Nelieka varginančios augalų priežiūros: su purkštuvu PSU 4-18 vienu mygtuko paspaudimu prižiūrėsite savo augalus sode su purkšite dulksną, trąšų mišinius ar augalų priežiūros priemones.
Akumuliatorinis purkštuvas PSU 4-18 padės jums sode paskirstyti skystas trąšas, ar augalų priežiūrai skirtas priemones. Nesvarbu, ar tai būtų tręšimas, kenkėjų ar piktžolių naikinimas ar sodinukų drėkinimas – PSU 4-18 puikiai tinka visiems darbams atlikti: nuo purškimo dulksna iki purškimo srove. Nereikia varginančio rankinio pumpavimo, slėgiui padidinti. Vienu mygtuko paspaudimu įjungsite purkštuvo siurblį. Purškimo srovę galima reguliuoti pagal poreikį naudojant gaiduką ant pistoleto, įjungti nuolatinį veikimą arba nuolat reguliuoti tiesiai ant purkštuko - nuo smulkios dulksnos iki taškinės srovės. Pečių diržas palengvina įrenginio naudojimą, diržą patogu naudoti viena ranka. 4 litrų talpa turi integruotą užpildymo lygio indikatorių, o talpos dangtelis tarnaus kaip matavimo taurelė. Purkštuvą galima pailginti iki 75 cm, kad patogiai drėkinti nutolusius augalus. Kad augalų purkštuvą sandėliuoti, pistoletą galima nuimti ir pritvirtinti prie antgalio spaustuko ant įdėklo.
Savybės ir privalumai
Teleskopinis purkštuvasPlatus darbo diapazonas, lengviau pasiekiamos vietos kuriose sunku dirbti.
Užrakinama apsauga gaidukuiPaprastam ir nuolatiniam darbui.
Neribotai kintama purškimo schemaPriklausomai nuo taikymo, vartotojas gali reguliuoti nuo dulksnos funkcijos ir taškinės srovės.
4 litrų talpa su pripildymo lygio indikatoriumi
- Nuolatinis skysčio lygio palaikymas.
Integruotas matavimo taurelė talpos dangtyje
- Priklausomai nuo taikymo, vartotojas gali reguliuoti nuo dulksnos funkcijos ir taškinės srovės.
Su laikikliu ant prietaiso
- Vietą taupantis sandėliavimas.
Priklauso 18 V Kärcher Battery Power platformai.
- Realaus laiko technologija su LCD ekranu: nurodo likusį veikimo laiką, likusį įkrovimo laiką ir akumuliatoriaus talpą. Ilgalaikis ir galingas, dėka ličio jonų elementų. Keičiamas akumuliatorius gali būti naudojamas su kitais 18 V Kärcher „Battery Power“ platformos įrenginiais.
- Keičiamą akumuliatorių galima naudoti visuose kituose 18 V Kärcher Battery Power platformos įrenginiuose.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Akumuliatorinis įrenginys
|Akumuliatorių platforma
|18 V akumuliatorių platforma
|Darbinis slėgis (bar)
|3
|Vandens srautas (l/h)
|max. 30
|Vandens talpa (l)
|4
|Akumuliatoriaus tipas
|Li-Ion keičiamas akumuliatorius
|Įtampa (V)
|18
|Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (min)
|max. 400 (2,5 Ah) / max. 800 (5,0 Ah)
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|1,8
|Svoris (su pakuote) (kg)
|2,8
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|750 x 182 x 365
Komplektacija
- Versija: Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į komplektaciją
- Peties juosta
- Matavimo indas
Įranga
- Teleskopinis purkštuvas: 0.45 m, 0.75 m
- Užrakinama apsauga gaidukui
- Purkštuvo fiksatorius
- Užpildymo lygio indikatorius
Pritaikymo sritys
- Augalų apsauga ir priežiūra
- Augalų laistymas
- Gėlynai, daržovių lysvės
- Jautrių augalų švelniam laistymui, pvz. Sodinukai
Priedai
