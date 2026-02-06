Aukšto slėgio plovykla HD 10/25-4 S Classic
Tvirtas „HD 10/25-4 S Classic“ šalto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginys yra specialiai sukurtas sudėtingiems darbams vykdyti kasdien. Aukščiausia klasė visais atžvilgiais ir itin didelė galia, užtikrinanti patikimus valymo rezultatus.
„HD 10/25-4 S Classic“ šalto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginys buvo sukurtas naudoti kasdien sudėtingomis sąlygomis ir niekada nenustoja stebinti savo didžiule galia. Jis išsiskiria iš kitų įrenginių savo patvaria konstrukcija ir tvirtu plieniniu rėmu. Lengvai ir intuityviai nustatomas, greitai paleidžiamas eksploatuoti ir patogiai valdomas. Visas svarbias dalis galima pasiekti greitai ir be jokio vargo. Šis aukščiausios klasės aukšto slėgio plovimo įrenginys tiekiamas su „Classic“ aukšto slėgio pistoletu, skirtu „HD Classic“ serijos įrenginiams, ir aukščiausios kokybės „EASY!Lock“ greitojo sujungimo sistema. Dėl jos paruošite įrenginį darbui ir padėsite saugoti penkis kartus greičiau, taupydami laiką ir pastangas. Integruotas vandens filtras patikimai saugo aukšto slėgio siurblį nuo purvo dalelių ir teršalų, taip prailgindamas įrenginio tarnavimo laiką. Galingas siurblys su alkūniniu velenu, iš žalvario pagaminta cilindro galvute ir stūmokliais su keraminėmis įvorėmis bei patvarios gamybos medžiagos – šio aukšto slėgio plovimo įrenginio pagrindas. Prireikus siurblio slėgį galima reguliuoti. 4 polių mažo greičio variklis su oro-vandens aušinimo sistema užtikrina ilgalaikį irpatikimą įrenginio veikimą.
Savybės ir privalumai
Galingas ir tvirtas siurblys su alkūniniu velenu ir žalvarine cilindro galvute bei stūmokliais su keraminėmis įvorėmisDidelis našumas ir efektyvumas. Ilgas tarnavimo laikas ir mažos techninės priežiūros išlaidos. Siurbimo funkcija ir iki 60 °C vandens temperatūra.
Tvirtas plieninis rėmas ir dideli ratai maksimaliam mobilumuiApsaugo įrenginį net ir nepalankiomis sąlygomis. Paprasta ir patogu transportuoti. Integruota priedų laikymo vieta.
Classic priedai su "EASY!Lock" jungtimisGreitas pasiruošimas darbui bei paprastas priedų keitimas. Patvarūs ir ilgaamžiai priedai. Lengvai ir intuityviai valdomas.
Aiški įrenginio konstrukcija
- Integruotą vandens filtrą galima išimti ir išvalyti be jokių įrankių.
- Slėgį ir vandens tūrį galima reguliuoti ant paties siurblio.
- Alyvos pripildymo lygį ir kokybę galima lengvai patikrinti naudojant stebėjimo stikliuką ir lygio matuoklį.
4 polių mažo greičio variklis su oro-vandens aušinimo sistema
- Ilgas tarnavimo laikas ir mažos techninės priežiūros išlaidos.
- Efektyvus aušinimas vandeniu dera su patikima aušinimo oru sistema, taip užtikrinant maksimalų vėsinimą net esant nepastoviai aplinkos ir vandens temperatūrai.
- Kompaktiška konstrukcija, užtikrinanti maksimalų mobilumą.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|3
|Įtampa (V)
|376 / 424
|Dažnis (Hz)
|50
|Vandens srautas (l/h)
|500 - 1000
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|60
|Darbinis slėgis (bar)
|60 - 250
|Maks. slėgis (bar/MPa)
|310 / 3,1
|Galingumas (kW)
|8,8
|Maitinimo kabelis (m)
|5
|Antgalio dydis
|045
|Vandens įvadas
|1″
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (su priedais) (kg)
|60
|Svoris (su pakuote) (kg)
|67,9
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|720 x 637 x 1060
Komplektacija
- Aukšto slėgio žarnos ilgis: 10 m
- Aukšto slėgio žarnos techniniai duomenys: ID 8, 315 bar
- Purkštuvas: 840 mm
- Padidintos galios antgalis
Įranga
- Alkūninio veleno siurblys su keraminiais stūmokliais
- 4 polių trifazis variklis su oro ir vandens aušini
- Slėgio išjungiklis
- Skirtingo galingumo srovė
- Alyvos stebėjimo stikliukas
- Žalvarinė vandens įpylimo jungtis
Videos
Pritaikymo sritys
- Gyvulių tvartų valymas žemės ūkyje
- Žemės ūkio traktorių, mašinų ir padargų valymas
- Apdailos ir betono liejinių valymas statybos sektoriuje
- Statybvietėje esančių mašinų ir įrangos, pavyzdžiui, cemento maišyklių, pastolių, ratinių krautuvų, ekskavatorių ar betono siurblių, valymas.
- Gamybos mašinų, naudojamų pramonėje, pavyzdžiui dažymo cechuose, maisto gamyboje arba gamybiniame sektoriuje, valymas.
- Transporto sektoriaus transporto priemonių, pavyzdžiui, sunkiasvorių sunkvežimių, laivų, lėktuvų ar autobusų, valymas
- Visuomeninių erdvių, pavyzdžiui, aikščių, privažiavimų, fontanų ar automobilių stovėjimo aikštelių, valymas.
Priedai
Valymo priemonės
HD 10/25-4 S Classic atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.