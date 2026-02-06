Aukšto slėgio plovykla HD 10/25-4 SXA Plus
HD 10/25-4 SXA Plus šalto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginys pagamintas iš aukščiausios kokybės medžiagų, kad būtų maksimaliai našus. Su pagalbinėmis sistemomis, automatine žarnos rite ir Vibrasoft rotaciniu antgaliu.
HD 10/25-4 SXA Plus šalto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginys sukurtas atsižvelgiant į geriausią kokybę ir ergonomiką. Naudojant "EASY!Force Advanced" aukšto slėgio pistoletą nereikia jokios išlaikymo jėgos. Slėgį ir vandens kiekį galima reguliuoti Servo valdymo pultu, esančiu tarp antgalio ir pistoleto. Tai reiškia, kad slėgį galima reguliuoti atsižvelgiant į jautrius paviršius, nekeičiant purkštuko ir nereguliuojant paties įrenginio. Rotacinis antgalis Vibrasoft slopina triukšmą ir vibraciją. Pagalbinės sistemos ir LED būsenos ekranas aiškiai pateikia informaciją. Super Class grupės įrenginys išsiskiria iš kitų savo išskirtiniu dizainu ir aukščiausios kokybės medžiagomis. Jo pagrindas - patvarus vikšrinis siurblys su nerūdijančiojo plieno stūmokliais ir žalvarine cilindro galvute. Keturių polių mažo greičio variklis su oro-vandens aušinimo sistema yra galingas ir pagamintas taip, kad ilgai tarnautų. Integruoti aliuminio rėmo laikikliai užtikrina lengvą važiuoklę, tinkančią krauti kranu. Dėl vertikalios konstrukcijos su vertikaliai sumontuotu varikliu ir siurbliu įrenginys yra kompaktiškas ir mobilus. Jame taip pat sumontuota aukšto slėgio žarna Ultra Guard su teflono® dangair didele įmontuota priedų laikymo vieta, taip pat automatinė žarnos ritė, kurią galima suvynioti ir išvynioti iki 45° kampu - net esant slėgiui.
Savybės ir privalumai
Automatinė aukšto slėgio žarnos ritėAutomatinis suvyniojimas ir išvyniojimas iki 45° kampu, net esant slėgiui. Įbrėžimams atspari ir lygi "Ultra Guard HD" žarna su teflono® danga. Dvigubai trumpesnis paruošimo laikas.
Kompaktiška vertikalios konstrukcijos koncepcija, kurios esmė - vertikalus variklio ir siurblio montavimasMažas užimamas plotas ir vietą tausojančios konstrukcijos. Lengva manevruoti ir transportuoti. Maksimalus stabilumas užtikrina tolygią mašinos padėtį.
4 polių mažo greičio variklis su oro-vandens aušinimo sistema, tvirtas siurblys su nerūdijančio plieno stūmokliais ir žalvarine cilindro galvuteIlgas tarnavimo laikas ir mažos techninės priežiūros išlaidos. Didelis našumas ir efektyvumas. Su siurbimo funkcija ir iki 60 °C temperatūros vandeniui.
Ergonomiškas "Vibrasoft" rotacinis antgalis
- Sumažina vibraciją iki 30 proc.
- Sumažina garsą ir triukšmo lygį.
- Rotacinis antgalis palengvina sunkų darbą atliekant įvairias valymo užduotis.
Išmaniosios aptarnavimo koncepcijos dėka galima greitai atlikti darbus vietoje
- Pasukama siurblio galvutė.
- Patogus tepalų užpildymo lygio indikatorius ir važiuoklėje integruota tepalų išleidimo anga.
- Modulinė konstrukcija, susidedanti iš siurblio, variklio ir valdymo skydo.
Pagalbinės sistemos ir LED ekranas
- Integruota įrenginio priežiūros sistema.
- Automatinis išjungimas esant žemai įtampai arba perkrovai.
- Išsijungia nuotėkio arba fazės gedimo atveju.
Platus priedų asortimentas su EASY!Lock jungtimis
- Slėgį ir vandens srautą galima reguliuoti Servo Control reguliatoriumi, esančiu tarp išpurškimo ieties ir pistoleto.
- EASY!Force Advanced - darbas be nuovargio, be išlaikymui reikalingos jėgos
- Besisukanti 1050 mm ilgio nerūdijančiojo plieno išpurškimo ietis.
Įrenginyje integruoti įvairūs priedų laikymo skyriai
- Daiktų laikymo skyrius.
- Reguliuojami kabliukai, pvz., antrojo antgalio ar elektros kabelio laikymui.
- Aukšto slėgio žarnos laikymo vieta.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|3
|Įtampa (V)
|376 / 424
|Dažnis (Hz)
|50
|Vandens srautas (l/h)
|500 - 1000
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|60
|Darbinis slėgis (bar)
|80 - 250
|Maks. slėgis (bar)
|280
|Galingumas (kW)
|8,8
|Maitinimo kabelis (m)
|5
|Antgalio dydis
|047
|Vandens įvadas
|1″
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (su priedais) (kg)
|81,9
|Svoris (su pakuote) (kg)
|90,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|607 x 518 x 1063
Komplektacija
- Purškimo pistoletas: EASY!Force Advanced
- Aukšto slėgio žarnos ilgis: 20 m
- Aukšto slėgio žarnos tipas: Ultra Guard
- Aukšto slėgio žarnos techniniai duomenys: ID 8, 315 bar
- Purkštuvas: 1050 mm
- Padidintos galios antgalis
- Rotacinis antgalis
- Vandens srauto reguliatorius
Įranga
- 4 polių trifazis variklis su oro ir vandens aušini
- Trijų stūmoklių ašinė pompa: Su nerūdijančio plieno stūmokliais
- Slėgio išjungiklis
- Skirtingo galingumo srovė
- Elektroninė variklio apsaugos sistema su LED ekranu
- Alyvos stebėjimo stikliukas
- Žalvarinė vandens įpylimo jungtis
Videos
Pritaikymo sritys
- Žemės ūkio traktorių, mašinų ir padargų valymas
- Statybvietėje esančių mašinų ir įrangos, pavyzdžiui, cemento maišyklių, pastolių, ratinių krautuvų, ekskavatorių ar betono siurblių, valymas.
- Gamybos mašinų, naudojamų pramonėje, pavyzdžiui dažymo cechuose, maisto gamyboje arba gamybiniame sektoriuje, valymas.
- Transporto sektoriaus transporto priemonių, pavyzdžiui, sunkiasvorių sunkvežimių, laivų, lėktuvų ar autobusų, valymas
- Visuomeninių erdvių, pavyzdžiui, aikščių, privažiavimų, fontanų ar automobilių stovėjimo aikštelių, valymas.
Priedai
Valymo priemonės
HD 10/25-4 SXA Plus atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.