Iron EasyFinish
Lengvam lyginimui: aukštos kokybės EasyFinish garų lygintuvas su optimalia fiksuota temperatūra ir lengva pado plokšte su keramine danga. Patrauklaus juodo dizaino.
Lyginti gali būti taip paprasta: su patogiu ir lengvu, keramika dengtu padu, aukštos kokybės „EasyFinish“ garų lygintuvas be pastangų slysta virš medžiagos. Garų slėgis išlaikomas itin aukštas, o tai reiškia, kad lyginimas gali būti atliekamas iki 50 procentų greičiau. Bet ne tik garai taupo laiką: dėl kiekvienam paviršiui optimaliai nustatomos temperatūros, nebereikia ir varginančio rankinio temperatūros reguliavimo, ir išankstinio skalbinių rūšiavimo. Šis kompaktiškas lygintuvas daro įspūdį dėl ypač lengvo naudojimo ir juodo dizaino.
Savybės ir privalumai
Garo išėjimo angos paskirstytos per visą lyginimo paviršių
- Vienodas garų pasiskirstymas per visą paviršių.
Optimalios fiksuotos temperatūros nustatymas
- Nebereikia rankiniu būdu reguliuoti temperatūros, kadangi ji yra nustatyta iš anksto ir optimali visiems tekstilės gaminiams.
Kompaktiškas įrenginio dydis
- Lengvesniam naudojimui ir vietą taupančiam sandėliavimui.
Keramika dengtas padas
- Ženkliai pagerina lygintuvo slygimą.
Vienodas garų pasiskirstymas
- Dvigubai trumpesnis lyginimo laikas.
Automatinė išsijungimo funkcija
- Lygintuvas automatiškai išsijungia po 5 minučių – didesniam saugumui ir mažesnėms elektros išlaidoms.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|1,5
|Svoris (su pakuote) (kg)
|1,9
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|258 x 120 x 124
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Visi drabužiai, kuriuos galima lyginti
Iron EasyFinish atsarginės dalys
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