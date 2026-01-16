Akumuliatorinės vejos žirklės GSH 18-20 Battery (be akumuliatoriaus ir kroviklio)
Viskas kartu: akumuliatorinis įrenginys GSH 18-20 Battery yra „du viename“ žolės ir krūmų žirklės, kurios tiksliai pjauna vejos kraštus ir geni krūmus elegantiškomis formomis. Tiksliems rezultatams.
Sodininkų akis džiugina tiesios linijos ir tikslios formos, dėl kurių sodas atrodo prižiūrimas ir mylimas. Tačiau pjaunant šalia akmenų, takų ar terasų, su žoliapjove ne visuomet išgausite puikių rezultatų. Čia pagelbės galingos akumuliatorinės žolės ir krūmų žirklės GSH 18-20. 12 cm pločio žolės peilis tiksliai nupjauna vejos kraštus. Be to, dėl mažo svorio ir didelės galios akumuliatoriaus, tai yra puikus įrankis ilgesniam darbui be pertraukų ir galingam atlikimui. Su papildomu peiliuku, jūs taip pat lengvai suformuosite krūmus. 20 cm ilgio peiliukas su dvigubais krašais ir deimantinėmis pjovimo briaunomis, gali būti greitai pritvirtinamas naudojant įsukimo sistemą, todėl nereikia papildomų įrankių. Kai visi vejos kraštai ir krūmai bus sutvarkyti, šį universalų įrankį galima pakabinti pašiūrėje ar garaže ant kabinamosios kilpos ir taip sutaupyti vietą.
Savybės ir privalumai
Du-viename funkcijaLengvas perjungimas iš žolės į krūmų ašmenis, kai prireikia.
Ašmenų pakeitimas be papildomų įrankiųDėka patogiai suprojektuotos įsukamos sistemos.
Deimantu galąsti ašmenys su dvipusėmis pjovimo briaunomisTikslūs rezultatai.
Ašmenų apsauga ir pakabinimo kilpa
- Vietą taupantis saugojimas.
Ergonomiškas rankenos dizainas
- Patogus sukibimas net ir ilgesnių darbų metu.
Saugumo mygtukas
- Neleidžia žirklėms įsijungti netikėtai.
Priklauso 18 V Kärcher Battery Power platformai.
- Realaus laiko technologija su LCD ekranu: nurodo likusį veikimo laiką, likusį įkrovimo laiką ir akumuliatoriaus talpą. Ilgalaikis ir galingas, dėka ličio jonų elementų. Keičiamas akumuliatorius gali būti naudojamas su kitais 18 V Kärcher „Battery Power“ platformos įrenginiais.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Akumuliatorinis įrenginys
|Akumuliatorių platforma
|18 V akumuliatorių platforma
|Ašmenų pjovimo ilgis (cm)
|20
|Ašmenų danties žingsnis (mm)
|10
|Žolės ašmenų pjovimo plotis (cm)
|12
|Akumuliatoriaus tipas
|Li-Ion keičiamas akumuliatorius
|Įtampa (V)
|18
|Galingumas pakrovus bateriją - Krūmo pjovimas * (m)
|max. 800 (2,5 Ah) / max. 1600 (5,0 Ah)
|Galingumas pakrovus bateriją - Žolės pjovimas (m)
|max. 1000 (2,5 Ah) / max. 2000 (5,0 Ah)
|Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (min)
|max. 100 (2,5 Ah) / max. 200 (5,0 Ah)
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|1,2
|Svoris (su pakuote) (kg)
|2,3
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|582 x 100 x 174
* Ašmenų ilgis
Komplektacija
- Versija: Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į komplektaciją
- Ašmenys krūmams
- Ašmenys žolei
- Ašmenų apsauga
Įranga
- Anga pakabinimo diržui
Videos
Pritaikymo sritys
- Vejos pakraščiai, pavyzdžiui, palei gėlynus ar takus
- Krūmams genėti ir formuoti
- Krūmai
