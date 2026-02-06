Akumuliatorinės gyvatvorių žirklės HGE 2-18 BATTERY SET
Dėl savo lengvos akumuliatorinės konstrukcijos HGE 2-18 gyvatvorių žirklės, kurių pjovimo ilgis yra 45 cm, suteikia galimybę lanksčiai dirbti be jokių laidų. Į komplektą įeina baterija ir baterijos įkroviklis.
Su 18 V gyvatvorių žirklėmis HGE 2-18 gražias gyvatvores sukursite be jokio vargo. Dėl mažo svorio ir ergonomiškos rankenos HGE 2-18 labai patogu laikyti rankoje, todėl galėsite lengvai atlikti net daugiau laiko reikalaujančius darbus. Su deimantu išgaląstais ašmenimis, kurių pjovimo ilgis yra 45 cm, o atstumas tarp dantų – 18 mm, pjūviai bus ypač tikslūs ir švarūs. Tvirta ašmenų galiuko apsauga saugo ašmenis nuo pažeidimų, kai pjaunama arti sienų ar tvorų. Pabaigus sodo darbus, žirkles galima patogiai pakabinti taupant vietą ant praktiškos korpuse įrengtos kabinimo kilpos. Su lengvai pritvirtinamu apsauginiu ašmenų gaubtu įrenginį galima saugiai transportuoti, taip pat užtikrinama jo apsauga sandėliuojant. HGE 2-18 Battery Set 18 V gyvatvorių žirklės komplektuojamos su baterija ir baterijos įkrovikliu.
Savybės ir privalumai
LengvasPečiai ir rankos nepavargsta net ir ilgai dirbant.
Deimantu galąsti ašmenysAšmenys užtikrina tikslų pjovimo rezultatą.
Valdymo apsaugaApsaugo ašmenis ir užkreta kelią pažeisti pastatus ar grindis.
Dviejų rankų saugos grandinė
- Nuo netyčinio įrenginio įsijungimo.
Ergonomiškas rankenos dizainas
- Malonus ir saugus laikymas dirbant ilgais periodais.
Anga pakabinimo diržui
- Į įrenginio rankeną integruota kabinimo kilpa, kad būtų galima sutaupyti vietos jį saugant.
Ašmenų apsauga
- Lengva pritvirtinti, kad gyvatvorių žirkles būtų saugu transportuoti ten, kur reikia, ir saugu laikyti po naudojimo.
Priklauso 18 V Kärcher Battery Power platformai.
- Realaus laiko technologija su LCD ekranu: nurodo likusį veikimo laiką, likusį įkrovimo laiką ir akumuliatoriaus talpą.
Ilgalaikis ir galingas, dėka ličio jonų elementų. Keičiamas akumuliatorius gali būti naudojamas su kitais 18 V Kärcher „Battery Power" platformos įrenginiais.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Akumuliatorinis įrenginys
|Akumuliatorių platforma
|18 V akumuliatorių platforma
|Pjovimo ilgis (cm)
|45
|Atstumas tarp pjovimo ašmenų (mm)
|18
|Greičio reguliavimas
|ne
|Ašmenų greitis (cuts/min)
|2450
|Akumuliatoriaus tipas
|Li-Ion keičiamas akumuliatorius
|Įtampa (V)
|18
|Talpa (Ah)
|2
|Našumas vienam akumuliatoriaus įkrovimui* (m²)
|max. 170 (2,0 Ah)
|Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (min)
|max. 30 (2,0 Ah)
|Įkrovimo laikas su standartiniu įkrovikliu (min)
|94
|Įkrovimo srovė (A)
|1,5
|Maitinimo šaltinis akumuliatoriaus įkrovikliui (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|2,3
|Svoris (su pakuote) (kg)
|4,5
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|878 x 193 x 185
Komplektacija
- Versija: Komplekte yra akumuliatorius ir įkroviklis
- Akumuliatorius: 18 V / 2,0 Ah Battery Power baterija (1 vnt.)
- Akumuliatoriaus įkroviklis: 18 V Battery Power standartinis kroviklis (1 vnt.)
- Ašmenų apsauga
Įranga
- Valdymo apsauga
- Anga pakabinimo diržui
Pritaikymo sritys
- Gyvatvorės, krūmai
- Krūmai
