Aukšto slėgio plovykla HDS 12/18-4S
Super klasės aukšto slėgio plovimo įrenginyje su vandens pašildymu sumontuotas lėtų apsukų 4 polių elektros variklis, tvirta trijų stumuoklių ašinė pompa bei dvi plovikliams skirtos talpos.
Kärcher aukšto slėgio plovimo įrenginys su vandens pašildymu HDS 12/18-4 S standartiškai aprūpintas aukštos kokybės komponentais, pavyzdžiui, vandeniu aušinamu, lėtai veikiančiu 4 polių elektros varikliu ir tvirtu 3 keraminių stūmoklių ašiniu siurbliu. Be to, super klasės įrenginys įkvepia naudotojus lengvu valdymu dėl intuityvaus vieno jungiklio valdymo, ergonomiško priedų laikymo ir energiją taupančio EASY!Force Advanced aukšto slėgio pistoleto su 1050 milimetrų ilgio išpurškimo ietimi ir ServoControl srauto reguliatoriumi. Du ploviklio rezervuarai su tiksliomis dozavimo galimybėmis, ekonomiškas „eco!efficiency“ režimas ir optimizuota degiklio konstrukcija leidžia plauti labai taupiai. Pasitvirtinusi saugos technologija su vandens filtru, apsauginiu vožtuvu, SDS žarna ir gerai apgalvotomis kalkių šalinimo galimybėmis taip pat veiksmingai apsaugo komponentus ir užtikrina įrenginio prieinamumą bei ilgaamžiškumą.
Savybės ir privalumai
Didelis efektyvumaseco!efficiency režimu įrenginys dirba ekonomišku temperatūrų diapazonu (60 °C) – su pilnu vandens srautu. Kaitinimo katilo ciklai yra optimizuoti taip, kad sumažintų degalų sunaudojimą 20 %, lyginant su veikimu, esant pilnai apkrovai.
Maksimalus efektyvumasLabai efektyvi, patikrinta ir „Pagaminta Vokietijoje“ degiklio technologija. 4 polių elektros variklis su trijų stūmoklių siurbliu. Vandeniu aušinamas variklis užtikrina ypatingą efektyvumą ir patvarumą
Įrenginyje integruoti įvairūs priedų laikymo skyriaiKorpuse įrengtas skyrius priedams, du laikikliai siurbimo žarnai ir elektros laidui. Erdvi dėtuvė valymo priemonėms, pirštinėms ar įrankiams
Eksploatacinis patikimumas
- Lengvai pasiekiamas vandens filtras siurblio apsaugai nuo purvo dalelių, esančių vandenyje.
- Apsauginiai vožtuvai, vandens trūkumo ir degalų apsauga užtikrina mašinos prieinamumą darbui kai to reikia.
- Švelnaus slopinimo sistema (SDS) aukšto slėgio įrenginiuose susilpnina virpesius ir slėgio svyravimus.
Platus priedų asortimentas su EASY!Lock jungtimis
- EASY!Force Advanced - darbas be nuovargio, be išlaikymui reikalingos jėgos
- Slėgį ir vandens srautą galima reguliuoti Servo Control reguliatoriumi, esančiu tarp išpurškimo ieties ir pistoleto.
- Besisukanti 1050 mm ilgio nerūdijančiojo plieno išpurškimo ietis.
Valymo priemonės dozavimo mazgas
- Paprastas perjungimas tarp 1 ir 2 ploviklio talpų.
- Tikslus valymo priemonės dozavimas su skalavimo funkcija.
Mobili koncepcija.
- „Jogger“ tipo konstrukcija su dideliais ratais ir pasukamais ratukais.
- Integruota pamina patogiam kliūčių (pvz. slenksčių) įveikimui transportavimo metui.
- Stūmimo rankena paprastesniam transportavimui ir manevravimui.
Lengvai naudojami valdymo elementai
- Vienas jungtukas visoms įrenginio funkcijoms.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|3
|Įtampa (V)
|400
|Dažnis (Hz)
|50
|Vandens srautas (l/h)
|500 - 1200
|Darbinis slėgis (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Vandens temperatūra (kai tiekiamo vandens temp. 12°C) (°C)
|min. 80 - max. 155
|Kuro sąnaudos, pilna apkrova (kg/h)
|7,7
|Kuro sąnaudos eco!efficiency režime (g/h)
|6,1
|Galingumas (kW)
|8
|Maitinimo kabelis (m)
|5
|Degalų bakas (l)
|25
|Svoris (su priedais) (kg)
|190
|Svoris (su pakuote) (kg)
|199,9
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Komplektacija
- Purškimo pistoletas: EASY!Force Advanced
- Aukšto slėgio žarnos ilgis: 10 m
- Aukšto slėgio žarnos tipas: Ilgaamžis
- Aukšto slėgio žarnos techniniai duomenys: DN 8,400 bar
- Purkštuvas: 1050 mm
- Padidintos galios antgalis
- Vandens srauto reguliatorius
Įranga
- Slėgio išjungiklis
- Galimas darbas su 2 išpurškimo ietimis
- Kištukas su polių keitimu (Trifazis)
- Švelnaus slopinimo sistema (SDS)
- 2 talpos valymo priemonėms
- Sausos eigos apsauga
Pritaikymo sritys
- Automobilių plovimui
- Įrangos ir mechanizmų plovimui
- Dirbtuvių plovimui
- Lauko erdvių plovimui
- Smulkaus remonto stočių valymo darbams
- Fasadų plovimui
- Baseinų plovimui
- Sporto erdvių plovimui
- Plovimo darbams gamybos procesų metu.
- Gamybos sistemų plovimui
Priedai
