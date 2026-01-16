Akumuliatorinis pūstuvas ir siurblys BLV 18-200 Battery (be akumuliatoriaus ir kroviklio)

Siurbimas, pūtimas ir mulčiavimas – visa tai galite padaryti su akumuliatoriniu lapų pūstuvu ir siurbliu BLV 18-200 Battery. Tvarkingam jūsų sodui.

Lapai krenta ne tik rudenį. Pavasarį ir vasarą vaismedžių žiedai ir nuo žydinčių gėlių ir kitų suvytusių želdynų lapai patenka į veją, takus ir kiemus. Karcher turi įrenginį, kuris palengvins jūsų darbus: BLV 18-200 Battery lapų pūstuvas ir siublys. Šis patogus įrenginys su dviem rankenomis, kad būtų galima optimaliai paskirstyti svorį, padės surinkti net ir sausus lapus iš sunkiai pasiekiamų kampų. Funkcionalus „trys viename“ įrenginys turi didelio tūrio šiukšlių surinkimo maišą, yra valdomas naudojant selektoriaus svirtį, kuri suteikia galimybę naudoti siurbimo ir pūtimo funkcijas tuo pačiu metu. Oro greitį galima reguliuoti ir pritaikyti prie reikiamos užduoties – nuo švelnaus vėjelio iki „Turbo boost“. Kad ilgai dirbant neatsirastų nuovargis ir būtų patogu transportuoti įrenginį, prie jo pridėti nuimami ratukai. Akumuliatorius į komplektaciją neįeina.

Savybės ir privalumai
Akumuliatorinis pūstuvas ir siurblys BLV 18-200 Battery (be akumuliatoriaus ir kroviklio): Turbo Boost
Turbo Boost
Suteikia laikiną galią siurbimo ir pūtimo funkcijoms.
Akumuliatorinis pūstuvas ir siurblys BLV 18-200 Battery (be akumuliatoriaus ir kroviklio): Kintamo greičio reguliavimas
Kintamo greičio reguliavimas
Galima nuolat reguliuoti greitį, priklausomai nuo užduoties.
Akumuliatorinis pūstuvas ir siurblys BLV 18-200 Battery (be akumuliatoriaus ir kroviklio): Funkcijos nustatymo rankenėlė
Funkcijos nustatymo rankenėlė
Nuolatinis reguliavimas tarp siurbimo ir pūtimo, taip pat su kombinuotos funkcijos galimybe.
Dviguba rankena
  • Užtikrina idealų svorio paskirstymą ir lengvą valdymą.
Nuimami transportavimo ratukai
  • Darbas tampa paprastesnis ir efektyvesnis.
45 litrų talpos maišas
  • Garantuoja nepertraukiamą darbą ilgą laiką.
Bešepetėlinis variklis
  • Ilgesniam įrenginio darbo laikui ir didesniam tarnavimo laikui.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Akumuliatorinis įrenginys
Akumuliatorių platforma 18 V akumuliatorių platforma
Pavara Bešepetėlinis variklis
Turbo Boost mygtukas taip
Greičio reguliavimas taip
Darbo triukšmo lygis (dB(A)) 107
Pūtimo režimo greitis (km/h) max. 200
Siurbimo režimo greitis (km/h) max. 130
šiukšlių maišo dydis (l) 45
Akumuliatoriaus tipas Li-Ion keičiamas akumuliatorius
Įtampa (V) 18
Galingumas pakrovus bateriją - Pūtimo režimas (m²) max. 425 (2,5 Ah) / max. 850 (5,0 Ah)
Galingumas pakrovus bateriją - Siurbimo režimas (l) max. 45 (2,5 Ah) / max. 90 (5,0 Ah)
Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (min) max. 15 (2,5 Ah) / max. 30 (5,0 Ah)
Spalva Juoda
Svoris (be priedų) (kg) 3,5
Svoris (su pakuote) (kg) 5,4
Matmenys (I x P x A) (mm) 1243 x 171 x 376

Komplektacija

  • Versija: Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į komplektaciją
  • Žolės surinkimo krepšys
  • Nuimami transportavimo ratukai
  • Peties juosta
Pritaikymo sritys
  • Lapų pašalinimas aplik namus
  • Žaliųjų atliekų pašalinimas po krūmų ar gyvatvorių dailinimo
  • Takeliai aplink namą
  • Teritorijos aplink namą ir sode
Priedai
