Akumuliatorinis lapų pūstuvas LBL 2 Battery Set
Galingas ir belaidis 18 V lapų pūstuvas su baterija ir jos įkrovikliu. Pasiekia didžiausią 210 km/h oro greitį, pasižymi įspūdingu ergonomiškumu ir geru balansu.
18 V belaidis lapų pūstuvo komplektas yra itin našus. Pūtimas pasiekia iki 210 km/h oro greitį, įrenginys yra puikiai subalansuotas ir patogus laikytį jį rankoje. Norint pakelti drėgnus prilipusius lapus ar pakreipti juos reikiama linkme, įrenginys turi nuimamą plokščią antgalį su gramdymo briaunomis. Į komplektą įeina 18 V keičiama baterija ir įkroviklis.
Savybės ir privalumai
Pūtimo vamzdisGalingas lapų ir purvo pašalinimas aplink namus ar garažą.
Nuimamas plokščiasis antgalisTikslus vietos valymas. Lapai gali būti supučiami į vieną krūvą.
Integruotas gramdiklisŠlapi lapai ir tankus purvas gali būti pašalinami su gramdikliu.
Ergonomiškas dizainas
- Puikiai subalansuotas lengvam valymui.
Antgalio tvirtinimas
- Pūtimo vamzdį galima lengvai nuimti, kad įrenginys užimtų mažiau vietos sandėliuojant.
Priklauso 18 V Kärcher Battery Power platformai.
- Ilgaamžis ir galingas dėl Li-Ion akumuliatoriaus.
- Keičiamą akumuliatorių galima naudoti visuose kituose 18 V Kärcher Battery Power platformos įrenginiuose.
- Realaus laiko technologija su LCD ekranu: nurodo likusį veikimo laiką, likusį įkrovimo laiką ir akumuliatoriaus talpą.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Akumuliatorinis įrenginys
|Akumuliatorių platforma
|18 V akumuliatorių platforma
|Oro greitis (km/h)
|max. 210
|Oro pralaidumas (m³/h)
|220
|Greičio reguliavimas
|ne
|Akumuliatoriaus tipas
|Li-Ion keičiamas akumuliatorius
|Įtampa (V)
|18
|Talpa (Ah)
|2,5
|Išvalomas plotas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (m²)
|max. 400 (2,5 Ah)
|Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (min)
|max. 22 (2,5 Ah)
|Įkrovimo laikas su standartiniu įkrovikliu (min)
|300
|Įkrovimo srovė (A)
|0,5
|Maitinimo šaltinis akumuliatoriaus įkrovikliui (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|2
|Svoris (su pakuote) (kg)
|3,9
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|975 x 170 x 305
Komplektacija
- Versija: Komplekte yra akumuliatorius ir įkroviklis
- Akumuliatorius: 18 V / 2.5 Ah Battery Power akumuliatorius (1 vnt.)
- Akumuliatoriaus įkroviklis: 18 V Battery Power standartinis kroviklis (1 vnt.)
- Pūtimo vamzdis
- Platus antgalis su gramdikliu
Videos
Pritaikymo sritys
- Lapų pašalinimas aplik namus
- Žaliųjų atliekų pašalinimas po krūmų ar gyvatvorių dailinimo
- Takeliai aplink namą
- Teritorijos aplink namą ir sode
Priedai
LBL 2 Battery Set atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.