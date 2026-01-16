Akumuliatorinės stulpinių gyvatvorių žirklės PHG 18-45 Battery (be akumuliatoriaus ir kroviklio)
PHG 18-45 Battery gyvatvorių žirklės su prailginamuoju įdėklu leidžia pamiršti kopėčias, norint apgenėti aukštas gyvatvores. Reguliuojama žirklių galvutė, suteikia galimybę išgauti įvairias gyvatvorių formas.
Kai gyvatvorė siekia dangų, tą turi daryti ir sodininkas, norintis jas apgenėti. Tokiu atveju patogu naudoti akumuliatorines gyvatvorių žirkles PHG 18-45, kurių aukštis gali siekti iki 4 metrų. Nereikia kopėčių, o operatorius išlaiko tiesią nugarą, pjaudamas kiekvieną gyvatvorės centimetrą iki tobulos formos. Žirklių šlavimo mechanizmas užtikrina, kad nuopjovos kristų ne į gyvatvorę, o priešais ją. Reguliuojamą galvutę galima pakreipti iki 115 laipsnių kampu ir išlaikyti ergonomišką naudojimą įrenginiu. Tai reiškia, kad pjovimo metu, įrenginį galima nukreipti išilgai gyvatvorės paviršiaus. Pečių diržas paskirsto įrenginio svorį veiksmingai, kad būtų išvengta rankų ir pečių skausmo dirbant ilgesnį laikotarpį. Priekinė ašmenų dalis turi pjovimo funkciją, kad būtų galima lengvai nupjauti storesnes šakas. Šios gyvatvorių žirklės turi ir ašmenų apsaugą, kuri padeda išvengti atsitiktinio grindų ar pastatų apgadinimo. Dėl integruotos kabėjimo kilpos, įrenginį galima pakabinti garaže ar namelyje ant sienos, neužimant per daug vietos.
Savybės ir privalumai
Prailginamasis įdėklas
- Lengvas gyvatvorių genėjimas. Greitai atleidžiamas užraktas ir vietą taupantis sandėliavimas.
Reguliuojama pjovimo galvutė
- Keturios pakreipimo kampo galimybės iki 115°, daugybei skirtingų gyvatvorių formų.
Gyvatvorių šluota
- Gyvatvorių nuokarpos krenta ne į gyvatvorę, o priešais ją.
Pjovimo funkcija
- Dėl integruotos pjūklo funkcijos gali pjauti ir storesnes šakas.
Peties juosta
- Optimalus svorio paskirstymas nenuvargina rankų ilgo darbo metu.
Deimantu galąsti ašmenys
- Ašmenys užtikrina tikslų pjovimą ir tvarkingus rezultatus.
Ergonomiškas rankenos dizainas
- Dėl ergonomiško rankenos dizaino, įrenginį patogu laikyti net ir dirbant ilgiau.
Saugos grandinė
- Apsauginė grandinė apsaugo nuo netyčinio įrenginio įsijungimo.
Valdymo apsauga
- Apsaugo ašmenis ir užkreta kelią pažeisti pastatus ar grindis.
- Su integruota pakaba, leidžiančia įrenginį praktiškai laikyti ant sienos.
Priklauso 18 V Kärcher Battery Power platformai.
- Su LCD ekranu (rodoma likusi veikimo trukmė, akumuliatoriaus įkrovimo laikas ir talpa) bei Realaus Laiko Technologija.
- Ilgaamžis ir galingas dėka ličio jonų akumuliatoriaus.
- Keičiamas akumuliatorius gali būti naudojamas su kitais 18 V platformai priklausančiais įrenginiais.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Akumuliatorinis įrenginys
|Akumuliatorių platforma
|18 V akumuliatorių platforma
|Pjovimo ilgis (cm)
|45
|Atstumas tarp pjovimo ašmenų (mm)
|18
|Pjovimo galvutės pasvyrimo laipsnis (°)
|115
|Ašmenų tipas
|Šlifuotas deimantu
|Ašmenų greitis (cuts/min)
|2700
|Pavara
|Variklis su šepetėliais
|Akumuliatoriaus tipas
|Li-Ion keičiamas akumuliatorius
|Įtampa (V)
|18
|Našumas vienam akumuliatoriaus įkrovimui* (m)
|max. 250 (2,5 Ah) / max. 500 (5,0 Ah)
|Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (min)
|max. 35 (2,5 Ah) / max. 70 (5,0 Ah)
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|4,2
|Svoris (su pakuote) (kg)
|5,6
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|2910 x 122 x 240
* Plotis: 1 m, horizonalus pjūvis
Komplektacija
- Versija: Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į komplektaciją
- Ašmenų apsauga
- Gyvatvorių šluota
- Prailginamasis įdėklas
- Peties juosta
Įranga
- Pjovimo funkcija
- Valdymo apsauga
- Anga pakabinimo diržui
Pritaikymo sritys
- Gyvatvorės, krūmai
Priedai
PHG 18-45 Battery (be akumuliatoriaus ir kroviklio) atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.