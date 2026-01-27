Akumuliatorinis lapų pūstuvas LBL 2 Battery (be akumuliatoriaus ir kroviklio)
Galingas ir belaidis 18 V lapų pūstuvas pasiekia didžiausią 210 km/h oro greitį, pasižymi įspūdingu ergonomiškumu ir geru balansu.
Puikiai subalansuotas 18 V belaidis lapų pūstuvas yra ergonomiškas ir pasiekia didžiausią 210 km/h oro greitį. Nuimamas plokščias antgalis su gramdymo briaunomis leidžia nukreipti lapus į reikiamą pusę ar pakelti šlapius lapus.
Savybės ir privalumai
Pūtimo vamzdisGalingas lapų ir purvo pašalinimas aplink namus ar garažą.
Nuimamas plokščiasis antgalisTikslus vietos valymas. Lapai gali būti supučiami į vieną krūvą.
Integruotas gramdiklisŠlapi lapai ir tankus purvas gali būti pašalinami su gramdikliu.
Ergonomiškas dizainas
- Puikiai subalansuotas lengvam valymui.
Antgalio tvirtinimas
- Pūtimo vamzdį galima lengvai nuimti, kad įrenginys užimtų mažiau vietos sandėliuojant.
Priklauso 18 V Kärcher Battery Power platformai.
- Ilgaamžis ir galingas dėl Li-Ion akumuliatoriaus.
- Keičiamą akumuliatorių galima naudoti visuose kituose 18 V Kärcher Battery Power platformos įrenginiuose.
- Realaus laiko technologija su LCD ekranu: nurodo likusį veikimo laiką, likusį įkrovimo laiką ir akumuliatoriaus talpą.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Akumuliatorinis įrenginys
|Akumuliatorių platforma
|18 V akumuliatorių platforma
|Oro greitis (km/h)
|max. 210
|Oro pralaidumas (m³/h)
|220
|Greičio reguliavimas
|ne
|Akumuliatoriaus tipas
|Li-Ion keičiamas akumuliatorius
|Įtampa (V)
|18
|Išvalomas plotas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (m²)
|max. 400 (2,5 Ah) / max. 800 (5,0 Ah)
|Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (min)
|max. 22 (2,5 Ah) / max. 44 (5,0 Ah)
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|2
|Svoris (su pakuote) (kg)
|3,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|975 x 170 x 305
Komplektacija
- Versija: Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į komplektaciją
- Pūtimo vamzdis
- Platus antgalis su gramdikliu
Videos
Pritaikymo sritys
- Lapų pašalinimas aplik namus
- Žaliųjų atliekų pašalinimas po krūmų ar gyvatvorių dailinimo
- Takeliai aplink namą
- Teritorijos aplink namą ir sode
Priedai
LBL 2 Battery (be akumuliatoriaus ir kroviklio) atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.