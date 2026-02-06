SE neaustinės medžiagos maišelis KFI 657
Ypač atsparūs plyšimui neaustinės medžiagos filtravimo maišeliai idealiai tinka norint susiurbti tiek smulkius, tiek stambius nešvarumus. Tinka „Kärcher Home & Garden“ plaunantiems siurbliams.
KFI 657 neaustinės medžiagos filtravimo maišeliai yra specialiai pritaikyti „Kärcher Home & Garden“ SE 5 ir SE 6 „Signature Line“ bei SE 5.100 ir SE 6.100 giluminio valymo siurbliams. Jie išsiskiria ypač dideliu atsparumu plyšimui, užtikrina įspūdingą siurbimo galią ir didelį dulkių sulaikymo lygį. Taip pat jie idealiai tinka sudėtingiems darbams, pvz., kai reikia susiurbti stambius ir drėgnus nešvarumus. Iš viso į komplektą įeina keturi maišeliai.
Savybės ir privalumai
Tinka „Kärcher“ SE 5 ir SE 6 „Signature Line“ bei SE 5.100 ir SE 6.100 serijų plaunantiems siurbliams.
Trijų sluoksnių neaustinė medžiaga
- Didelė siurbimo galia ir didelis dulkių filtravimas naudojimo metu.
Itin atsparus plyšimui, idealiai tinka intensyviam naudojimui.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Kiekis (Piece(s))
|4
|Spalva
|Balta
|Svoris (kg)
|0,3
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,4
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|425 x 530 x 12
Pritaikymo sritys
- Sauso purvo siurbimui