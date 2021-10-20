Švaros patarimai augintinių šeimininkams
Augintiniai įneša į namus gyvybės. Juos maitiname, jais rūpinamės ir, svarbiausia, juos mylime. Dažnai neatkreipiame dėmesio, kiek pastangų įdedame juos turėdami valymui, nes augintinis ne tik reiškia papildomus nešvarumus, bet ir tai, kad tie nešvarumai jo dėka greičiau pasklinda po didesnį namų plotą. Pasinaudodami patarimais ir gudrybėmis, išlaikysite švarius ir tvarkingus savo namus ir augintinį.
Papildomas namų valymas
Šuo palieka purvinų letenų pėdsakus ant išplautų grindų? Katei valgant atsiranda maisto likučių aplink maisto dubenėlį? Jūrų kiaulytė laksto po savo narvą, o jos plaukai pasklinda po namus? Sveiki atvykę į namus su augintiniais. Turint augintinį, namus neišvengiamai reikia valyti dažniau, nes augintiniai reiškia daugiau nešvarumų, alergenų ir galimai ligas pernešančių mikrobų. Todėl reguliarus ir kruopštus narvų, voljerų ir augintinių mėgstamų vietų valymas padeda užtikrinti švarą, higieną ir sveiką aplinką – tiek jums, tiek jūsų augintiniams. Valymui taikomos tos pačios taisyklės, kaip ir kitiems namų ruošos darbams: išbandyti metodai paprastai yra tinkami ir veiksmingi, tačiau teisingai pasirinktos technologijos darbą gali palengvinti ir patobulinti.
Dažnesnis tarpinis valymas
Gyvenimas su augintiniu namuose reiškia, kad didžiojo valymo kartą per savaitę, ar karto per dvi savaites nepakanka. Naminių gyvūnėlių plaukai, maisto likučiai, iš lauko atsinešti nešvarumai, o gal net ir nedidelis nelaimingas atsitikimas, treniruojant išeiti į lauką gamtinių reikalų, reiškia, kad namuose esantys valymo įrenginiai taps jums dar naudingesni. Šioms užduotims atlikti reikia skirti pakankamai laiko savo dienotvarkėje. Didžioji nešvarumų dalis kaupiasi tam tikrose vietose. Iš lauko atsinešami nešvarumai paprastai kaupiasi prie įėjimo, šienas – aplink triušių namelį, o kačių kraikas – aplink kraiko dėžutę.
Tokiais atvejais pravartu po ranka turėti semtuvėlį ir šluotą. Patogus belaidis dulkių siurblys arba lengva belaidė elektrinė šluotelė šį darbą atlieka dar geriau, akimirksniu pašalindama daugybę nešvarumų.
Augintinių plaukų pašalinimas
Augintinių plaukai sukelia nemalonius pojūčius, kai jų yra namų aplinkoje, pavyzdžiui ant baldų ar kilimų. Lipnus pūkų surinkimo volelis – labai naudingas įrankis, padedantis surinkti naminių gyvūnėlių plaukus nuo minkštų baldų. Tačiau mes galime pasiūlyti praktišką sprendimą, palengvinantį kovą su nuolat ant grindų paviršių ir kilimėlių besikaupiančiais naminių gyvūnėlių plaukais, tai - belaidė elektrinė šluotelė. Besisukantis jos šepetys labai efektyviai surenka augintinių plaukus nuo grindų dangų. Tinkleliu aptrauktas cilindro formos šepetys lengvai nuvalomas. Nuimant tinklelį, plaukai lengvai pašalinami iš šepečio. O norint išvengti plaukų sankaupų ant grindų ar baldų, gyvūnus reikia reguliariai šukuoti.
Lengvas ir patikimas būdas atsikratyti ant drabužių, antklodžių prilipusiais plaukais yra džiovyklė. Jei po ranka neturite pūkelių surinkimo volelio, plaukus nuo drabužių ir apmušalų galite pašalinti lipniąja juosta.
