Akumuliatorinis piktžolių šalintojas WRE 18-55
Samanoms ir piktžolėms pašalinti nuo kietų paviršių: WRE 18-55 akumuliatorinis piktžolių šalintojas su novatoriška šepetėlio galvute, kreiptuvu ir šepečių keitimo sistema be įrankių.
Akumuliatorinis piktžolių šalintojas WRE 18-55 leidžia inovatyviai ir patogiai pašalinti piktžoles. Galingo variklio ir didelio šepečio sukimosi greičio kombinacija, reguliuojama šepetėlio galvutė su labai efektyviais nailoniniais šeriais užtikrina, kad sausas samanas ir piktžoles be vargo būtų galima pašalinti nuo kietų paviršių. Be to, dėl naujos fiksavimo sistemos, šerių komplektą galima pakeisti be įrankių. Ergonomiškas akumuliatorinio piktžolių šalintojo dizainas garantuoja, kad su juo patogu dirbti ir nereikia kapstyti žemės. Akumuliatorius ir akumuliatoriaus įkroviklis į komplektą neįeina.
Savybės ir privalumai
Inovatyvus nailono šepetysSpecialiai išlyginti nailono šeriai ir didelis šepetėlio sukimosi greitis paviršiniam sausų samanų ir piktžolių pašalinimui.
Atstumo pagalba360° pasukamas pusrutulis ties dangteliu leidžia dirbti optimaliai, be didelių pastangų.
Galvutės pakeitimas be papildomų įrankiųKad lengvai pakeistumėte susidėvėjusius šerius.
Pasukama valymo galvutė
- Kampus galima reguliuoti individualiai, pritaikant prie skirtingų valymo situacijų ir skirtingo žmogaus ūgio.
Aliuminė teleskopinė rankena
- Užtikrina vertikalią darbo padėtį, net skirtingo ūgio žmonėms.
Ergonomiškas rankenos dizainas
- Komfortiška darbo pozicija, kuri mažina apkrovą jūsų nugarai.
Kilpa, skirta pakabinti prietaisą, yra integruota į rankeną
- Lengvam laikymui.
Priklauso 18 V Kärcher Battery Power platformai.
- Užtikrina maksimalų mobilumą ir lankstumą.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Akumuliatorinis įrenginys
|Akumuliatorių platforma
|18 V akumuliatorių platforma
|Šepečio apsisukimų greitis (rpm)
|2300 - 2800
|Šepečio diametras (mm)
|180
|Šerių sudėtis
|Nailonas
|Akumuliatoriaus tipas
|Li-Ion keičiamas akumuliatorius
|Įtampa (V)
|18
|Išvalomas plotas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (m²)
|max. 15 (2,5 Ah) / max. 30 (5,0 Ah)
|Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (min)
|approx. 15 (2,5 Ah) / approx. 30 (5,0 Ah)
|Spalva
|Juoda
|Svoris (be priedų) (kg)
|2,9
|Svoris (su pakuote) (kg)
|4,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1320 x 230 x 380
Komplektacija
- Versija: Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į komplektaciją
- Šerių juosta: 2 Piece(s)
Įranga
- Apsauga nuo taškymosi
- Parkavimo padėtis
- Aliuminė teleskopinė rankena
- Anga pakabinimo diržui
- Saugumo mygtukas
Pritaikymo sritys
- Samanos
- Piktžolės
- Akmens paviršiai
Priedai
