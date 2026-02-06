Aukšto slėgio plovykla HD 10/25-4 S
HD 10/25-4 S šalto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginys pasižymi aukščiausia kokybe, dideliu našumu ir naudingomis pagalbinėmis sistemomis. Sukurtas ergonomiškam darbui ir maksimaliam mobilumui.
Su HD 10/25-4 S šalto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginiu ergonomiškas darbas perkeliamas į aukštesnį lygį. Dėl praktiško EASY!Force Advanced aukšto slėgio pistoleto, kuriam nereikia jokios išlaikymo jėgos, įrenginį lengva valdyti. Besisukantis 1050 milimetrų ilgio nerūdijančiojo plieno antgalis užtikrina didžiausią efektyvumą. Servo valdymo pultas leidžia reguliuoti slėgį ir vandens kiekį tiesiai ant pistoleto ir / purškimo antgalio. Pagalbinės sistemos ir LED ekranas taip pat suteikia daugiau patogumo naudotojui. Galite pasitikėti šiuo įrenginiu, nes Kärcher naudoja geriausias medžiagas, kad užtikrintų aukščiausią ir ilgalaikę kokybę. Įrenginyje sumontuotas patvarus vikšrinis siurblys su nerūdijančio plieno stūmokliais ir žalvarine cilindro galvute. HD 10/25-4 S plovimo įrenginys turi 4 polių mažo greičio variklį su oro-vandens aušinimo sistema. Integruoti aliuminio rėmo laikikliai sumažina svorį ir užtikrina lengvą, bet tvirtą važiuoklę, kurią galima pakrauti kranu. Vertikali konstrukcija, kurioje variklis ir siurblys sumontuoti vertikaliai, užtikrina maksimalų mobilumą. Kompaktiškoje konstrukcijoje taip pat sumaniai sumontuoti priedų laikymo skyriai, pavyzdžiui, daiktadėžė ir reguliuojami kabliukai.
Savybės ir privalumai
Kompaktiška vertikalios konstrukcijos koncepcija, kurios esmė - vertikalus variklio ir siurblio montavimasMažas užimamas plotas ir vietą tausojančios konstrukcijos. Lengva manevruoti ir transportuoti. Maksimalus stabilumas užtikrina tolygią mašinos padėtį.
4 polių mažo greičio variklis su oro-vandens aušinimo sistema, tvirtas siurblys su nerūdijančio plieno stūmokliais ir žalvarine cilindro galvuteIlgas tarnavimo laikas ir mažos techninės priežiūros išlaidos. Didelis našumas ir efektyvumas. Su siurbimo funkcija ir iki 60 °C temperatūros vandeniui.
Išmaniosios aptarnavimo koncepcijos dėka galima greitai atlikti darbus vietojePatogus tepalų užpildymo lygio indikatorius ir važiuoklėje integruota tepalų išleidimo anga. Modulinė konstrukcija, susidedanti iš siurblio, variklio ir valdymo skydo.
Pagalbinės sistemos ir LED ekranas
- Integruota įrenginio priežiūros sistema.
- Automatinis išsijungimas dėl per mažos arba per didelės įtampos.
- Išsijungia nuotėkio arba fazės gedimo atveju.
Platus priedų asortimentas su EASY!Lock jungtimis
- Slėgį ir vandens srautą galima reguliuoti Servo Control reguliatoriumi, esančiu tarp išpurškimo ieties ir pistoleto.
- EASY!Force Advanced - darbas be nuovargio, be išlaikymui reikalingos jėgos
- Besisukanti 1050 mm ilgio nerūdijančiojo plieno išpurškimo ietis.
Didelis priedų ir papildomų įtaisų pasirinkimas.
- Daiktų laikymo skyrius.
- Reguliuojami kabliukai, pvz., antrojo antgalio ar elektros kabelio laikymui.
- Aukšto slėgio žarnos laikymo vieta.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|3
|Įtampa (V)
|376 / 424
|Dažnis (Hz)
|50
|Vandens srautas (l/h)
|500 - 1000
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|60
|Darbinis slėgis (bar)
|80 - 250
|Maks. slėgis (bar)
|280
|Galingumas (kW)
|8,8
|Maitinimo kabelis (m)
|5
|Antgalio dydis
|047
|Vandens įvadas
|1″
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (su priedais) (kg)
|69,8
|Svoris (su pakuote) (kg)
|78,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|607 x 518 x 1063
Komplektacija
- Purškimo pistoletas: EASY!Force Advanced
- Aukšto slėgio žarnos ilgis: 10 m
- Aukšto slėgio žarnos tipas: Premium kokybė
- Aukšto slėgio žarnos techniniai duomenys: ID 8, 315 bar
- Purkštuvas: 1050 mm
- Padidintos galios antgalis
- Vandens srauto reguliatorius
Įranga
- 4 polių trifazis variklis su oro ir vandens aušini
- Trijų stūmoklių ašinė pompa: Su nerūdijančio plieno stūmokliais
- Slėgio išjungiklis
- Skirtingo galingumo srovė
- Elektroninė variklio apsaugos sistema su LED ekranu
- Alyvos stebėjimo stikliukas
- Žalvarinė vandens įpylimo jungtis
Videos
Pritaikymo sritys
- Žemės ūkio traktorių, mašinų ir padargų valymas
- Statybvietėje esančių mašinų ir įrangos, pavyzdžiui, cemento maišyklių, pastolių, ratinių krautuvų, ekskavatorių ar betono siurblių, valymas.
- Gamybos mašinų, naudojamų pramonėje, pavyzdžiui dažymo cechuose, maisto gamyboje arba gamybiniame sektoriuje, valymas.
- Transporto sektoriaus transporto priemonių, pavyzdžiui, sunkiasvorių sunkvežimių, laivų, lėktuvų ar autobusų, valymas
- Visuomeninių erdvių, pavyzdžiui, aikščių, privažiavimų, fontanų ar automobilių stovėjimo aikštelių, valymas.
Priedai
Valymo priemonės
HD 10/25-4 S atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.