Higieninė švara
Jei turite augintinių, tinkamos valymo priemonės pasirinkimas yra ypač svarbus. Ėsdami bei žaisdami jūsų keturkojai gali turėti kontaktą su valymo priemonių likučiais, kurie gali būti išlikę ant grindų ir kitų paviršių po valymo proceso. Daugelis augintinių jiems yra jautrūs, jų uoslę gali erzinti net ir šių priemonių kvapas. Patikimas pasirinkimas reguliariam grindų, tokių kaip parketas, laminatas, akmens masės ar keraminių plytelių valymui yra garinis įrenginys, kuriuo valant nereikia cheminių priemonių. Karštų garų ir šluosčių bei šepečių derinio poveikis užtikrina švarą iki giliausių sluoksnių. Gariniai įrenginiai ne tik valo – jie taip pat užtikrina, kad jūsų gyvenamoji erdvė bus higieniška ir sveika, nes nuo lygių, kietų paviršių jie pašalina iki 99,999 %* koronavirusų ir 99,99 %** tipiškų buitinių bakterijų. Tai ypač svarbu aplink gyvūnėlių maisto dubenėlius.
Nosių ir letenų žymės ant paviršių
Nulaižyti langai ir nosių bei letenų žymės ant stiklų ar kitų lygių paviršių yra namų kuriuose laikomi augintiniai kasdienybė. Šių nešvarumų valymas atima daug laiko. Šį darbą labai palengvina Window Vac (langų valymo įrenginys): valiklį tolygiai jį paskirstykite ant purškimo buteliuko esančia mikropluošto šluoste. Tada nusiurbkite visą plotą su „Window Vac“ ir nusausinkite mikropluošto šluoste. Letenėlių atspaudų neliks nė kvapo.
Jei seilių likučiai jau išdžiūvę ir juos sunku pašalinti, juos lengvai pašalinsite vibruojančiu belaidžiu valymo įrenginiu.
Spąstai purvui
Šunims ir katėms einantiems į lauką, nėra blogo oro – pabūti lauke būtina kasdien. Bet jei lauke šlapia ir purvina, norime to, ar ne, purvas neišvengiamai atkeliauja į namus. Nešvarumus nuo šunų letenų galite nuvalyti koridoriuje arba nešti augintinius tiesiai į dušą ir ten nuplauti bei nusausinti pėdutes. Tačiau su katėmis ne viskas taip paprasta. Šią problemą gali padėti įveikti purvo gaudyklės. Paprastai užtenka prie lauko durų patiesti kilimėlius, per kuriuos pereina keturkojai. Taip užkertamas kelias pėdsakų atsiradimui ant grindų.
Jei pėdučių atspaudai ant kietų grindų ar plytelių vis tiek atsiranda, juos galima lengva pašalinti grindų valymo įrenginiu.
Kai lauke lyja, ant kilimų ir baldų apmušalų dažnai lieka augintinių letenų pėdsakai. Tačiau nesijaudinkite – visai nebūtina skubėti valyti purvo dėmių. Tiesiog leiskite purvui išdžiūti, tada pašalinkite nešvarumus, o likusias dėmes nuo pluoštų nuplauskite vandeniu. Jei nešvarumai taip paprastai nepasišalina, kilimams ir apmušalams valyti taip pat galima naudoti plaunančius dulkių siurblius.
Kačių kraikas? Problema išspręsta
Pasinaudoję tualetu, katės kasa kraiką. Priklausomai nuo jūsų katės temperamento ir kruopštumo, kraiko granulės gali plačiai pasklisti aplink kraiko dėžutę. Šias mažas granules galima lengvai, be didesnių pastangų surinkti belaide elektrine šluotele arba dulkių siurbliu. Kadangi granulės gali subraižyti grindų dangą, rekomenduojama kuo greičiau jas pašalinti nuo paviršiaus.
Jei norite, kad kačių kraikas nepasklistų po kambarį, rinkitės kraiko dėžutę su į vidinę pusę išgaubta briauna. Tai labai patikimas būdas, siekiant užtikrinti, kad kačių kraikas liktų kraiko dėžėje.