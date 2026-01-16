Akumuliatorinis pjūklas PSW 18-20 Battery (be akumuliatoriaus ir kroviklio)
PSW 18-20 Battery pjūklas gali lengvai pasiekti iki 4 metrų aukščio šaką. Saugiai, patogiai medžių priežiūrai.
Dėl praktiško prailginimo dėklo, PSW 18-20 Battery akumuliatorinis pjūklas puikiai tinka aukštų medžių priežiūrai. Optimizuotas 30° ašmenų pasvirimo kampas leidžia patogiai pjauti iki 4 metrų aukščio šakas jums būnant ant žemės. Dėl paprasto grandinės įtempimo ir automatinio jos tepimo, įrenginį naudosite be vargo. Pečių diržas palengvina akumuliatorinio pjūklo naudojimą ilgais darbo periodais. Į komplektą įeina įrenginys, geležtė, grandinė, ašmenų apsauga, pečių diržas, šešiabriaunis raktas grandinei įtempti ir alyvos butelis.
Savybės ir privalumai
Paprastas grandinės įtempimasLengvai pasiekiamas varžtas grandinei įtempti.
Automatinis grandinės sutepimasSkirtas retam naudojimui.
Greito veikimo varžtinis užveržimasAukštapjovę galima išardyti į 3 dalis ir patogiai sandėliuoti.
Praktiška pečių juosta
- Optimalus svorio paskirstymas nenuvargina rankų ir pečių.
Prailginamasis įdėklas
- Pagaminta iš lengvo stiklo pluošto – lengvam šakų pjovimui iki 4 metrų aukščio.
Stabilumo kablys
- Saugiam ir tiksliam šakų pjovimui.
Optimizuotas 30° ašmenų kampas
- Patogiam darbui, stovint ant žemės.
Saugus atrakinimas
- Apsaugo nuo netyčinio įsijungimo.
Skaidri tepalo talpa
- Tepalo lygį galima patikrinti per skaidrų patikrinimo langelį.
Priklauso 18 V Kärcher Battery Power platformai.
- Realaus laiko technologija su LCD ekranu: nurodo likusį veikimo laiką, likusį įkrovimo laiką ir akumuliatoriaus talpą.
- Ilgaamžis ir galingas dėka ličio jonų akumuliatoriaus.
- Keičiamą akumuliatorių galima naudoti visuose kituose 18 V Kärcher Battery Power platformos įrenginiuose.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Akumuliatorinis įrenginys
|Akumuliatorių platforma
|18 V akumuliatorių platforma
|Pjovimo juosta (cm)
|20
|Ašmenų kampas (°)
|30
|Grandinės greitis (m/s)
|5,5
|Grandinės žingsnis
|3/8" LP
|Grandinės storis
|1.1 mm / 0.043"
|Pavaros jungčių skaičius
|33
|Alyvos bako talpa (ml)
|50
|Garantuotinas garso jėgos lygis (dB(A))
|95
|Vibracija ant priekinės rankenos (K=1.5 m/s²) (m/s²)
|1,3
|Vibracija ant galinės rankenos (K=1.5 m/s²) (m/s²)
|1,2
|Ilgis su prailginimo lazda (m)
|2,9
|Ilgis be prailginamos lazdos (m)
|2
|Įtampa (V)
|18
|Našumas vienam akumuliatoriaus įkrovimui* (Cuts)
|max. 80 (2,5 Ah) / max. 160 (5,0 Ah)
|Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (min)
|max. 15 (2,5 Ah) / max. 30 (5,0 Ah)
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|3,7
|Svoris (su pakuote) (kg)
|5,3
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|2980 x 95 x 187
* šakos Ø : 5 cm
Komplektacija
- Versija: Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į komplektaciją
- Pjovimo juosta
- Pjovimo grandinė
- Tepalo buteliukas
- Peties juosta
- Raktas grandinės įtempimui
Įranga
- grandinės apsauga
- Automatinis grandinės sutepimas
- Tepalo lygio indikatorius
Pritaikymo sritys
- Aukštesnėms šakoms
- Mažų medžių kirtimui
