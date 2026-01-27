Akumuliatorinis daugiafunkcis šviestuvas su USB 18 V
Daugiafunkcis akumuliatorinis šviestuvas skleidžia šviesą tamsoje visur, kur jos reikia. Ji taip pat atlieka maitinimo šaltinio funkciją, kad būtų galima įkrauti elektroninius prietaisus, pvz., išmaniuosius telefonus ar planšetinius kompiuterius.
Patogus daugiafunkcis akumuliatorinis šviestuvas užtikrina geresnį apšvietimą visur, kur reikia daugiau šviesos – tiek dirbant, tiek leidžiant laisvalaikį. Lempa turi du ryškumo lygius ir maksimalų 280 liumenų apšvietimą, todėl ją galima pritaikyti įvairioms reikmėms. Lanksti pasukama lempos galvutė turi du sujungimus, kad šviesą būtų galima nukreipti tiksliai ten, kur reikia. Lempa turi specialią rankeną, todėl ją patogu nešioti. Ją galima naudoti kaip maitinimo šaltinį taip suteikiant dar daugiau funkcionalumo: mažus elektroninius prietaisus, pavyzdžiui, išmaniuosius telefonus ar planšetinius kompiuterius, galima įkrauti iš vieno USB-A ir vieno USB-C prievado. USB aktyvavimo mygtukas apsaugo nuo budėjimo režimo įsijungimo, kai USB prievadai nėra naudojami. Neprijungus jokio įrenginio ilgiau 30 sekundžių, USB prievadai išsijungia, kad neišsikrautų akumuliatorius.
Savybės ir privalumai
Du ryškumo lygiaiRyškumą galima reguliuoti pagal naudojimo aplinkybes, atsižvelgiant į tai, ar norima maksimalaus ryškumo, ar prislopintos šviesos. Didžiausias šviesos srautas - 280 liumenų.
Lanksti pasukama galvutė su dviem šarnyraisŠviesą galima nukreipti bet kokiu kampu, kad apšvietimas būtų optimalus, nepriklausomai nuo akumuliatoriaus lempos padėties.
Integruotas maitinimo šaltinis1 × USB-A ir 1 × USB-C. Juo galima įkrauti mažus elektroninius prietaisus, pavyzdžiui, išmaniuosius telefonus ar planšetinius kompiuterius, kai nėra maitinimo šaltinio.
Patogi laikymo rankena
- Kompaktiško dydžio, lengva nešiotis.
Priklauso 18 V Kärcher Battery Power platformai.
- Įrenginį gali maitinti bet kuris 18 V Kärcher Battery Power akumuliatorius.
- Realaus laiko technologija su LCD ekranu: nurodo likusį veikimo laiką, likusį įkrovimo laiką ir akumuliatoriaus talpą.
- Ilgaamžis ir galingas dėl Li-Ion akumuliatoriaus.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Akumuliatorinis įrenginys
|Akumuliatorių platforma
|18 V akumuliatorių platforma
|Šviesumo lygiai
|2
|Šviesos srautas (lm)
|max. 280
|USB-A išvesties galia (A)
|0,5
|USB-C išvesties galia (A)
|2
|Akumuliatoriaus tipas
|Li-Ion keičiamas akumuliatorius
|Įtampa (V)
|18
|Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (min)
|max. 540 (2,5 Ah) / max. 1080 (5,0 Ah)
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|0,4
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,5
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|100 x 102 x 199
Įranga
- Versija: Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į komplektaciją
- USB-A prievadas
- USB-C prievadas
Videos
Pritaikymo sritys
- Tamsioms vietoms apšviesti dirbant dirbtuvėse, rūsyje ar palėpėje
- Rūsys
- Techninė patalpa
- Balkonas
- Terasos
- Kelyje: WFP 12 idealiai tinka naudoti prikabinamuose, mobiliuosiuose ir poilsio nameliuose
- Palapinės / stovyklavimo įranga
Priedai
Akumuliatorinis daugiafunkcis šviestuvas su USB 18 V atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.