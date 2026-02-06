Akumuliatorinės gyvatvorių žirklės HGE 3-18 BATTERY SET
50 cm pjovimo ilgio HGE 3-18 belaidės gyvatvorių žirklės su besisukančia rankena ir praktišku nuopjovų nušlavimo priedu yra sukurtos patogiam, saugiam ir kruopščiam darbui. Įrenginys komplektuojamas su akumuliatoriumi ir greitojo įkrovimo įkrovikliu.
Tikslumas ir komfortas jūsų sode: efektyviai apkirpkite gyvatvores su 18 V gyvatvorių žirklėmis HGE 3-18. Rankeną galima pasukti 90 ° kampu, kad būtų patogiau kirpti vertikaliai, tad jos padėtis puikiai prisitaiko prie konkrečių darbo sąlygų. Dėl 50 cm pjovimo ilgio ir 22 mm atstumo tarp dantų deimantu išgaląsti ašmenys kiekvieną kartą užtikrina tikslumą ir švarius pjūvius. Naudodami integruotą pjovimo funkciją, be jokių problemų nupjausite net storesnes šakas. Kerpant horizontaliai, lengvai uždedamas nušlavimo priedas nušluoja nuopjovas ir šakas ant žemės, todėl jas po darbo ypač paprasta surinkti. Ašmenų galiuko apsauga patikimai saugo ašmenis nuo pažeidimų, todėl daug paprasčiau kirpti gyvatvores palei sienas ar pastatus. Pabaigus darbą, gyvatvorių žirkles galima pakabinti saugoti naudojant integruotą kabinimo kilpą ir taip taupant vietą. Kartu tiekiamas apsauginis ašmenų gaubtas, kad gyvatvorių žirkles būtų saugu laikyti, taip pat su juo patogu padėti saugoti nuopjovų nušlavimo priedą. Įrenginys komplektuojamas su akumuliatoriumi ir greitojo įkrovimo įkrovikliu.
Savybės ir privalumai
Besisukanti galinė rankenaSukurtos patogumui kerpant gyvatvores. Rankeną galima pasukti 90 ° kampu į kairę arba į dešinę, todėl įrenginys tinka tiek kairiarankiams, tiek dešiniarankiams.
Gyvatvorių šluotaNušluoja nuopjovas ant grindinio ir jos nesukrenta į gyvatvorę.
Pjovimo funkcijaItin praktiška gyvatvorėms su storesnėmis šakomis.
Deimantu galąsti ašmenys
- Ašmenys užtikrina tikslų pjovimo rezultatą.
Ergonomiškas rankenos dizainas
- Malonus ir saugus laikymas dirbant ilgais periodais.
Valdymo apsauga
- Apsaugo ašmenis ir užkreta kelią pažeisti pastatus ar grindis.
Dviejų rankų saugos grandinė
- Nuo netyčinio įrenginio įsijungimo.
Anga pakabinimo diržui
- Į įrenginio rankeną integruota kabinimo kilpa, kad būtų galima sutaupyti vietos jį saugant.
Ašmenų apsauga
- Lengva pritvirtinti, kad gyvatvorių žirkles būtų saugu transportuoti ten, kur reikia, ir saugu laikyti po naudojimo.
- Nuopjovų nušlavimo priedą galima pritvirtinti prie apsauginio ašmenų gaubto, kad įrenginį būtų patogu transportuoti arba saugoti.
Priklauso 18 V Kärcher Battery Power platformai.
- Realaus laiko technologija su LCD ekranu: nurodo likusį veikimo laiką, likusį įkrovimo laiką ir akumuliatoriaus talpą.
- Ilgaamžis ir galingas dėl Li-Ion akumuliatoriaus.
- Keičiamą bateriją galima naudoti 18 V Battery Power platformos įrenginiuose.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Akumuliatorinis įrenginys
|Akumuliatorių platforma
|18 V akumuliatorių platforma
|Pjovimo ilgis (cm)
|50
|Atstumas tarp pjovimo ašmenų (mm)
|22
|Ašmenų greitis (cuts/min)
|2450
|Ašmenų tipas
|lazerinio pjovimo, deimantinio galandinimo
|Akumuliatoriaus tipas
|Li-Ion keičiamas akumuliatorius
|Įtampa (V)
|18
|Talpa (Ah)
|2
|Našumas vienam akumuliatoriaus įkrovimui* (m²)
|max. 190 (2,0 Ah)
|Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (min)
|max. 30 (2,0 Ah)
|Baterijos įkrovimo laikas su greitu įkrovikliu 80% / 100% (min)
|41 / 73
|Įkrovimo srovė (A)
|2,5
|Maitinimo šaltinis akumuliatoriaus įkrovikliui (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|2,4
|Svoris (su pakuote) (kg)
|5,5
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|921 x 193 x 185
Komplektacija
- Versija: Komplekte yra akumuliatorius ir įkroviklis
- Akumuliatorius: 18 V / 2,0 Ah Battery Power baterija (1 vnt.)
- Akumuliatoriaus įkroviklis: 18 V Battery Power greitasis įkroviklis (1 vnt.)
- Ašmenų apsauga
- Gyvatvorių šluota
Įranga
- Rankena: pasukamas
- Pjovimo funkcija
- Valdymo apsauga
- Anga pakabinimo diržui
Pritaikymo sritys
- Gyvatvorės, krūmai
- Krūmai
Priedai
