų greitis (cuts/min) 2700
Ašmenų tipas Šlifuotas deimantu
Akumuliatoriaus tipas Li-Ion keičiamas akumuliatorius
Įtampa (V) 18
Talpa (Ah) 2,5
Našumas vienam akumuliatoriaus įkrovimui* (m) max. 250 (2,5 Ah)
Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (min) max. 35 (2,5 Ah)
Įkrovimo laikas su standartiniu įkrovikliu (min) 300
Įkrovimo srovė (A) 0,5
Maitinimo šaltinis akumuliatoriaus įkrovikliui (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Spalva Geltona
Svoris (be priedų) (kg) 2,7
Svoris (su pakuote) (kg) 4,7
Matmenys (I x P x A) (mm) 895 x 243 x 171

*Gyvatvorės aukštis: 1 m, pjovimas iš vienos pusės

Komplektacija

  • Versija: Komplekte yra akumuliatorius ir įkroviklis
  • Akumuliatorius: 18 V / 2.5 Ah Battery Power akumuliatorius (1 vnt.)
  • Akumuliatoriaus įkroviklis: 18 V Battery Power standartinis kroviklis (1 vnt.)
  • Ašmenų apsauga
Pritaikymo sritys
  • Gyvatvorės, krūmai
  • Krūmai
Priedai
