Lyginimo lentos apdangalas
Medvilninis lyginimo lentos apdangalas su putų įdėklu, užtikrinantis lygų lyginimo paviršių ir geresnį garų prasiskverbimą. Idealus apdangalas, užtikrinantis tobulus lyginimo rezultatus.
Medvilninis lyginimo lentos apdangalas su putų įdėklu, užtikrinantis lygų lyginimo paviršių ir geresnį garų prasiskverbimą. Idealus apdangalas, užtikrinantis tobulus lyginimo rezultatus. Tinka AB 1000 lyginimo lentai.
Savybės ir privalumai
Aukštos kokybės medžiaga
- Lyginimui be raukšlių
- Optimalus garų ir oro pralaidumas
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Balta
|Svoris (kg)
|0,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|2,9
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1200 x 380 x 5