Akumuliatorinės gyvatvorių žirklės HGE 18-50 Battery (be akumuliatoriaus ir kroviklio)
Turinčios 180° besisukančią rankeną ir praktišką nuobirų šalinimo įtaisą: akumuliatorinės gyvatvorių žirklės HGE 18-50 Battery leidžia dirbti patogiai, saugiai ir tiksliai.
Nieko nėra paprasčiau kaip prižiūrėti gyvatvores su akumuliatorinėmis gyvatvorių žirklėmis HGE 18-50 Battery. Pavyzdžiui, dėl įrenginyje esančios 180° besisukančios rankenos nenuvargsta rankos ir pečiai dirbant įvairiose padėtyse, net ir atliekant vertikalius pjovimus. Nuobirų šalinimo įtaisas taip pat yra labai praktiškas priedas. Jo dėka, nupjautos nuobiros nenukrenta atgal į gyvatvorę, o gali būti lengvai sušluojamos nuo grindinio. Akumuliatorinių gyvatvorių žirklių ašmenys yra išgaląsti deimantu, kas užtikrina ypatingai tikslius pjovimo rezultatus. Ašmenys taip pat turi integruotą ašmenų apsaugą ir pakabinimo kilpą. Ašmenų apsaugos dėka pastatai, grindinys ir žinoma patys ašmenys yra apsaugomi nuo sugadinimo, o pakabinimo kilpa leidžia įrenginį laikyti ant sienos, taip taupant vietą. Papildomas akumuliatorinių gyvatvorių žirklių privalumas - speciali pjovimo funkcija, kuri gali padėti lengviau nupjauti storesnes šakas. Kitos praktinės savybės: antiblokavimo sistema - nepertraukiamam darbui.
Savybės ir privalumai
Besisukanti galinė rankenaRankena gali suktis 180° ir užtikrina patogią darbo poziciją.
Gyvatvorių šluotaNušluoja nuopjovas ant grindinio ir jos nesukrenta į gyvatvorę.
Pjovimo funkcijaItin praktiška gyvatvorėms su storesnėmis šakomis.
Deimantu galąsti ašmenys
- Ašmenys užtikrina tikslų pjovimo rezultatą.
Ergonomiškas rankenos dizainas
- Malonus ir saugus laikymas dirbant ilgais periodais.
Valdymo apsauga
- Apsaugo ašmenis ir užkreta kelią pažeisti pastatus ar grindis.
- Su integruota pakaba, leidžiančia įrenginį praktiškai laikyti ant sienos.
Dviejų rankų saugos grandinė
- Nuo netyčinio įrenginio įsijungimo.
Priklauso 18 V Kärcher Battery Power platformai.
- Realaus laiko technologija su LCD ekranu: nurodo likusį veikimo laiką, likusį įkrovimo laiką ir akumuliatoriaus talpą.
- Ilgaamžis ir galingas dėka ličio jonų akumuliatoriaus.
- Keičiamą akumuliatorių galima naudoti visuose kituose 18 V Kärcher Battery Power platformos įrenginiuose.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Akumuliatorinis įrenginys
|Akumuliatorių platforma
|18 V akumuliatorių platforma
|Pjovimo ilgis (cm)
|50
|Atstumas tarp pjovimo ašmenų (mm)
|22
|Greičio reguliavimas
|ne
|Ašmenų greitis (cuts/min)
|2700
|Ašmenų tipas
|Šlifuotas deimantu
|Akumuliatoriaus tipas
|Li-Ion keičiamas akumuliatorius
|Įtampa (V)
|18
|Našumas vienam akumuliatoriaus įkrovimui* (m)
|max. 325 (2,5 Ah) / max. 650 (5,0 Ah)
|Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (min)
|max. 40 (2,5 Ah) / max. 80 (5,0 Ah)
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|2,9
|Svoris (su pakuote) (kg)
|4,6
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|970 x 213 x 188
*Gyvatvorės aukštis: 1 m, pjovimas iš vienos pusės
Komplektacija
- Versija: Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į komplektaciją
- Ašmenų apsauga
- Gyvatvorių šluota
Įranga
- Rankena: pasukamas
- Pjovimo funkcija
- Valdymo apsauga
- Anga pakabinimo diržui
Pritaikymo sritys
- Gyvatvorės, krūmai
- Krūmai
Priedai
HGE 18-50 Battery (be akumuliatoriaus ir kroviklio) atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.