Akumuliatorinis piktžolių šalintojas WRE 18-55 Battery Set *EU
Komplekte su akumuliatoriumi ir įkrovikliu: WRE 18 -55 Battery set, skirtas piktžolių šalinimui paviršiniam samanų ir piktžolių pašalinimui. Idealiai tinka takams, terasoms ir įėjimams valyti.
Pašalinkite samanas ir piktžoles neapkraudami nugaros ir kelių: su ergonomišku WRE 18-55 Battery Set akumuliatoriniu piktžolių valymo įrenginiu. Akumuliatorius ir įkroviklis komplekte. Dėl naujoviškos šerių koncepcijos su keitimo sistema, kuriai nereikia įrankių, samanoms ir piktžolėms nebelieka šansų toliau augti ant asfaltuotų takų ir kiemų aplink namą paviršių jie bus lengvai pašalinami. Be to, šeriai pakeičiami paprastai, be įrankių, naudojant naują užrakinimo sistemą. Ergonomiškas akumuliatorinio piktžolių valymo įrenginio dizainas užtikrina, darbo patogumą, nereikės pasilenkti darbo metu.
Savybės ir privalumai
Inovatyvus nailono šepetysSpecialiai išlyginti nailono šeriai ir didelis šepetėlio sukimosi greitis paviršiniam sausų samanų ir piktžolių pašalinimui.
Atstumo pagalba360° pasukamas pusrutulis ties dangteliu leidžia dirbti optimaliai, be didelių pastangų.
Galvutės pakeitimas be papildomų įrankiųKad lengvai pakeistumėte susidėvėjusius šerius.
Pasukama valymo galvutė
- Kampus galima reguliuoti individualiai, kad tiktų įvairioms valymo situacijoms ir įvairaus ūgio žmonėms.
Aliuminė teleskopinė rankena
- Užtikrina vertikalią darbo padėtį, net skirtingo ūgio žmonėms.
Ergonomiškas rankenos dizainas
- Komfortiška darbo pozicija, kuri mažina apkrovą jūsų nugarai.
Kilpa, skirta pakabinti prietaisą, yra integruota į rankeną
- Lengvam laikymui.
Priklauso 18 V Kärcher Battery Power platformai.
- Užtikrina maksimalų mobilumą ir lankstumą.
- Ilgaamžis ir galingas dėka ličio jonų akumuliatoriaus.
- Keičiamą akumuliatorių galima naudoti visuose kituose 18 V Kärcher Battery Power platformos įrenginiuose.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Akumuliatorinis įrenginys
|Akumuliatorių platforma
|18 V akumuliatorių platforma
|Šepečio apsisukimų greitis (rpm)
|2300 - 2800
|Šepečio diametras (mm)
|180
|Šerių sudėtis
|Nailonas
|Akumuliatoriaus tipas
|Li-Ion keičiamas akumuliatorius
|Įtampa (V)
|18
|Talpa (Ah)
|2,5
|Išvalomas plotas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (m²)
|max. 15 (2,5 Ah)
|Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (min)
|approx. 15 (2,5 Ah)
|Įkrovimo laikas su standartiniu įkrovikliu (min)
|300
|Įkrovimo srovė (A)
|0,5
|Maitinimo šaltinis akumuliatoriaus įkrovikliui (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Spalva
|Juoda
|Svoris (be priedų) (kg)
|2,9
|Svoris (su pakuote) (kg)
|4,9
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1320 x 230 x 380
Komplektacija
- Versija: Komplekte yra akumuliatorius ir įkroviklis
- Akumuliatorius: 18 V / 2.5 Ah Battery Power akumuliatorius (1 vnt.)
- Akumuliatoriaus įkroviklis: 18 V Battery Power standartinis kroviklis (1 vnt.)
- Šerių juosta: 2 Piece(s)
Įranga
- Apsauga nuo taškymosi
- Parkavimo padėtis
- Aliuminė teleskopinė rankena
- Anga pakabinimo diržui
- Saugumo mygtukas
Videos
Pritaikymo sritys
- Samanos
- Piktžolės
- Akmens paviršiai
Priedai
WRE 18-55 Battery Set *EU atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.