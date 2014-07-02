Turbo galios šepetys
Oro srove valdomas dulkių siurblio šepetys, idealiai išsiurbiantis kilimus ilgu pūku ir surenkantis gyvūnų, pavyzdžiui, šunų ar kačių, plaukus. Šis turbininis šepetys naudoja dulkių siurblio orą. Valomąjį poveikį dar labiau pagerina besisukančio šepečio funkcija. Giliai audiniuose nusėdę nešvarumai iškeliami ir efektyviai pašalinami. Skirtas intensyviam, kruopščiam ir higieniškam valymui. Tinka naudoti su VC 6100, VC 6200, VC 6300, DS 5500 ir DS 5600 dulkių siurbliais.
Savybės ir privalumai
Turbo galios valymo šepetys
- Valymo šepetys siurbia giliai kilime esančias dulkes.
- Puikiai surenka gyvūnų plaukus.
- Efektyviai surenka purvą ir iš ilgo plauko kilimų.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Kiekis (Piece(s))
|1
|Standartinis nominalus diametras (mm)
|35
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,6
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,8
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|280 x 250 x 92
Pritaikymo sritys
- Kilimai
