Akumuliatorinės gyvatvorių žirklės HGE 2-18

Dėl savo lengvos akumuliatorinės konstrukcijos HGE 2-18 gyvatvorių žirklės, kurių pjovimo ilgis yra 45 cm, suteikia galimybę lanksčiai dirbti be jokių laidų. 

Su 18 V gyvatvorių žirklėmis HGE 2-18 gražias gyvatvores sukursite be jokio vargo. Dėl mažo svorio ir ergonomiškos rankenos HGE 2-18 labai patogu laikyti rankoje, todėl galėsite lengvai atlikti net daugiau laiko reikalaujančius darbus. Su deimantu išgaląstais ašmenimis, kurių pjovimo ilgis yra 45 cm, o atstumas tarp dantų – 18 mm, pjūviai bus ypač tikslūs ir švarūs. Tvirta ašmenų galiuko apsauga saugo ašmenis nuo pažeidimų, kai pjaunama arti sienų ar tvorų. Pabaigus sodo darbus, žirkles galima patogiai pakabinti taupant vietą ant praktiškos korpuse įrengtos kabinimo kilpos. Su lengvai pritvirtinamu apsauginiu ašmenų gaubtu įrenginį galima saugiai transportuoti, taip pat užtikrinama jo apsauga sandėliuojant.

Savybės ir privalumai
Akumuliatorinės gyvatvorių žirklės HGE 2-18: Lengvas
Lengvas
Pečiai ir rankos nepavargsta net ir ilgai dirbant.
Akumuliatorinės gyvatvorių žirklės HGE 2-18: Deimantu galąsti ašmenys
Deimantu galąsti ašmenys
Ašmenys užtikrina tikslų pjovimo rezultatą.
Akumuliatorinės gyvatvorių žirklės HGE 2-18: Valdymo apsauga
Valdymo apsauga
Apsaugo ašmenis ir užkreta kelią pažeisti pastatus ar grindis.
Dviejų rankų saugos grandinė
  • Nuo netyčinio įrenginio įsijungimo.
Ergonomiškas rankenos dizainas
  • Malonus ir saugus laikymas dirbant ilgais periodais.
Anga pakabinimo diržui
  • Į įrenginio rankeną integruota kabinimo kilpa, kad būtų galima sutaupyti vietos jį saugant.
Ašmenų apsauga
  • Lengva pritvirtinti, kad gyvatvorių žirkles būtų saugu transportuoti ten, kur reikia, ir saugu laikyti po naudojimo.
Priklauso 18 V Kärcher Battery Power platformai.
  • Realaus laiko technologija su LCD akumuliatoriaus ekranu: rodo likusį veikimo laiką, likusį įkrovimo laiką ir akumuliatoriaus talpą.
  • Ilgaamžis ir galingas dėl Li-Ion akumuliatoriaus.
  • Įrenginį gali maitinti bet kuris 18 V Kärcher Battery Power akumuliatorius.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Akumuliatorinis įrenginys
Akumuliatorių platforma 18 V akumuliatorių platforma
Pjovimo ilgis (cm) 45
Atstumas tarp pjovimo ašmenų (mm) 18
Ašmenų greitis (cuts/min) 2450
Ašmenų tipas lazerinio pjovimo, deimantinio galandinimo
Akumuliatoriaus tipas Li-Ion keičiamas akumuliatorius
Įtampa (V) 18
Našumas vienam akumuliatoriaus įkrovimui* (m²) max. 210 (2,5 Ah) / max. 420 (5,0 Ah)
Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (min) max. 35 (2,5 Ah) / max. 70 (5,0 Ah)
Spalva Geltona
Svoris (be priedų) (kg) 2,3
Svoris (su pakuote) (kg) 3,7
Matmenys (I x P x A) (mm) 878 x 193 x 185

Komplektacija

  • Versija: Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į komplektaciją
  • Ašmenų apsauga

Įranga

  • Valdymo apsauga
  • Anga pakabinimo diržui
Akumuliatorinės gyvatvorių žirklės HGE 2-18
Akumuliatorinės gyvatvorių žirklės HGE 2-18
Videos
Pritaikymo sritys
  • Gyvatvorės, krūmai
  • Krūmai
Priedai
HGE 2-18 atsarginės dalys

Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.