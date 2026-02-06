Akumuliatorinės stulpinių gyvatvorių žirklės PHG 2-18
Lengvos akumuliatorinės žirklės PHG 2-18 padės lengvai nupjauti aukštas kolonos formos gyvatvores. Žirklių pjovimo ilgis – 45 cm, komplekte yra gyvatvorių šluota, o žirklių galvutę galima reguliuoti.
Pasirūpinkite savo sodo grožiu be kopėčių – tai galite padaryti lengvai ir patogiai, naudodami18 V akumuliatorines kolonos formos gyvatvorių žirkles PHG 2-18. Ypač lanksti teleskopinė rankena pasiekia maždaug 2,80 m aukštį, o gyvatvorių žirklių galvutę, kurios pjovimo ilgis yra 45 cm, galima reguliuoti pasirenkant vieną iš 6 padėčių. Dėl nedidelio svorio ir reguliuojamos peties juostos, kuri užtikrina papildomą atramą ir optimalų svorio paskirstymą, patogu dirbti net ilgesnį laiką. Dėl ašmenų priekyje integruotos pjovimo funkcijos net storesnės šakos nebekels problemų. Kreiptuvo apsauga saugo pastatus ir ašmenis nuo galimų pažeidimų, o lengvai pritvirtinama ašmenų apsauga užtikrina saugų laikymą atlikus darbą. Papildomą patogumą ir optimalų efektyvumą garantuoja gyvatvorių šluota, kuri nušluoja nupjautas šakas tiesiai ant žemės ir padeda taupyti vietą saugant, nes reikia mažiau įrankių. Gyvatvorių žirklių kotą galima nuimti be įrankių, kad būtų lengva transportuoti ir reikėtų kuo mažiau vietos laikant pašiūrėje ar garaže.
Savybės ir privalumai
Patogus teleskopavimasDarbinis aukštis nustatomas ir reguliuojamas tolygiai, priklausomai nuo kūno aukščio ir poreikių. Galima pjauti gyvatvores iki 2,80 m aukštyje.
Reguliuojama pjovimo galvutėGyvatvorių žirklių galvutę galima reguliuoti pasirenkant vieną iš 6 padėčių, t. y. 125 ° kampo diapazone, todėl jos tiks bet kokiai darbo užduočiai.
Gyvatvorių šluotaNušluoja nuopjovas ant grindinio ir jos nesukrenta į gyvatvorę.
Pjovimo funkcija
- Itin praktiška gyvatvorėms su storesnėmis šakomis.
Peties juosta
- Optimalus svorio paskirstymas nenuvargina rankų ilgo darbo metu.
Deimantu galąsti ašmenys
- Ašmenys užtikrina tikslų pjovimo rezultatą.
Ergonomiškas rankenos dizainas
- Malonus ir saugus laikymas dirbant ilgais periodais.
Valdymo apsauga
- Apsaugo ašmenis ir užkreta kelią pažeisti pastatus ar grindis.
Ašmenų apsauga
- Lengva pritvirtinti, kad gyvatvorių žirkles būtų saugu transportuoti ten, kur reikia, ir saugu laikyti po naudojimo.
- Nuopjovų nušlavimo priedą galima pritvirtinti prie apsauginio ašmenų gaubto, kad įrenginį būtų patogu transportuoti arba saugoti.
Priklauso 18 V Kärcher Battery Power platformai.
- Įrenginį gali maitinti bet kuris 18 V Kärcher Battery Power akumuliatorius.
- Realaus laiko technologija su LCD akumuliatoriaus ekranu: rodo likusį veikimo laiką, likusį įkrovimo laiką ir akumuliatoriaus talpą.
- Ilgaamžis ir galingas dėl Li-Ion akumuliatoriaus.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Akumuliatorinis įrenginys
|Akumuliatorių platforma
|18 V akumuliatorių platforma
|Pjovimo ilgis (cm)
|45
|Atstumas tarp pjovimo ašmenų (mm)
|18
|Pjovimo galvutės pasvyrimo laipsnis (°)
|125
|Ašmenų tipas
|lazerinio pjovimo, deimantinio galandinimo
|Ašmenų greitis (cuts/min)
|2300
|Akumuliatoriaus tipas
|Li-Ion keičiamas akumuliatorius
|Įtampa (V)
|18
|Našumas vienam akumuliatoriaus įkrovimui* (m²)
|max. 180 (2,5 Ah) / max. 360 (5,0 Ah)
|Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (min)
|max. 35 (2,5 Ah) / max. 70 (5,0 Ah)
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|3,3
|Svoris (su pakuote) (kg)
|4,5
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|2090 x 89 x 200
Komplektacija
- Versija: Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į komplektaciją
- Ašmenų apsauga
- Gyvatvorių šluota
- Peties juosta
Įranga
- Pjovimo funkcija
- Valdymo apsauga
Videos
Priedai
PHG 2-18 atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.