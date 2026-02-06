Akumuliatorinės gyvatvorių žirklės HGE 18-50 Battery Set
Komplektuojama kartu su akumuliatoriumi ir greito veikimo įkrovikliu: akumuliatorinės gyvatvorių žirklės HGE 18-50 Battery Set. 180° besisukanti rankena ir nuobirų šalinimo įtaisas užtikrina patogią gyvatvorių priežiūrą.
Daugiau jokių pavargusių pečių ar rankų dirbant. Akumuliatorinių gyvatvorių žirklių HGE 18-50 Battery Set 180° su besisukančia rankena dėka, visą laiką užtikrinama patogi darbo padėtis, net ir atliekant vertikalius pjovimus. Be to, akumuliatorinės gyvatvorių žirklės pasižymi įvairiomis praktinėmis funkcijomis. Įrenginiui energija tiekama dviemis rankomis aktyvuojami du klavišai vienu metu, tai apsaugo nuo neplanuoto įrenginio įsijungimo. Dėl specialios pjovimo funkcijos, lengva pjauti storesnes šakas. Antiblokavimo sistema užtikrina nepertraukiamą darbą, o dėl specialaus priedo, nupjautos nuobiros nukrenta ant grindinio, o ne atgal į gyvatvorę. Akumuliatorinių gyvatvorių žirklių ašmenys yra išgaląsti deimantu, kas užtikrina ypatingai tikslius pjovimo rezultatus. Papildoma ašmenų apsauga su integruota pakabinimo kilpa apsaugo pastatus, grindinį ir pačius ašmenis nuo sugadinimo bei leidžia laikyti įrenginį ant sienos, taip taupant vietą. Į komplektą eina vienas akumuliatorius ir greito veikimo įkroviklis.
Savybės ir privalumai
Besisukanti galinė rankenaRankena gali suktis 180° ir užtikrina patogią darbo poziciją.
Gyvatvorių šluotaNušluoja nuopjovas ant grindinio ir jos nesukrenta į gyvatvorę.
Pjovimo funkcijaItin praktiška gyvatvorėms su storesnėmis šakomis.
Deimantu galąsti ašmenys
- Ašmenys užtikrina tikslų pjovimo rezultatą.
Ergonomiškas rankenos dizainas
- Malonus ir saugus laikymas dirbant ilgais periodais.
Valdymo apsauga
- Apsaugo ašmenis ir užkreta kelią pažeisti pastatus ar grindis.
- Su integruota pakaba, leidžiančia įrenginį praktiškai laikyti ant sienos.
Dviejų rankų saugos grandinė
- Nuo netyčinio įrenginio įsijungimo.
Priklauso 18 V Kärcher Battery Power platformai.
- Realaus laiko technologija su LCD ekranu: nurodo likusį veikimo laiką, likusį įkrovimo laiką ir akumuliatoriaus talpą.
- Ilgaamžis ir galingas dėka ličio jonų akumuliatoriaus.
- Keičiamą akumuliatorių galima naudoti visuose kituose 18 V Kärcher Battery Power platformos įrenginiuose.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Akumuliatorinis įrenginys
|Akumuliatorių platforma
|18 V akumuliatorių platforma
|Pjovimo ilgis (cm)
|50
|Atstumas tarp pjovimo ašmenų (mm)
|22
|Greičio reguliavimas
|ne
|Ašmenų greitis (cuts/min)
|2700
|Ašmenų tipas
|Šlifuotas deimantu
|Akumuliatoriaus tipas
|Li-Ion keičiamas akumuliatorius
|Įtampa (V)
|18
|Talpa (Ah)
|2,5
|Našumas vienam akumuliatoriaus įkrovimui* (m)
|max. 325 (2,5 Ah)
|Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (min)
|max. 40 (2,5 Ah)
|Baterijos įkrovimo laikas su greitu įkrovikliu 80% / 100% (min)
|44 / 83
|Įkrovimo srovė (A)
|2,5
|Maitinimo šaltinis akumuliatoriaus įkrovikliui (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|2,9
|Svoris (su pakuote) (kg)
|5,8
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|970 x 213 x 188
*Gyvatvorės aukštis: 1 m, pjovimas iš vienos pusės
Komplektacija
- Versija: Komplekte yra akumuliatorius ir įkroviklis
- Akumuliatorius: 18 V / 2.5 Ah Battery Power akumuliatorius (1 vnt.)
- Akumuliatoriaus įkroviklis: 18 V Battery Power greitasis įkroviklis (1 vnt.)
- Ašmenų apsauga
- Gyvatvorių šluota
Įranga
- Rankena: pasukamas
- Pjovimo funkcija
- Valdymo apsauga
- Anga pakabinimo diržui
Pritaikymo sritys
- Gyvatvorės, krūmai
- Krūmai
