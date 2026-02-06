Akumuliatorinis lapų pūstuvas LBL 2 Battery Set

Galingas ir belaidis 18 V lapų pūstuvas su baterija ir jos įkrovikliu. Pasiekia didžiausią 210 km/h oro greitį, pasižymi įspūdingu ergonomiškumu ir geru balansu.

18 V belaidis lapų pūstuvo komplektas yra itin našus. Pūtimas pasiekia iki 210 km/h oro greitį, įrenginys yra puikiai subalansuotas ir patogus laikytį jį rankoje. Norint pakelti drėgnus prilipusius lapus ar pakreipti juos reikiama linkme, įrenginys turi nuimamą plokščią antgalį su gramdymo briaunomis. Į komplektą įeina 18 V keičiama baterija ir įkroviklis.

Savybės ir privalumai
Akumuliatorinis lapų pūstuvas LBL 2 Battery Set: Pūtimo vamzdis
Pūtimo vamzdis
Galingas lapų ir purvo pašalinimas aplink namus ar garažą.
Akumuliatorinis lapų pūstuvas LBL 2 Battery Set: Nuimamas plokščiasis antgalis
Nuimamas plokščiasis antgalis
Tikslus vietos valymas. Lapai gali būti supučiami į vieną krūvą.
Akumuliatorinis lapų pūstuvas LBL 2 Battery Set: Integruotas gramdiklis
Integruotas gramdiklis
Šlapi lapai ir tankus purvas gali būti pašalinami su gramdikliu.
Ergonomiškas dizainas
  • Puikiai subalansuotas lengvam valymui.
Antgalio tvirtinimas
  • Pūtimo vamzdį galima lengvai nuimti, kad įrenginys užimtų mažiau vietos sandėliuojant.
Priklauso 18 V Kärcher Battery Power platformai.
  • Ilgaamžis ir galingas dėl Li-Ion akumuliatoriaus.
  • Keičiamą akumuliatorių galima naudoti visuose kituose 18 V Kärcher Battery Power platformos įrenginiuose.
  • Realaus laiko technologija su LCD ekranu: nurodo likusį veikimo laiką, likusį įkrovimo laiką ir akumuliatoriaus talpą.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Akumuliatorinis įrenginys
Akumuliatorių platforma 18 V akumuliatorių platforma
Oro greitis (km/h) max. 210
Oro pralaidumas (m³/h) 220
Greičio reguliavimas ne
Akumuliatoriaus tipas Li-Ion keičiamas akumuliatorius
Įtampa (V) 18
Talpa (Ah) 2,5
Išvalomas plotas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (m²) max. 400 (2,5 Ah)
Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (min) max. 22 (2,5 Ah)
Įkrovimo laikas su standartiniu įkrovikliu (min) 300
Įkrovimo srovė (A) 0,5
Maitinimo šaltinis akumuliatoriaus įkrovikliui (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Spalva Geltona
Svoris (be priedų) (kg) 2
Svoris (su pakuote) (kg) 3,9
Matmenys (I x P x A) (mm) 975 x 170 x 305

Komplektacija

  • Versija: Komplekte yra akumuliatorius ir įkroviklis
  • Akumuliatorius: 18 V / 2.5 Ah Battery Power akumuliatorius (1 vnt.)
  • Akumuliatoriaus įkroviklis: 18 V Battery Power standartinis kroviklis (1 vnt.)
  • Pūtimo vamzdis
  • Platus antgalis su gramdikliu
Pritaikymo sritys
  • Lapų pašalinimas aplik namus
  • Žaliųjų atliekų pašalinimas po krūmų ar gyvatvorių dailinimo
  • Takeliai aplink namą
  • Teritorijos aplink namą ir sode
Priedai
