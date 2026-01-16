Akumuliatorinis pjūklas PSW 18-20 Battery (be akumuliatoriaus ir kroviklio)

PSW 18-20 Battery pjūklas gali lengvai pasiekti iki 4 metrų aukščio šaką. Saugiai, patogiai medžių priežiūrai.

Dėl praktiško prailginimo dėklo, PSW 18-20 Battery akumuliatorinis pjūklas puikiai tinka aukštų medžių priežiūrai. Optimizuotas 30° ašmenų pasvirimo kampas leidžia patogiai pjauti iki 4 metrų aukščio šakas jums būnant ant žemės. Dėl paprasto grandinės įtempimo ir automatinio jos tepimo, įrenginį naudosite be vargo. Pečių diržas palengvina akumuliatorinio pjūklo naudojimą ilgais darbo periodais. Į komplektą įeina įrenginys, geležtė, grandinė, ašmenų apsauga, pečių diržas, šešiabriaunis raktas grandinei įtempti ir alyvos butelis.

Savybės ir privalumai
Akumuliatorinis pjūklas PSW 18-20 Battery (be akumuliatoriaus ir kroviklio): Paprastas grandinės įtempimas
Paprastas grandinės įtempimas
Lengvai pasiekiamas varžtas grandinei įtempti.
Akumuliatorinis pjūklas PSW 18-20 Battery (be akumuliatoriaus ir kroviklio): Automatinis grandinės sutepimas
Automatinis grandinės sutepimas
Skirtas retam naudojimui.
Akumuliatorinis pjūklas PSW 18-20 Battery (be akumuliatoriaus ir kroviklio): Greito veikimo varžtinis užveržimas
Greito veikimo varžtinis užveržimas
Aukštapjovę galima išardyti į 3 dalis ir patogiai sandėliuoti.
Praktiška pečių juosta
  • Optimalus svorio paskirstymas nenuvargina rankų ir pečių.
Prailginamasis įdėklas
  • Pagaminta iš lengvo stiklo pluošto – lengvam šakų pjovimui iki 4 metrų aukščio.
Stabilumo kablys
  • Saugiam ir tiksliam šakų pjovimui.
Optimizuotas 30° ašmenų kampas
  • Patogiam darbui, stovint ant žemės.
Saugus atrakinimas
  • Apsaugo nuo netyčinio įsijungimo.
Skaidri tepalo talpa
  • Tepalo lygį galima patikrinti per skaidrų patikrinimo langelį.
Priklauso 18 V Kärcher Battery Power platformai.
  • Realaus laiko technologija su LCD ekranu: nurodo likusį veikimo laiką, likusį įkrovimo laiką ir akumuliatoriaus talpą.
  • Ilgaamžis ir galingas dėka ličio jonų akumuliatoriaus.
  • Keičiamą akumuliatorių galima naudoti visuose kituose 18 V Kärcher Battery Power platformos įrenginiuose.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Akumuliatorinis įrenginys
Akumuliatorių platforma 18 V akumuliatorių platforma
Pjovimo juosta (cm) 20
Ašmenų kampas (°) 30
Grandinės greitis (m/s) 5,5
Grandinės žingsnis 3/8" LP
Grandinės storis 1.1 mm / 0.043"
Pavaros jungčių skaičius 33
Alyvos bako talpa (ml) 50
Garantuotinas garso jėgos lygis (dB(A)) 95
Vibracija ant priekinės rankenos (K=1.5 m/s²) (m/s²) 1,3
Vibracija ant galinės rankenos (K=1.5 m/s²) (m/s²) 1,2
Ilgis su prailginimo lazda (m) 2,9
Ilgis be prailginamos lazdos (m) 2
Įtampa (V) 18
Našumas vienam akumuliatoriaus įkrovimui* (Cuts) max. 80 (2,5 Ah) / max. 160 (5,0 Ah)
Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (min) max. 15 (2,5 Ah) / max. 30 (5,0 Ah)
Spalva Geltona
Svoris (be priedų) (kg) 3,7
Svoris (su pakuote) (kg) 5,3
Matmenys (I x P x A) (mm) 2980 x 95 x 187

* šakos Ø : 5 cm

Komplektacija

  • Versija: Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į komplektaciją
  • Pjovimo juosta
  • Pjovimo grandinė
  • Tepalo buteliukas
  • Peties juosta
  • Raktas grandinės įtempimui

Įranga

  • grandinės apsauga
  • Automatinis grandinės sutepimas
  • Tepalo lygio indikatorius
Pritaikymo sritys
  • Aukštesnėms šakoms
  • Mažų medžių kirtimui
Priedai
