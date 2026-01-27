Aukšto slėgio plovykla HD 10/25-4 S Plus
HD 10/25-4 S Plus šalto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginys HD 10/25-4 S Plus stebina dideliu našumu ir kokybe. Pagalbinės sistemos ir Vibrasoft rotacinis antgalis buvo sukurti siekiant ergonomiškumo.
HD 10/25-4 S Plus šalto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginys yra idealus ergonomiškam ir patogiam naudojimui. Dėl Kärcher EASY!Force Advanced pistoleto, įrenginį patogu valdyti be pastangų, be didelės išlaikymui reikalingos jėgos. Slėgį ir vandens kiekį galima reguliuoti Servo valdymo pultu, esančiu tarp antgalio ir pistoleto. Tokiu būdu sumažinant slėgį, galima greitai reaguoti į jautrius paviršius - nekeičiant viso purkštuko. Rotacinis antgalis "Vibrasoft" taip pat žymiai sumažina purškimo antgalio vibraciją. Pagalbinės sistemos ir LED būsenos ekranas suteikia daugiau patogumo naudotojui. Kruopščiai atrinktos medžiagos užtikrina, kad ir "Super Class" įrenginio viduje būtų užtikrinta aukščiausia kokybė. Patvarus vikšrinis siurblys, nerūdijančiojo plieno stūmokliai ir žalvarinė cilindrų galvutė efektyviai veikia kartu su 4 polių mažo greičio varikliu su oro-vandens aušinimo sistema. Integruoti aliuminio rėmo laikikliai užtikrina lengvą, bet tvirtą važiuoklę, kurią galima pakrauti kranu. Kad konstrukcija būtų kompaktiška ir mobili, variklis ir siurblys yra sumontuoti vertikaliai. Įrenginyje taip pat įrengta priedų laikymo vieta - daiktadėžė ir reguliuojami kabliukai.
Savybės ir privalumai
Kompaktiška vertikalios konstrukcijos koncepcija, kurios esmė - vertikalus variklio ir siurblio montavimasMažas užimamas plotas ir vietą tausojančios konstrukcijos. Lengva manevruoti ir transportuoti. Maksimalus stabilumas užtikrina tolygią mašinos padėtį.
4 polių mažo greičio variklis su oro-vandens aušinimo sistema, tvirtas siurblys su nerūdijančio plieno stūmokliais ir žalvarine cilindro galvuteIlgas tarnavimo laikas ir mažos techninės priežiūros išlaidos. Didelis našumas ir efektyvumas. Su siurbimo funkcija ir iki 60 °C temperatūros vandeniui.
Ergonomiškas "Vibrasoft" rotacinis antgalisSumažina vibraciją iki 30 proc. Sumažina garsą ir triukšmo lygį. Rotacinis antgalis palengvina sunkų darbą atliekant įvairias valymo užduotis.
Pagalbinės sistemos ir LED ekranas
- Integruota įrenginio priežiūros sistema.
- Automatinis išsijungimas dėl per mažos arba per didelės įtampos.
- Išsijungia nuotėkio arba fazės gedimo atveju.
Išmaniosios aptarnavimo koncepcijos dėka galima greitai atlikti darbus vietoje
- Pasukama siurblio galvutė.
- Patogus tepalų užpildymo lygio indikatorius ir važiuoklėje integruota tepalų išleidimo anga.
- Modulinė konstrukcija, susidedanti iš siurblio, variklio ir valdymo skydo.
Platus priedų asortimentas su EASY!Lock jungtimis
- Slėgį ir vandens srautą galima reguliuoti Servo Control reguliatoriumi, esančiu tarp išpurškimo ieties ir pistoleto.
- EASY!Force Advanced - darbas be nuovargio, be išlaikymui reikalingos jėgos
- Besisukanti 1050 mm ilgio nerūdijančiojo plieno išpurškimo ietis.
Didelis priedų ir papildomų įtaisų pasirinkimas.
- Daiktų laikymo skyrius.
- Reguliuojami kabliukai, pvz., antrojo antgalio ar elektros kabelio laikymui.
- Aukšto slėgio žarnos laikymo vieta.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|3
|Įtampa (V)
|376 / 424
|Dažnis (Hz)
|50
|Vandens srautas (l/h)
|500 - 1000
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|60
|Darbinis slėgis (bar)
|80 - 250
|Maks. slėgis (bar/MPa)
|280 / 2,8
|Galingumas (kW)
|8,8
|Maitinimo kabelis (m)
|5
|Antgalio dydis
|047
|Vandens įvadas
|1″
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (su priedais) (kg)
|70,3
|Svoris (su pakuote) (kg)
|78,6
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|607 x 518 x 1063
Komplektacija
- Purškimo pistoletas: EASY!Force Advanced
- Purškimo pistoletas su minkšta danga
- Aukšto slėgio žarnos ilgis: 10 m
- Aukšto slėgio žarnos tipas: Premium kokybė
- Aukšto slėgio žarnos techniniai duomenys: ID 8, 315 bar
- Purkštuvas: 1050 mm
- Padidintos galios antgalis
- Rotacinis antgalis
- Vandens srauto reguliatorius
Įranga
- 4 polių trifazis variklis su oro ir vandens aušini
- Trijų stūmoklių ašinė pompa: Su nerūdijančio plieno stūmokliais
- Slėgio išjungiklis
- Skirtingo galingumo srovė
- Alyvos stebėjimo stikliukas
- Žalvarinė vandens įpylimo jungtis
Videos
Pritaikymo sritys
- Žemės ūkio traktorių, mašinų ir padargų valymas
- Statybvietėje esančių mašinų ir įrangos, pavyzdžiui, cemento maišyklių, pastolių, ratinių krautuvų, ekskavatorių ar betono siurblių, valymas.
- Gamybos mašinų, naudojamų pramonėje, pavyzdžiui dažymo cechuose, maisto gamyboje arba gamybiniame sektoriuje, valymas.
- Transporto sektoriaus transporto priemonių, pavyzdžiui, sunkiasvorių sunkvežimių, laivų, lėktuvų ar autobusų, valymas
- Visuomeninių erdvių, pavyzdžiui, aikščių, privažiavimų, fontanų ar automobilių stovėjimo aikštelių, valymas.
Priedai
Valymo priemonės
HD 10/25-4 S Plus atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.