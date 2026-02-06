Aukšto slėgio plovykla HDS 13/20-4 S
Didžiausias našumas sudėtingiausiomis sąlygomis: įrenginys su vandens pašildymu su 4 polių, vandeniu aušinamu elektros varikliu ir tvirtu 3 stūmoklių aušinamu siurbliu.
Vienas iš galingiausių Kärcher super klasės aukšto slėgio plovimo įrenginių su vandens pašildymu HDS 13/20-4 S stebina geriausiais valymo rezultatais sunkiausiomis darbo sąlygomis. Aukštos kokybės komponentai, tokie kaip lėtų sūkių, 4 polių, vandeniu aušinamas elektros variklis ir tvirtas ašinis siurblys su 3 keraminiais stūmokliais, užtikrina aukščiausią kokybę, o ekonomiškas eco!efficiency režimas - didžiausią efektyvumą. Ergonomiškas dizainas palengvina valdymą ir priežiūrą, bei leidžia lengvai transportuoti. Patogų naudojimą užtikrina energiją taupantis EASY!Force Advanced aukšto slėgio pistoletas su srauto reguliatoriumi Servo Control ir 1050 milimetrų ilgio išpurškimo ietimi bei patentuota purkštukų technologija. Optimizuota degiklio konstrukcija, 2 talpos plovimo priemonėms, saugos technologijos, laiką taupančios EASY!Lock greito fiksavimo jungtimis ir patogios priedų laikymo galimybės papildo gausų mašinos įrangos paketą.
Savybės ir privalumai
Didelis efektyvumaseco!efficiency režimu įrenginys dirba ekonomišku temperatūrų diapazonu (60 °C) – su pilnu vandens srautu. Kaitinimo katilo ciklai yra optimizuoti taip, kad sumažintų degalų sunaudojimą 20 %, lyginant su veikimu, esant pilnai apkrovai.
Maksimalus efektyvumasLabai efektyvi, patikrinta ir „Pagaminta Vokietijoje“ degiklio technologija. 4 polių elektros variklis su trijų stūmoklių siurbliu. Vandeniu aušinamas variklis užtikrina ypatingą efektyvumą ir patvarumą
Įrenginyje integruoti įvairūs priedų laikymo skyriaiKorpuse įrengtas skyrius priedams, du laikikliai siurbimo žarnai ir elektros laidui. Erdvi dėtuvė valymo priemonėms, pirštinėms ar įrankiams
Eksploatacinis patikimumas
- Lengvai pasiekiamas vandens filtras siurblio apsaugai nuo purvo dalelių, esančių vandenyje.
- Apsauginiai vožtuvai, vandens trūkumo ir degalų apsauga užtikrina mašinos prieinamumą darbui kai to reikia.
- Švelnaus slopinimo sistema (SDS) aukšto slėgio įrenginiuose susilpnina virpesius ir slėgio svyravimus.
Platus priedų asortimentas su EASY!Lock jungtimis
- EASY!Force Advanced - darbas be nuovargio, be išlaikymui reikalingos jėgos
- Slėgį ir vandens srautą galima reguliuoti Servo Control reguliatoriumi, esančiu tarp išpurškimo ieties ir pistoleto.
- Besisukanti 1050 mm ilgio nerūdijančiojo plieno išpurškimo ietis.
Valymo priemonės dozavimo mazgas
- Paprastas perjungimas tarp 1 ir 2 ploviklio talpų.
- Tikslus valymo priemonės dozavimas su skalavimo funkcija.
Mobili koncepcija.
- „Jogger“ tipo konstrukcija su dideliais ratais ir pasukamais ratukais.
- Integruota pamina patogiam kliūčių (pvz. slenksčių) įveikimui transportavimo metui.
- Stūmimo rankena paprastesniam transportavimui ir manevravimui.
Lengvai naudojami valdymo elementai
- Vienas jungtukas visoms įrenginio funkcijoms.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|3
|Įtampa (V)
|400
|Dažnis (Hz)
|50
|Vandens srautas (l/h)
|600 - 1300
|Darbinis slėgis (bar/MPa)
|30 - 200 / 3 - 20
|Vandens temperatūra (kai tiekiamo vandens temp. 12°C) (°C)
|min. 80 - max. 155
|Kuro sąnaudos, pilna apkrova (kg/h)
|9,5
|Kuro sąnaudos eco!efficiency režime (kg/h)
|7,6
|Galingumas (kW)
|9,5
|Maitinimo kabelis (m)
|5
|Degalų bakas (l)
|25
|Svoris (su priedais) (kg)
|206
|Svoris (su pakuote) (kg)
|215,9
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Komplektacija
- Purškimo pistoletas: EASY!Force Advanced
- Aukšto slėgio žarnos ilgis: 10 m
- Aukšto slėgio žarnos tipas: Ilgaamžis
- Aukšto slėgio žarnos techniniai duomenys: DN 8,400 bar
- Purkštuvas: 1050 mm
- Padidintos galios antgalis
- Vandens srauto reguliatorius
Įranga
- Slėgio išjungiklis
- Galimas darbas su 2 išpurškimo ietimis
- Kištukas su polių keitimu (Trifazis)
- Švelnaus slopinimo sistema (SDS)
- 2 talpos valymo priemonėms
- Sausos eigos apsauga
Videos
Pritaikymo sritys
- Automobilių plovimui
- Įrangos ir mechanizmų plovimui
- Dirbtuvių plovimui
- Lauko erdvių plovimui
- Smulkaus remonto stočių valymo darbams
- Fasadų plovimui
- Baseinų plovimui
- Sporto erdvių plovimui
- Plovimo darbams gamybos procesų metu.
- Gamybos sistemų plovimui
Priedai
Valymo priemonės
HDS 13/20-4 S atsarginės dalys
