Akumuliatorinis pūstuvas ir siurblys BLV 18-200 Battery (be akumuliatoriaus ir kroviklio)
Siurbimas, pūtimas ir mulčiavimas – visa tai galite padaryti su akumuliatoriniu lapų pūstuvu ir siurbliu BLV 18-200 Battery. Tvarkingam jūsų sodui.
Lapai krenta ne tik rudenį. Pavasarį ir vasarą vaismedžių žiedai ir nuo žydinčių gėlių ir kitų suvytusių želdynų lapai patenka į veją, takus ir kiemus. Karcher turi įrenginį, kuris palengvins jūsų darbus: BLV 18-200 Battery lapų pūstuvas ir siublys. Šis patogus įrenginys su dviem rankenomis, kad būtų galima optimaliai paskirstyti svorį, padės surinkti net ir sausus lapus iš sunkiai pasiekiamų kampų. Funkcionalus „trys viename“ įrenginys turi didelio tūrio šiukšlių surinkimo maišą, yra valdomas naudojant selektoriaus svirtį, kuri suteikia galimybę naudoti siurbimo ir pūtimo funkcijas tuo pačiu metu. Oro greitį galima reguliuoti ir pritaikyti prie reikiamos užduoties – nuo švelnaus vėjelio iki „Turbo boost“. Kad ilgai dirbant neatsirastų nuovargis ir būtų patogu transportuoti įrenginį, prie jo pridėti nuimami ratukai. Akumuliatorius į komplektaciją neįeina.
Savybės ir privalumai
Turbo BoostSuteikia laikiną galią siurbimo ir pūtimo funkcijoms.
Kintamo greičio reguliavimasGalima nuolat reguliuoti greitį, priklausomai nuo užduoties.
Funkcijos nustatymo rankenėlėNuolatinis reguliavimas tarp siurbimo ir pūtimo, taip pat su kombinuotos funkcijos galimybe.
Dviguba rankena
- Užtikrina idealų svorio paskirstymą ir lengvą valdymą.
Nuimami transportavimo ratukai
- Darbas tampa paprastesnis ir efektyvesnis.
45 litrų talpos maišas
- Garantuoja nepertraukiamą darbą ilgą laiką.
Bešepetėlinis variklis
- Ilgesniam įrenginio darbo laikui ir didesniam tarnavimo laikui.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Akumuliatorinis įrenginys
|Akumuliatorių platforma
|18 V akumuliatorių platforma
|Pavara
|Bešepetėlinis variklis
|Turbo Boost mygtukas
|taip
|Greičio reguliavimas
|taip
|Darbo triukšmo lygis (dB(A))
|107
|Pūtimo režimo greitis (km/h)
|max. 200
|Siurbimo režimo greitis (km/h)
|max. 130
|šiukšlių maišo dydis (l)
|45
|Akumuliatoriaus tipas
|Li-Ion keičiamas akumuliatorius
|Įtampa (V)
|18
|Galingumas pakrovus bateriją - Pūtimo režimas (m²)
|max. 425 (2,5 Ah) / max. 850 (5,0 Ah)
|Galingumas pakrovus bateriją - Siurbimo režimas (l)
|max. 45 (2,5 Ah) / max. 90 (5,0 Ah)
|Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (min)
|max. 15 (2,5 Ah) / max. 30 (5,0 Ah)
|Spalva
|Juoda
|Svoris (be priedų) (kg)
|3,5
|Svoris (su pakuote) (kg)
|5,4
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1243 x 171 x 376
Komplektacija
- Versija: Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į komplektaciją
- Žolės surinkimo krepšys
- Nuimami transportavimo ratukai
- Peties juosta
Pritaikymo sritys
- Lapų pašalinimas aplik namus
- Žaliųjų atliekų pašalinimas po krūmų ar gyvatvorių dailinimo
- Takeliai aplink namą
- Teritorijos aplink namą ir sode
Priedai
BLV 18-200 Battery (be akumuliatoriaus ir kroviklio) atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.